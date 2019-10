Mark Forster und Bosse rocken Seebrücke Sellin

Sellin

Mark Forster, einer der erfolgreichsten deutschen Stars, kommt nach Rügen! Der gefeierte Sänger und Songwriter tritt am 26. Juli nächsten Jahres beim 2. Selliner Sommer Open Air am Strand des Ostseebades auf. Auf der Bühne vor der Selliner Seebrücke singt er aus seinem aktuellen Album „Liebe“. Präsentiert wird das Sommer Open Air von Selliner Kurverwaltung und der Dresdner Agentur Bernd-Aust-KulturManagement GmbH.

„Wir freuen uns, dass Stefan Kästner von der Agentur Aust, der durch die Open-Air-Premiere in diesem Sommer echter Sellin-Fan geworden ist, keine Mühen scheute, und sein Verhandlungsgeschick ausspielte, um einen der ganz Großen der deutschen Pop-Szene zu uns zu holen“, so Steffi Besch, Event-Managerin bei der Kurverwaltung. Er habe den Künstler mit Fotos und Videos von der einzigartigen Konzert-Kulisse am Selliner Strand sofort überzeugt.

Mit der Single „Au revoir“ sorgte Mark Forster vor gut fünf Jahren für Aufmerksamkeit in der Musikbranche. In diesem Jahr bestreitet er über 50 ausverkaufte Shows. Der 35-Jährige ist auch Coach bei den TV-Musik-Castingshows „ The Voice of Germany“ und „ The Voice Kids“.

Neben Mark Forster werden im nächsten Jahr noch drei weitere Größen der Musikszene beim Selliner Sommer Open Air zu erleben sein. Am 1. August steht Gitarrist, Songwriter und Rocksänger Bosse auf der Bühne, und am 31. Juli macht das erfolgreichste DJ Duo in Deutschland, „Gestört aber GeiL“, Party am Strand. Noch bis Mitte November geheim ist, wer am 8. August im Ostseebad auftreten wird.

Das Bild zeigt das Konzert von „Gestört aber GeiL“ beim diesjährigen Selliner Sommer Open Air. Quelle: Pocha/Burwitz

In diesem Jahr feierte das Selliner Sommer Open Air seine erfolgreiche Premiere. Zu Wincent Weiss kamen 4500 Besucher, zu „Gestört aber GeiL“ knapp 3000. Das Konzert mit Ben Zucker stellte mit 6000 Gästen einen Besucherrekord an der Bäderküste auf.

Infos zu Konzerten und Preisen unter www.ostseebad-sellin.de, Karten in der Kurverwaltung und Touristinformation Sellin und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und Portalen. Ab Mitte November gibt es dann auch die beliebten Fantickets mit Logo und Künstler-Konterfei.

Von Gerit Herold