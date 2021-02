Vorpommern

Am Ende des Zweiten Weltkriegs verfügten im späteren Mecklenburg-Vorpommern die Klein- und Privatbahnen über ein Streckennetz von 888 Kilometern. Wenig später war es nur noch rund ein Drittel, nämlich 340 Kilometer. Die anderen Schienen waren als Reparationsleistungen für die Sowjetunion abgebaut worden, darunter bis auf geringe Reste die Normalspurstrecken Greifswald-Grimmen-Tribsees und Stralsund-Richtenberg-Tribsees, deren Historie Gegenstand von Serien auf der Heimatseite der OZ war.

In der sowjetischen Besatzungszone gab es Aktivitäten für den Wiederaufbau von wirtschaftlich besonders wichtigen Gleissträngen. Insgesamt 53 Kilometer entstanden bis zum Mai 1949 neu.

Bahnbau für Zuckerfabrik Jarmen überlebensnotwendig

Im November 1948 schrieb die Abteilung Schienenbahnen des Schweriner Wirtschaftsministeriums an die Hauptabteilung Planung des Landes Mecklenburg (Vorpommern war aus dem Namen gestrichen worden) wegen des Zwei-Jahresplans 1949/50. Darin ging es um die vier vorpommerschen Projekte Dennin – Schmarsow (23 Kilometer, Anschluss zur vorhandenen Strecke Friedland – Dennin – Anklam), Schmarsow – Altentreptow (44 Kilometer, beide 600 mm Spurweite), Jarmen-Greifswald (58 Kilometer, 750 mm Spurweite) und Franzburg-Richtenberg (3,5 Kilometer, Normalspur) als Anschluss an die Franzburger Südbahn (Velgast – Tribsees). Bei den Längenangaben sind Abzweigungen inklusive.

„Die ersten drei Bahnbauprojekte sind eine Existenzfrage für die Zuckerfabrik Jarmen, da diese ohne Bahnen auf die Dauer nicht lebensfähig ist“, heißt es in dem Schreiben. Per Schiene wurden vor 1945 etwa 75 Prozent der Rüben in Jarmen angeliefert. Lkw seien teurer und stünden nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung.

Die Industriestadt Richtenberg

Für die Normalspurstrecke Richtenberg-Franzburg wurde die Industrie in Richtenberg, u. a. zwei Kornbrennereien, eine Destillation, zwei Sägewerke, eine Holzpantoffelfabrik sowie die landwirtschaftlichen Annahmestellen und die Tabakerfassungsstelle angeführt. Dieser Streckenbau sei von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland im Mai 1948 befohlen worden. Aber es fehlte Material. Darum wurde, auch auf SMAD-Befehl, mit dem Bau der „noch wichtigeren“ Strecke zwischen Demmin, Schmarsow und Jarmen begonnen. Auf der Strecke Schmarsow -Jarmen fuhren dann 1949 bis 1958 wieder Züge. Alle anderen Vorhaben wurden nicht verwirklicht.

Reichsbahn übernahm 1949 Kleinbahnen

Den beantragten Wiederaufbau der Strecke Grimmen-Tribsees unterstützte das Wirtschaftsministerium nicht. Beide Städte hätten Schienenanbindungen und lägen im Blickfeld des Reichsbahnnetzes, die auch für einen Wiederaufbau der Strecke Greifswald, Sülze-Rostock zuständig sei.

Die Deutsche Reichsbahn übernahm 1949 alle Klein- und Privatbahnen. Dafür arbeitete im Juli und August eine „Kleinbahnabwicklungsstelle“ in Greifswald.

