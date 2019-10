Mediziner und Tänzer

Binz

Stefan Tomschin (40) ist dem ein oder anderen schon bekannt als Allgemeinmediziner aus dem Ostseebad Binz. Beruflich hilft er seinem Patienten und privat schwingt der 40-Jährige das Tanzbein. „Ich war schon immer sehr bewegungsbegeistert. Während des Studiums in Greifswald tanzten meine Frau und ich bereits in einer Formation“, sagt der Binzer Hausarzt und Internist. Auf Abschlussbällen und Veranstaltungen konnte das Paar dann im Gesellschaftstanz glänzen. Heute steht das Paar nebeneinander in einer modernen Form. „Seit ein paar Monaten übe ich in einer Tanzgruppe für den Auftritt im Kurzhaus Binz.“ Im Rahmen einer Spendengala sollen Gelder für die Schulen des Ostseebades gesammelt werden. „Wir tanzen drei Songs und werden eine vierminütige Aufführung geben.“ Er arbeitet unter anderem für den ärztlichen Dienst im Rahmen des I.V.E Dance Cup in Sassnitz. Über diese Tätigkeit ist der Mediziner in die Gruppe gekommen und darauf aufmerksam geworden.

Von Christine Zillmer