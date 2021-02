Sassnitz

Schandfleck und Paradies – der Garzer Busch in Sassnitz ist beides. Auf dem Areal zwischen der Buddenhagener Straße und Dargast gibt es sanfte Hügel, Wälder und einen idyllischen Kreidesee. Ein paar Meter weiter stehen zum Teil ausgebrannte und vernagelte Garagen, vor denen das Unkraut fast dachhoch sprießt. Die Stadt Sassnitz will seit Jahren Ordnung auf dem riesigen Gelände schaffen und hatte 1995 mit der Aufstellung eines Bebauungsplans begonnen, der seit 2002 in Kraft ist. Die Idee: Die Fläche soll für Freizeitaktivitäten und als Erholungsgebiet genutzt werden. Passiert ist bis heute so gut wie nichts. Jetzt wird das gesamte Konzept infrage gestellt – und damit möglicherweise auch die Nutzung durch Vereine und Freizeitgruppen.

Zuschauer-Tribüne am Kreidesee

Genau die sollten hier am Rande der Stadt Raum für ihre Hobbys bekommen. Neben der bestehenden Wohnnutzung in Dargast sollten auf dem Areal der Garagen und in einigem Abstand zum Kreidesee verschiedene Sportanlagen und ein Vereinszentrum errichtet werden. Die Sportschützen, die derzeit noch auf dem Schießstand neben dem Neuen Friedhof trainieren, sollten dort einen neuen Schießplatz bekommen. Mini-Golf, Tennisplätze, ein Hunde-Übungsplatz, eine kleine Zuschauertribüne für die Regatten der Schiffsmodellbauer am Kreidesee und Parkplätze für die Nutzer und Besucher – das alles war in dem Bebauungsplan vorgesehen. „Das war damals illusionär“, sagt Bauausschussmitglied Arno Tetzlaff heute rückblickend. Dass sich bis heute nichts tat, hat nicht ausschließlich finanzielle Gründe. „Es war rechtlich nicht möglich, den Garagenbesitzern die Verträge zu kündigen“, erinnert sich Steffen Schröers. Dem Anschein nach werden nach wie vor einige Garagen in dem Komplex genutzt.

Obstwiese statt Garagen

Ein illegaler Müllplatz ist der Garagenkomplex am Garzer Busch in Sassnitz geworden. Quelle: Maik Trettin

Der Planer Matthias Ober hat sich im Auftrag der Stadt die alten Pläne noch einmal gründlich angesehen. Nach einem Abbruch der Garagen hält er zwei Szenarien für möglich: eine Null-Variante oder einen Freizeit- und Landschaftspark. Ersteres meint einen völligen Verzicht auf jedwede Bebauung. Stattdessen sollte das Areal extensiv bewirtschaftet werden, etwa indem man Bäume pflanzt, Obstbäume zum Beispiel. Um die Pflege und Ernte würde sich dann ein Pächter kümmern. Diese Lösung brächte keinerlei Konflikte mit dem Schutzstatus, den das Gebiet rund um den Kreidesee genießt. Eine Alternative wäre aus Sicht des Stadtplaners die bereits gewünschte Ansiedlung von Freizeiteinrichtungen, etwa des Schießplatzes. Von den Mitgliedern des Bauausschusses wollte er wissen, welche der in den alten Plänen genannten Anlagen sie in diesem Fall nach heutigem Stand dort noch ansiedeln wollen.

Schult: „Sport und Freizeit in Dwasieden konzentrieren!“

Eine schlüssige Antwort gibt es bislang nicht. Ausschussmitglied Stefan Grunau beispielsweise konnte weder die eine noch die andere Variante überzeugen. Er sähe auf einem Teil der Fläche lieber „hochwertige Ein- und Zweifamilienhäuser“ als Freizeiteinrichtungen. „Ich glaube, wie vergeben uns einiges“, kommentierte er die Vorschläge des Planers. Denn nach der Überzeugung des Stadtvertreters fehlt in der Stadt Bauland – gerade für diejenigen, die mehr Geld ausgeben wollen und größere Grundstücke suchen. „Schön parzellieren und dann in die Vermarktung gehen!“, wünschte sich auch Steffen Schröers. Auch er sieht an der Stelle einen guten Standort für ein Wohngebiet. Gleichzeitig, gibt er zu bedenken, habe Sassnitz aber auch einen gewissen Nachholbedarf, was die Sportstätten angeht. „Der Sport- und Freizeitbereich könnte in Dwasieden konzentriert werden“, schlug der Stadtvertreter Norbert Schult vor. Anderen wäre eine Mischung am liebsten: ein bisschen Wohngebiet, ein bisschen Freizeitnutzung.

Slowy warnt vor „totaler Bebauung“

Ausschussmitglied Enrico Bahr vermochte den roten Faden in der Politik nicht zu erkennen. Erst im vergangenen Jahr habe man über ein Konzept zur Ausweisung von Wohnbauland an der Hiddenseer Straße diskutiert, jetzt solle ein Wohngebiet an der Buddenhagener Straße entstehen – „wir müssen auch mal wissen, was wir wollen!“, forderte er von seinen Kollegen im Ausschuss eine klare Linie im Städtebau. Der Bauausschuss-Vorsitzende Gerd Slowy machte deutlich, dass eine „totale Bebauung“ an dieser Stelle aus seiner Sicht falsch sei. „Man kann dieses Fleckchen Erde natürlich auch anders entwickeln“, gab Matthias Ober zu bedenken. Aber dabei solle die Stadt auch darauf achten, welche Freizeit-Angebote es dort für junge Leute und für Gäste gibt. Dass es einen großen Bedarf an Wohnbauflächen gebe, habe er bislang nicht erkennen können.

300 000 Euro für ein Baugrundstück?

Ein Kleinod: der Kreidesee am Garzer Busch in Sassnitz. Quelle: Maik Trettin

Und auch Rügener Makler sind da eher skeptisch, wenn sie von der Idee hören. Die Nachfrage nach großen Grundstücken für den Bau von Einfamilienhäusern sei im Gegensatz zu den Aussagen im Bauausschuss sehr gering. Am Garzer Busch gebe es derzeit praktisch keine Infrastruktur. Bei den anfallenden Abriss- und Erschließungskosten müsste mit Grundstücks-Preisen von insgesamt etwa 200 Euro je Quadratmeter gerechnet werden. Bei einer Grundstücksgröße von 1500 Quadratmetern, wie sie Stefan Grunau im Bauausschuss vorgeschlagen hatte, müsste ein Käufer 300 000 Euro allein für seine Parzelle auf den Tisch legen. Ob man bei dem Grundstücks-Preis ein Haus neben einem Schießplatz oder einer Sportanlage bauen wolle, dürfe bezweifelt werden. So manches Vorhaben hätte sich bei der Ausweisung eines Wohngebiets baurechtlich ohnehin erledigt, machte Matthias Ober deutlich. „Ein Hundeübungsplatz wäre auf der Fläche dann nicht mehr machbar.“

Der Planer warnte vor „Schnellschüssen“ in den Entscheidungen ebenso wie davor, die alten Pläne für immer aufzugeben. Dann müsste ein neuer Bebauungsplan her – und für manches, was im alten bereits genehmigt ist, würde man fast 20 Jahre später keine Zustimmung mehr von den Behörden bekommen. „Deshalb sollten Sie an der Grundidee nicht allzu viel ändern“, so sein Ratschlag. Was machbar ist, wollen die Mitglieder des Bauausschusses demnächst vor Ort mit dem Planer besprechen. Gerd Slowy kündigte einen entsprechenden gemeinsamen Termin des Gremiums mit Matthias Ober an.

Von Maik Trettin