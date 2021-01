Maskenpflicht: So lief der erste Tag unter verschärften Regeln auf Rügen

Insel Rügen

Öffentliche Verkehrsmittel und Supermärkte dürfen seit Montag nur noch mit OP- oder FFP-2-Maske betreten werden. Mit der Ausweitung des Lockdowns und der Verschärfung der Regeln stehen die Verantwortlichen im Landkreis Vorpommern-Rügen vor großen Aufgaben. Denn nicht überall stößt diese Regelung auf Akzeptanz.

Die neue Regelung erweist sich als schwierig, wie sich Montagfrüh auf dem Bergener Bahnhof zeigte. Über Lautsprecher kam in regelmäßigen Abständen die Durchsage, dass die Maskenpflicht im gesamten Bahnhofsbereich gilt. Doch nur wenige Menschen hielten sich an die Regeln und standen ohne Bedeckung vor Mund und Nase am Bahnsteig.

Anzeige

Kontroverse Auffassung zur Maskenpflicht

„Ich trage die Maske, wann es mir passt. Und das auch nur im Zug und nicht an der frischen Luft“, sagte ein Mann, der seinen Namen nicht in der OZ lesen möchte. „Das ist unverantwortlich. Man verlangt nichts Schwerwiegendes. Die Leute werden nicht gebeten, sich nackt am Bahnsteig hinzustellen, sondern lediglich eine Maske zu tragen“, so Elisabeth Schulz, die regelmäßig zu ihrer Schwester von Bergen nach Sassnitz pendelt. Auch die Binzerin Tina Ruge trug eine medizinische Maske, als sie den Bergener Bahnhof betrat. „Ich weiß jetzt nicht, wie viel sicherer die OP-Masken im Vergleich zu den Stoffmasken sind, aber ich trage sie. Schon allein aus gesundheitlichen Gründen, ich bin Asthmatikerin“, sagt die Frau.

Bei der Deutschen Bahn ist man irritiert darüber, dass die Menschen keine Masken am Bahnsteig tragen, denn laut einer Bahn-Sprecherin hätte sich auch seit Beginn der Maskenpflicht im ÖPNV ein Großteil der Menschen an diese Regeln gehalten. „Sollte es mal ein Problem geben, würde das Bahnpersonal die Bundespolizei hinzuziehen. Die könnten gegebenenfalls einen Beförderungsausschluss durchsetzen“, sagt sie.

Stichprobenartige Kontrollen

Bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) wird das Ordnungsteam bei der Fahrscheinkontrolle ein Auge darauf haben, dass auch die Fahrgäste mit den medizinischen Masken im Bus unterwegs sind, ebenso wie die Fahrer beim Kassieren. Die tatsächliche Kontrollpflicht zur Durchsetzung der verschärften Masken-Regeln wird von der VVR bei den Ordnungsbehörden und Polizei gesehen, denn der VVR dürfe keine Ordnungsgelder verhängen.

Die Ordnungskräfte des Kreises werden wie bisher die neuen Regeln stichprobenartig in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs kontrollieren. „Wir können nicht in jedem Bus einen Ordnungsamtsmitarbeiter mitfahren lassen“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Ansonsten setzt er beim Thema Kon­trollpflicht auch auf die gewohnt enge Zusammenarbeit mit Polizei und Bundespolizei.

Kontrolleur nur am Edeka-Markt in Sellin

Seit 8 Uhr stand Nils Dunker am Montagmorgen an der Eingangstür des Edeka-Marktes in Sellin. Der Azubi kontrollierte, ob die Kunden eine FFP-2- oder medizinische Maske aufhaben und einen Einkaufswagen bei sich führen. Die Körbe stehen auf dem Parkplatz, wo ein Schild auf die dortige Maskenpflicht hinweist. Auch im Eingangsbereich des Marktes steht ein großes Hinweisschild, dass Kunden nur mit FFP-2- oder medizinischen Masken einkaufen dürfen und ein Rundgang nur mit Korb möglich ist. Doch nicht alle hielten sich an die Regeln.

Medizinische Masken am Poststand erhältlich

„Ich habe schon etliche Kunden wieder rausschicken müssen“, sagt Dunker, der selbst eine medizinische Maske trägt. Innerhalb von zehn Minuten sind es mehrere Personen, die ohne Einkaufswagen den Markt betreten wollen. Eine junge Frau mit slawischem Akzent hat eine Stoffmaske auf und wurde von dem Lehrling darauf hingewiesen, dass sie damit nicht in den Laden kommt. Sie erklärte, dass sie keine andere Maske hat.

Tina Ruge aus Binz trug eine Maske auf dem Bahnsteig in Bergen. Damit war sie eine von wenigen an diesem Tag. Quelle: Mathias Otto

„Dann können Sie sich eine an der Post kaufen“, sagte der angehende Einzelhandelskaufmann freundlich. Im Edeka-Markt sind am Poststand medizinische Masken erhältlich. „Das ist aber schon länger so“, so der 17-Jährige. Bis auf eine Ausnahme hätten sich bisher alle Kunden doch einsichtig gezeigt. Ein älterer Herr ohne Maske habe gesagt, dass er ein Attest habe. „Das habe ich mir dann auch zeigen lassen“, so Nils Dunker.

Viele Kunden kommen weiterhin mit Stoffmasken

Kontrollen gab es am Netto und am Aldi in Sellin sowie am Lidl in Baabe an diesem Vormittag nicht. Hier wiesen wie gehabt allgemeine Schilder auf eine Maskenpflicht hin. Viele Kunden, vor allem ältere, trugen die geforderten Masken. Aber es gab auch etliche Menschen, die mit bunten oder einfarbigen Stoffmasken oder Mundtüchern in die Märkte gingen.

Bauarbeiter lax bei Regeln

„Bei uns klappt es bisher sehr gut. Die meisten Kunden haben auch schon vorher diese Masken getragen“, erklärt Simone Scheibe von der Drogerie schön & gut in Sellin. Zu ihrem Kundenstamm zählen vor allem ältere Menschen, Patienten der Mutter-Kind-Kurklinik und Bauarbeiter von auswärts, die im Ort beschäftigt sind. Letztere Klientel sei allerdings oft lax im Umgang mit den Regeln. „Ich musste vor Weihnachten einen Bauarbeiter wieder rausschicken, weil er ohne Maske reinkam“, so Scheibe. „Wir achten da natürlich drauf und müssen uns ja auch selbst schützen.“

Rügener Apotheken : Genug FFP-2-Masken vorhanden

In der Rugard- und Billrothapotheke in Bergen habe man sich bereits im Dezember mit genügend der FFP-2-Masken eingedeckt, berichtet Apothekeninhaber Axel Poggendorf. „Die Situation ist nicht mit der im Frühjahr vergleichbar“, sagt er. „Derzeit sind die Masken ja durchgängig verfügbar.“ Hier muss man 3 Euro für die FFP-2-Maske bezahlen, die OP-Maske kostet 1 Euro. „Sicherlich waren die Stoffmasken oder das Tuch bei den meisten Menschen beliebter, weil man eben sehr gut dadurch atmen konnte“, so der Apotheker. „Aber der Schutz ist eben auch deutlich schlechter. Sowohl für die Menschen in der Umgebung als auch für einen selbst. Bei den FFP-2-Masken liegt der Anteil der gefilterten Aerosole aus Ein- und Ausatemluft bei 95 Prozent.“

FFP-2-Masken und OP-Masken Seit dem 25. Januar sind sie Pflicht im ÖPNV und beim Einkaufen: die FFP-2(„Filtering Face Piece“)- und OP-Masken. Größter Unterschied zur Alltagsmaske aus Stoff: Die medizinischen Masken bestehen aus mehrlagigen Vliesen und sind in ihrer Filterwirkung genormt. Die OP-Masken dienen nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums überwiegend dem Fremdschutz, die FFP-2-Masken schützen auch den Träger der Maske vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen. Beim Kauf unbedingt auf das CE-Prüfsiegel achten. Das richtige Aufsetzen ist Pflicht. Die beste Maske nutzt nichts, wenn die Nase frei liegt. Bartträger sollten sich von ihrem Bart trennen, die Gefahr, „Nebenluft“ ein- oder auszuatmen, ist groß. Die Wiederverwendungsmöglichkeit ist umstritten, eigentlich sind FFP-2-Masken Einmalprodukte. Erhitzung für 60 Minuten auf 80 Grad Celsius im Backofen und das Trocknen der Masken über mindestens sieben Tage vor der nächsten Verwendung gelten nach ersten Forschungsergebnissen der FH Münster als praktikabel. FFP-2-Masken mit einem Ventil sind ebenfalls im Umlauf. Diese sind aber kontraproduktiv, da sie die ausgeatmete Luft ungefiltert entweichen lassen und damit umstehende Menschen gar nicht schützen.

Preise zwischen 2,25 Euro und 3 Euro für eine FFP-2-Maske

Auch die Störtebeker-Apotheke in Sassnitz hat noch genügend OP-Masken und FFP-2-Masken vorrätig, wie Inhaber Hubert Ellers erzählt. „Bei uns kostet eine FFP-2-Maske 2,50 Euro“, sagt er. „Wenn man mehrere kauft, gibt es Mengenrabatt.“ Nach der Bekanntgabe der neuen Maskenpflicht in Supermärkten und im ÖPNV habe er eine verstärkte Nachfrage feststellen können, eine Beobachtung, die auch Evelyne Godglück von der Adler-Apotheke in Gingst teilt. „Aber auch wir haben noch genügend Masken auf Lager“, sagt sie. In Gingst kostet die FFP-2-Maske 2,25 Euro, für die OP-Maske werden 75 Cent fällig.

Kosten werden nicht übernommen

Für die Kosten müssen die meisten Menschen selbst aufkommen. Ausnahme: Über 60-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen haben einen Anspruch auf insgesamt 15 Masken. „Die entsprechenden Berechtigungsscheine wurden mit der Post verschickt“, so Godglück. „Drei gab es vor dem 6. Januar. Bis zum 28. Februar gibt es noch mal sechs und bis zum 15. April erneut Gutscheine für sechs Masken. Immerhin: Die Masken gelten bei den meisten Apothekern als wiederverwendbar. Bedingung: Zwischen der Nutzung sollten die Masken gut durchtrocknen oder auf 80 Grad erhitzt werden. „Man kann sich mehrere Masken kaufen und diese durchnummerieren“, schlägt Axel Poggendorf vor. „Dann nimmt man für jeden Tag eine und lässt diese dann den Rest der Woche trocknen.“ Wenn die Masken allerdings durchgefeuchtet seien – ab in den Müll damit.

Das Land MV hat derzeit rund 2,6 Millionen FFP-2-Masken auf Lager. Aus dem MV-Schutzfonds sind Mittel bereitgestellt, um weitere fünf Millionen zu kaufen. Mit den Mund-Nasen-Bedeckungen werden Polizisten, Lehrer sowie Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe ausgestattet. Über die Verteilung der anderen Masken ist noch nicht entschieden.

Von Anne Ziebarth, Gerit Herold, Mathias Otto