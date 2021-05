Sassnitz

In Promoisel auf der Halbinsel Jasmund ist Max Hendel aufgewachsen. In dem Dorf leben heute nur noch wenige Menschen. „Damals gab es dort außer mir noch viele andere Kinder“, erzählt der 36-Jährige. Er ist auf Rügen zur Welt gekommen und lebt mit seiner Frau und den zwei Söhnen seit sieben Jahren in Sassnitz.

Früher war er unter anderem in einer Wassersportschule tätig. Heute arbeitet er als Baumpfleger bei der Sassnitzer Firma „Grööntech“, wo er sich auch um den Verkauf und die Wartung von Gartentechnik kümmert. Er erlernte im nahen Kreidewerk ursprünglich den Beruf des Aufbereitungsmechanikers. Später hatte er fast zehn Jahre lang eine eigene Firma im Bereich der Garten- und Landschaftsgestaltung. Erste Erfahrungen auf diesem Gebiet habe er schon auf dem Grundstück der Eltern in Promoisel gesammelt, wo er gern mit dem Rasentraktor Runden drehte, sagt der Rüganer lachend.

Heute hält er in seiner Freizeit Haus und Hof der jungen Familie in Sassnitz in Schuss und spielt oft mit seinen beiden Jungs Fußball oder fährt mit ihnen an den Strand, wo sie mit Begeisterung im Sand buddeln.

Von Maik Trettin