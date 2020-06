Medien-Projekt: Wie Rügener Jungs zu Super Mario und Luigi wurden

Sellin

Eine fantastische Reise ins Videospiel-Land haben zehn Jungen im Alter von acht bis 12 Jahren in ihrer ersten Ferienwoche im Selliner Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum erlebt. Dabei sind sie den Helden der Gamewelt begegnet. Besser noch: Sie sind in ihre Rollen geschlüpft, wurden zu Super Mario, Luigi & Co und holten so die Video-Spiele in die reale Welt. Ihr schauspielerisches Können zeigten sie dann am Freitag bei zwei selbst erarbeiteten Theaterstücken auf der kleinen Bühne am Selliner Südstrand. Während des Workshops wurden sie von den beiden Medienwissenschaftlern Mareike Kochansky und Thilo Krumreich aus Erfurt unterstützt.

Das Medien-Projekt wird von der Stiftung Digitale Chancen: „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“, Untergruppe „Stärker mit Games“, finanziert. Bei den Workshops geht es um die ganze Bandbreite der digitalen und analogen Spielekultur: Game-Design, Streetgames, eSports, Cosplay, Art-Design, Serious Gaming, Spielereflexion, Theater, Film, Literatur, Musik und vieles mehr.

Einige echte Schauspieltalente dabei

„Wir arbeiten schon lange theaterpädagogisch mit Kindern und es ist jedes Mal toll, wenn kleine Schauspielstücke entstehen können. Obwohl es trotz reiner Jungsgruppe diesmal nicht ganz einfach war, kann man auf die Kinder stolz sein. Sie sind sehr freundlich und kreativ, und es sind einige echte Schauspieltalente dabei“, meint Medienpädagogin Mareike Kochansky.

Die Jungs starteten die Woche mit Bewegungsspielen sowie Atem-, Stimm- und Theaterübungen am Strand und lernten dann, selbst kleine Stücke zu schreiben, sie einzustudieren und Requisiten dafür anzufertigen.

Hannes, Maximilian und Henning fanden die Spiele und Videospiele richtig gut. „Es ist eine tolle Abwechslung. Besonders gut war natürlich das Theaterspielen. Es ist ein kleiner Traum von mir, Schauspieler zu werden“, verrät Maximilian. Auch Henning hat das Projekt sehr gut gefallen. „Weil wir ein eigenes Theaterstück erstellen durften. Wir mussten uns eigene Gedanken machen, wie wir das Stück selbst darstellen.“

Jugendklub ist exzellent ausgestattet

Sylvi Gruner leitet seit sechs Jahren das Selliner Freizeitzentrum. Quelle: Gerit Herold

Ziel des Ferienworkshops war es, bei den Kindern Kreativität, kognitive Fähigkeiten und Teamwork zu fördern, eine Selbstfindung zu bewirken und zum medienkritischen Denken anzuregen.

„Uns hat die Arbeit hier sehr viel Spaß gemacht. Der Jugendklub ist sehr offen, bemüht und exzellent ausgestattet. Ich möchte behaupten, es ist der beste, in dem wir jemals waren“, lobt Medienpädagogin Mareike Kochansky. „ Sellin ist ein guter Ort mit vielen Möglichkeiten, um kreativ zu werden und einzigartig schöner Natur. Wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere Zusammenarbeit.“

Wegen Corona durften bei dem Camp nur 10 statt 18 Kinder mitmachen. „Die Nachfrage war sehr groß“, weiß Sylvi Gruner, die seit sechs Jahren das Jugendfreizeitzentrum leitet. Für den Medienbildungsworkshop waren zwei Bündnispartner notwendig. Dafür wurde neben dem Freizeitzentrum der Gemeinde Sellin auch die Grundschule des Ostseebades mit ins Boot geholt. Das Bündnis zwischen der Stiftung, der Schule und dem Freizeitzentrum bestehe jetzt bis 2022, so Jugendclubleiterin Sylvi Gruner. „Wir wollen in dem uns zur Verfügung stehenden Zeitraum auf jeden Fall weitere Projekte anstreben.“

Freizeiteinrichtung hat auch in den Ferien geöffnet

Der Jugendklub in der Siedlung am Wald hat auch in den Ferien geöffnet, und zwar montags bis freitags von 11 bis 18.30 Uhr. Da wegen der aktuellen Corona-Verordnungen im Freizeitzentrum zeitgleich maximal zehn Kinder betreut werden können, gibt es drei Besuchszeiten: 11 bis 13 Uhr, 13.30 bis 16 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr. In der halben Stunde dazwischen werden Hygienemaßnahmen vorgenommen. Anmeldungen sind telefonisch unter 038303/86035 oder persönlich möglich.

Fußball, Trampolin und Bogenschießen

„Man kann auch einfach vorbeischauen. Wenn noch keine zehn Kinder da sind, hat man Glück“, so Sylvi Gruner. Diese ist Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren und bietet viele Möglichkeiten, eine abwechslungsreiche und soziale Freizeit zu gestalten. Die jungen Leute können Billard, Tischtennis oder Tischkicker spielen, sich mit Computer- oder Gesellschaftsspielen beschäftigen, Window Color malen oder Video- und Fernsehnachmittage verbringen. Vor allem die Trampoline und der Fußballplatz im Außenbereich sind sehr beliebt. Im Angebot ist auch Bogenschießen.

Von Gerit Herold