Vor 90 Jahren wurde Max Schmeling (1905 bis 2005) in New York Boxweltmeister im Schwergewicht. Der „schwarze Ulan vom Rhein“ gewann am 12. Juni 1930 den Titel durch Disqualifikation seines Gegners Jack Sharkey. Es war ein großes Medienereignis, der Kampf wurde – was damals noch sehr ungewöhnlich war – im Hörfunk übertragen. Schmeling hat seinen Titel nur einmal 1931 verteidigen können. Beim Revanchekampf mit Sharkey 1932 unterlag er.

Wie ein Teil der Uckermark zu Mecklenburg-Vorpommern kam

Schmeling stammt aus dem heutigen Kreis Vorpommern-Greifswald, er wurde 1905 in Klein Luckow unweit von Strasburg geborgen. Ein Pommer ist er zwar nicht, dass im Brandenburgischen gelegene Klein Luckow wurde erst 1952, als in der DDR die Länder aufgelöst wurden, Teil des Kreises Strasburg und damit des Bezirkes Neubrandenburg. Seit 1990 gehört Klein Luckow zu Mecklenburg-Vorpommern. Die Familie Schmeling zog schon 1906 nach Hamburg. Der Boxer lebte ab 1922 im Rheinland, daher der eingangs erwähnte Kampfname.

Rittergutsbesitzer in Hinterpommern

Mit Pommern verbindet ihn biografisch mehr als mit der Uckermark. Denn der Boxer erwarb 1939 das 580 Hektar große Rittergut Ponickel nahe dem hinterpommerschen Rummelsburg (heute Polen). Seine Frau und er sollen sich dort sehr wohl gefühlt haben. In Ponickel investierte er viel Geld, das er für seine Kämpfe bekommen hatte.

Schmeling konnte in dem nahe dem polnischen Korridor gelegenen Anwesen seinem Hobby, der Jagd, frönen. 1945 verließen Schmeling und seine Frau Ponickel, als die Rote Armee immer näher kam. Das Gutshaus steht nicht mehr, es wurde erst geplündert und dann abgerissen.

In der Geburtsregion mehrfach geehrt

Bürgermeister Alfred Fiebig 2007 mit dem Gedenkstein in Klein Luckow Quelle: Winfried Wagner/dpa

Schmeling ist seiner ersten Heimat, der Uckermark, heute aber durchaus präsent. In Klein Luckow gibt es eine Max-Schmeling-Straße und eine kleine Gedenkstätte in seinem Geburtshaus, vor dem ein Gedenkstein mit krönender Bronzebüste steht. Dieses Kunstwerk wurde 2006 von dem Torgelower Bildhauer Falko Steimer geschaffen.

Die zunächst nach dem aus Strasburg stammenden Kommunisten und ersten Nachkriegsbürgermeister Otto Naumann benannte Sporthalle in Strasburg trägt seit 2005 seinen Namen. Im Heimatmuseum der Stadt wurde 1910 sein Arbeitszimmer aufgebaut, in dem Teile des Nachlasses gezeigt werden. Unter anderem gibt es beispielsweise Boxhandschuhe zu sehen, die Max Schmeling signiert hat.

In der Region engagiert sich ferner seit mehreren Jahren die von ihm selbst 1991 gegründete Max-Schmeling-Stiftung mit dem Freizeit-Klub Max-Akademie insbesondere für die Arbeit mit Kindern. Mit dem aktuellen Engagement in Vorpommern-Greifswald soll einem stark von Abwanderung geprägten Landstrich geholfen werden. Max Schmeling hatte selbst keine Kinder.

Von Eckhard Oberdörfer