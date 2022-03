Marodes Amtsgebäude auf Rügen: Debatte um Neubau und Finanzierung

Baabe

Die Verwaltung des Amtes Mönchgut-Granitz ist am Limit: Das Behördengebäude am Göhrener Weg 1 in Baabe, das seit 1993 Amtssitz ist, platze nicht nur aus allen Nähten, sondern sei hinsichtlich der Bausubstanz und der Ausstattung nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht zukunftsfähig. Das Haus habe einen hohen Sanierungsstau und sei nur bedingt sanierungsfähig. Die Liste der Mängel ist lang: Die Deckenkonstruktion ist mangelhaft, die Elektrik fällt oft aus, Brand- und Schallschutz entsprechen nicht dem Standard, das Gebäudeenergiegesetz werde nicht und die Arbeitsstättenverordnung nicht in jedem Punkt erfüllt, die Raumstruktur ist nicht optimal.

„Wir sind nicht barrierefrei“

Rund 40 Mitarbeiter arbeiten derzeit in den Amtsstuben in Baabe. Leitender Verwaltungsbeamter ist Arne Fründt, der vorher langjähriger Ordnungsamtschef war. „Das Gebäude ist marode, die Zustände sind teilweise schon unzumutbar“, weiß Fründt. Der Kellerbereich sei ständig nass, wo sich auch das Archiv befindet, weswegen dort Trocknungsgeräte im Einsatz sind. Ein großes Problem sei auch der Platzmangel. Teilweise würden sechs Leute in einem Büro mit 14 Quadratmetern sitzen. „Das Schlimmste und ein absolutes No-Go ist aber, dass wir nicht barrierefrei sind. Da gab es auch schon Beschwerden“, so der Verwaltungschef.

Das Schild am Eingang hat auch schon bessere Tage gehabt. Quelle: Gerit Herold

Nach den letzten Stromausfällen durch die Orkanstürme soll zudem langfristig gedacht und gehandelt werden. „Das neue Gebäude soll auch dafür vorgerüstet sein, dass wir als kritische Infrastruktur arbeiten, dass wir unabhängig werden und über Notstrom arbeiten können, damit wir die Dienstleistungen für die Bürger auch erhalten können“, so Fründt, der auch Amtswehrführer ist.

Vorhaben kostet bis zu zehn Millionen Euro

Es bestehe dringend Handlungsbedarf, waren sich auch die Mitglieder des Amtsausschusses auf ihrer jüngsten Sitzung im Grunde einig. Einen Beschluss für ein neues Amtsgebäude hat das Gremium allerdings dann doch vertagt, da nicht aus allen Gemeinden Vertreter anwesend waren und noch ausreichend Gesprächsbedarf bestehe. Knackpunkt ist vor allem auch das liebe Geld. Denn bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein kostspieliges, das bis zu zehn Millionen Euro kosten könnte. Die Finanzierung des neuen Amtssitzes werde eine erhöhte Amtsumlage für die sechs amtsangehörigen Gemeinden Zirkow, Lancken-Granitz, Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut in den nächsten Jahren bedeuten.

Es müsse für jede Gemeinde klar gesagt werden, welcher Anteil auf sie zukommt, das könne nicht einfach per Beschluss übergestülpt werden, betonte Ausschussmitglied Herbert Dobelstein. Deshalb müsse das Thema zuvor in den Gemeinden behandelt werden.

Neubau auf der grünen Wiese?

Derzeit gibt es drei Varianten für einen neuen Amtssitz. Eine wäre der Umbau und die Erweiterung des vorhandenen Gebäudes für rund 10,1 Millionen Euro, eine andere wäre der Abriss und ein Gebäudeneubau am Standort oder ein Neubau auf dem Grundstück der Feuerwehr in Baabe, die auch neugebaut werden soll: Kosten: rund 9,5 Millionen. Die dritte und die günstigste Variante ist ein Neubau „auf der grünen Wiese“ auf einem fiktiven Grundstück für rund 8,5 Millionen Euro.

„Wir können davon ausgehen, dass die Preise noch weiter gestiegen sind“, verwies Amtsvorsteher Reinhard Liedtke darauf, dass das für eine Machbarkeitsstudie beauftragte Planungsbüro seine ersten Kostenschätzungen noch einmal aktualisieren müsse. Zähneknirschen bei den Ausschussmitgliedern. Die überall eintretenden Kostenexplosionen dürfen jedoch nicht dazu führen, dass nötige Investitionsmaßnahmen nicht angegangen würden, meinte Mönchguts Bürgermeister Detlef Besch.

Planungshoheit für Radwege an Amt übergeben

Das Amt Mönchgut-Granitz wurde am 1. Januar 1993 für seinerzeit sieben Gemeinden gegründet: Lancken-Granitz, Sellin, Baabe, Göhren, Middelhagen, Gager und Thiessow. Nach der Fusion von Middelhagen, Gager und Thiessow zur Gemeinde Mönchgut, werden heute sechs Gemeinden verwaltet – Zirkow war 2005 hinzugekommen. Von der Zahl der Einwohner ein eher kleines Amt mit rund 7430 Einwohnern, ist es angesichts der Touristenscharen ein großes mit rund 26 000 Gästebetten. Ungewöhnlich: Die Gemeinden hatten schon 1993 die Planungshoheit für den Radwegeausbau im gesamten Bereich ans Amt übertragen.

400 bis 500 Trauungen im Jahr

Seinerzeit wurden im gesamten Jahr 30 Trauungen im Amtsbereich vollzogen – heute trauen die beiden Standesbeamtinnen 400 bis 500 Brautpaare aus ganz Deutschland im Jahr. 1906 wurde das Haus im Göhrener Weg 1 gebaut. In seiner Geschichte war es eine Pension und Sitz der Verwaltung der Erholungsheime der Staatssicherheit der DDR.

Von Gerit Herold