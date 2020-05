Marode Ortsdurchfahrt: Sagard will provisorischen Kreisverkehr bauen

Sagard

Die Glower Straße in Sagard sorgt seit Langem für Ärger. Wer auf dem Kopfsteinpflaster unterwegs ist, wird durchgeschüttelt. Wer die Landesstraße überqueren will, braucht Geduld –sowohl als Autofahrer als auch als Fußgänger. Für die Straße ist das Land zuständig.

Weil das mit der Sanierung nicht vorankommt, will die Gemeinde jetzt eine Zwischenlösung schaffen: An der stark befahrenen Kreuzung zwischen der Glower und der Schulstraße wollen die Sagarder einen provisorischen Kreisverkehr installieren.

Termine immer wieder verschoben

„Auf unsere Kosten“, stellt Tom Zimpel klar. Er ist Vorsitzender des Sagarder Bauausschusses und hatte sich in dieser Funktion im Namen der Gemeinde bereits im Herbst vergangenen Jahres an die zuständige Straßenbaubehörde gewandt. Mit der hatten die Sagarder lange über den Ausbau der maroden Landstraße diskutiert.

Seit Jahren laufen in dem Stralsunder Amt die Vorplanungen für den Straßenbau in Sagard. „Das sollte schon so oft losgehen“, winkt Zimpel ab. Immer wieder sei ein Termin für einen möglichen Baubeginn verschoben worden, aus den unterschiedlichen Gründen. „Zuletzt hieß es, erste Bauberatungen sollten im ersten Quartal dieses Jahres stattfinden. Das Quartal ist verstrichen, ohne dass etwas passiert wäre“, seufzt Zimpel ungeduldig.

Tausende Fahrzeuge rollen über Glower Straße

Mit gemischten Gefühlen erwartet man in Sagard den wieder auflebenden Tourismus. Zur Saison herrscht auf der Straße von und nach Wittow dichter Verkehr. Bis zu 30 000 Fahrzeuge pro Tag haben die Sagarder auf dieser Ortsdurchfahrt gezählt. „Wenn es richtig dick kommt, stehen die Autos auch schon mal von hier bis zum vier Kilometer entfernten Abzweig bei Bobbin“, erinnert sich der Bauausschussvorsitzende.

Wer aus der Schulstraße beziehungsweise von den gegenüberliegenden Einkaufsmärkten kommend auf die Durchgangsstraße einbiegen oder sie überqueren will, hat dann kaum eine Chance. Das behindert auch den Busverkehr: Sagard ist ein Umsteigepunkt auf den Linien in Richtung Sassnitz beziehungsweise Wittow.

Mehr Sicherheit und stetiger Verkehrsfluss

Ein Kreisverkehr soll an der jetzigen Kreuzung künftig für Sicherheit und einen stetigen Verkehrsfluss sorgen. Das sehen die aktuellen Pläne des Straßenbauamtes in Stralsund vor. Wann sie allerdings umgesetzt werden, kann der dortige Dezernatsleiter Manfred Borowy auch nicht mit Sicherheit sagen. In diesem Jahr ganz bestimmt nicht und vermutlich auch im kommenden Jahr noch nicht.

Tom Zimpel ist der Vorsitzende des Bauausschusses der Gemeinde Sagard. Quelle: Maik Trettin

„Wir werden hingehalten“, ärgert sich Tom Zimpel, „und nichts passiert.“ Die Sagarder wollen deshalb selbst zur Tat schreiten und einen provisorischen Kreisverkehr auf der breiten Kreuzung errichten. Dass so etwas gehe, habe das Straßenbauamt schließlich am Abzweig Karow bewiesen, erinnert Sagards Bürgermeister Sandro Wenzel an das Projekt an der B 196.

Das sei technisch kein großer Akt und auch finanziell zu stemmen. „Zumal die Vertreter der Einkaufsmärkte signalisiert haben, dass sie sich an den Kosten beteiligen würden.“ Allerdings sei man beim Straßenbauamt mit der Idee bisher auf wenig Interesse gestoßen –vorsichtig formuliert.

Erst habe die Behörde gar nicht reagiert und auf Nachfrage nach mehreren Monaten ablehnend. Begründet worden sei das lediglich mit dem Verweis auf einen geplanten Ausbau, in dessen Zuge ohnehin ein Kreisel entstehen würde. „Aber wann das sein wird, kann uns niemand sagen“, moniert Tom Zimpel.

Behörde will auf Gemeinde zugehen

In dieser Angelegenheit sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, beruhigt Manfred Borowy. In seinem Dezernat laufen die Fäden für die Planungen zum Ausbau der Glower Straße zusammen. Man werde in Kürze auf die Gemeinde zugehen, kündigt er auf Nachfrage an. Dass sei aufgrund der Corona-Situation und der damit verbundenen Einschränkungen in den zurückliegenden Wochen nicht möglich gewesen.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt soll auf Höhe der Kleingärten am Dobberworth beginnen und bis zum Abzweig Marlow reichen. Das Kopfsteinpflaster verschwindet. Stattdessen werden die Autos über Asphalt rollen. Außer dem Kreisverkehr an der Kreuzung Schulstraße soll auch die Kreuzung Schulstraße/Boddenblick (Richtung Martinshafen) ausgebaut werden. Dort wird eine Verkehrsinsel für Fußgänger und Radfahrer gebaut.

Durch einen Kreisverkehr wird auch das jetzige Dreieck an der Glower Straße/Ecke Ernst-Thälmann-Straße ersetzt. Für Radfahrer und Fußgänger an der Glower Straße sind an einigen Stellen Wege auf beiden Seiten der Fahrbahn, an anderen nur auf einer Seite vorgesehen. Auf einem Teilstück sollen Radler lediglich einen markierten Streifen auf dem Asphalt benutzen.

