Putbus

Der kriegerische Überfall Russlands auf die Ukraine wird dazu beigetragen haben, dass Konzertbesucher im Marstall von Putbus zuletzt über eine jahrzehntealte Wandmalerei „stolperten“. Nach dem letzten Konzert des Festspielfrühlings Rügen habe es Beschwerden wegen des Bildes gegeben, bestätigt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos). Bei zunächst flüchtiger Betrachtung scheint das Bild einen Panzer darzustellen, der allerlei Volk vor sich hertreibt und diverse Gerätschaften zermalmt.

Zum Symphoniekonzert ließ die Stadt das Bild verhängen. Quelle: Uwe Driest

Bei genauerer Betrachtung ist der dargestellte Inhalt jedoch kaum weniger martialisch. Es zeigt einen sowjetischen Kettentraktor vom Typ KD-35, der ab 1947 gefertigt wurde. Gemeinsam mit einer Friedenstaube kommen ein alliiertes Flugzeug, ein feindlicher Panzer und eine Atombombe unter die Räder oder besser Ketten. General, US-Kapitalist und Bonner Pleitegeier ergreifen die Flucht. „Die friedliebende DDR kommt mit sozialistischen Landmaschinen und vertreibt westliche Kriegstreiber“, interpretiert der Putbusser Rüdiger Kind. Er hatte das Bild aus gegebenem Anlass gemeinsam mit Michael Erben, dem Co-Vorsitzenden der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft, in Augenschein genommen.

Bild spricht allen Erfahrungen mit kommunistischer Herrschaft Hohn

Musikliebhaber Erben, der ebenfalls in Putbus lebt, hatte die Diskussionen vor dem Bild, das sich am Niedergang zu den Toiletten befindet, mitbekommen und sich in einem Schreiben an die Bürgermeisterin gewandt. „Zwar haben wir hier in Putbus keine Straße der DSF – ein Unding, dass so etwas in heutigen Zeiten wie in Bergen auf Rügen noch gegen allen Wissens beibehalten wird -, und liegt dankenswerterweise die Umbenennung des Thälmann-Platzes in Circus (in Abkehr von diesem blutigen Stalinisten) schon länger zurück“, so Erben. „Doch dafür prangt im Marstall ein Wandgemälde, das mit einem mit Friedenstaube bestückten und Bonn stellvertretend für die BRD überrollenden Kettenfahrzeug allen Erfahrungen mit der kommunistischen Herrschaft Hohn spricht. Wer nicht genau hinschaut, könnte dies mit einem Panzer der Roten Armee verwechseln.“

Michael Erben und Rüdiger Kind (re.) richteten Fragen zum Bild an die Stadt. Quelle: Uwe Driest

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs sei ihm kein Fall bekannt, bei dem von Moskau ausgesandte Panzer irgendwo mit friedlichen Absichten aufgetaucht wären. Angefangen 1953 in Ost-Berlin über 1957 in Ungarn, 1968 im Prager Frühling, 1979 in Afghanistan, 1999 in Tschetschenien, 2008 im Kaukasus, 2014 auf der Krim, 2015 in Syrien und jetzt in der Ukraine. „Da der Marstall eine städtische Liegenschaft ist, halte ich es für überfällig, die genannten kriegerischen Einsätze in einer Plakette unter dem Bild aufzuführen und sich von dem DDR-geschichtlichen Narrativ einer Friedensaufgabe klar zu distanzieren. Es war und ist eine Unterdrückung“, so Erben.

Beseitigung des Bildes wäre „Bildersturm“

Zum Philharmonischen Konzert zwei Tage später war daraufhin das Wandbild verhängt worden. Das sei als Sofortmaßnahme geschehen, bis eine Entscheidung über das endgültige Schicksal des Bildes getroffen worden sei, so die Bürgermeisterin. Konzertbesucher Martin Hurtienne, der mit dem FLZ in Lauterbach eines der größeren Rügener Unternehmen führt, warnte vor Schnellschüssen. Eine etwaige Beseitigung des Bildes käme aus seiner Sicht einem „Bildersturm“ gleich. Zwar zeige das Bild „Propaganda für die brutalste Form der Zwangskollektivierung“, es sei aber eben auch Zeugnis von Zeitgeschichte. Hurtienne hat beruflich häufig in Berlin zu tun, wo seine Firma auch Einrichtungen des Bundestags ausstattete. Dort habe er eine Ausstellung zum Umgang mit politischen Denkmälern der DDR nach der Wende gesehen. Die Kuratoren hätten dabei allzu vorschnellen Aktionismus in Sachen „Denkmalsturz“ und das Fehlen von Konzepten kritisch betrachtet. „Eine Plakette, die das Bild erklärt, dürfte aber schon sein“, meint auch Hurtienne.

Signiert hat das Bild Hans Sommer. Der inzwischen verstorbene Maler sei Bühnenbildner-Assistent am Theater der Stadt gewesen, erinnern sich Weggefährten. Sowohl der Tischler Dietrich Pankonin (84) als auch Maler Günter Riechert (93) waren im Marstall als Kulissenbauer und -maler tätig, als dort die Theater-Werkstatt eingezogen war. Bis dahin war der Marstall Domizil der örtlichen Maschinen-Ausleih-Station (MAS) gewesen. Der Schriftzug „MAS“ findet sich auch am Kühler des russischen Kettentraktors auf dem Bild wieder. Solche Stationen wurden 1948 in der Sowjetischen Besatzungszone gegründet, nachdem zuvor landwirtschaftliche Geräte von Großgrundbesitzern durch Enteignung eingezogen und an die Neubauern verteilt worden waren. Dieser Maschinenpark wurde den MAS zugeführt und stand damit allen kleinen landwirtschaftlichen Betrieben leihweise zur Verfügung. Von Anfang an war es eine Aufgabe der MAS, durch kulturelle Angebote das „politische Bewusstsein für die Überlegenheit des sozialistischen Wirtschaftssystems“ zu fördern. In diesem Zusammenhang dürfte auch die von Hans Sommer erstellte Wandmalerei entstanden sein.

Sozialistische Wandmalerei im Marstall von Putbus: Militärs und Ratten fliehen vor der sozialistischen Landmaschine. Quelle: Uwe Driest

Als der Marstall vor einigen Jahren mit Mitteln der Städtebauförderung saniert wurde, sei das Bild durchaus Thema gewesen, erinnert sich Bauamtsleiter Thomas Möller. „Der Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises hat damals die Wandmalerei für erhaltenswert gehalten“, so Möller. Angesichts der aktuellen Situation werde die Stadt nun darüber entscheiden, ob das Bild erhalten bleiben soll und gegebenenfalls mit einem Schild auf die Entstehung und den historischen Kontext hingewiesen werden solle.

Von Uwe Driest