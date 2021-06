Dranske

Vier Hotels und fast 3000 Ferienhäuser auf 2,2 Millionen Quadratmeter Fläche – das geplante neue Ferienresort auf Rügens Halbinsel Bug hat atemberaubende Dimensionen. Dass dort überhaupt noch eine Anlage in dieser Dimension möglich ist, liegt auch in der Historie des Ortes begründet, die lange keine Ansiedlung zuließ.

Die Geschichte des Bug und damit der Gemeinde Dranske, zu der die Halbinsel zählt, sei grundlegend anders verlaufen als auf der restlichen Insel, weiß Berndt Borrmann. Von 1916 bis nach der Wende war Dranskes Entwicklung nämlich durch das Militär bestimmt. Der ehemalige Fregattenkapitän der DDR-Volksmarine ist heute im Vorstand der „Marinekameradschaft Bug 1992“ und Vorsitzender des Heimatvereins Dranske. Als solcher leitet er zudem das „Marinehistorische- und Heimatmuseum Dranske-Bug“ der Gemeinde. Das Museum vermittelt die Geschichte der Halbinsel Bug, der dort ehemals stationierten Seeflieger- und Marineeinheiten sowie die dadurch bedingte Entwicklung des Ortes Dranske.

Auch, weil er selber jahrzehntelang Dienst auf dem Bug tat, kennt sich der 1950 im sächsischen Meißen geborene ehemalige Marineoffizier wie kein Zweiter mit der Geschichte der Region aus. „Bis zum Ersten Weltkrieg war das ein verschlafenes Fischerdorf“, sagt Borrmann. Eine Geschichte hatte dieser auf dem „Windland“ genannten Inselteil gelegene Ort gleichwohl.

Der Postbauer ergänzte die Schweden-Linie

1284 wird Anthonius de Buge als Bewohner der Halbinsel Bug genannt. Seine Familie und die anderen zur Gemeinschaft gehörenden Bewohner betrieben Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Piraterie. Nach dem Dreißigjährigen Krieg gehörte Rügen zu Schwedisch-Pommern und 1683 eröffnete die Schiffspostlinie Ystad–Bug–Stralsund. An der Südspitze des Bug entstand ein Posthaus, zu dem große Postsegler Passagiere, Pferde und Kutschen brachten.

„Baltic Island Resort“ Das „Baltic Island Resort“ würde das vermutlich größte touristische Projekt Deutschlands werden. Mit einer Investition von 680-Millionen Euro sollen auf 2,2 Millionen Quadratmetern des ehemaligen Militärstandorts vier Hotels, 290 Ferienhäuser, Markthalle und Reitstall entstehen - insgesamt 2300 Betten. Neben einem Erlebnishafen mit 400 Liegeplätzen sind eine weitere Insel und eine Halbinsel geplant. Für bis zu 700 Mitarbeiter soll ein eigenes Mitarbeiterdorf nebst Hotelfachschule mit Internat entstehen. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Der Bug würde für die Bauzeit von vier Jahren gesperrt.

Passagiere konnten ihre Reise auf drei Wegen nach Rügen und Stralsund fortsetzen. Entweder mit kleineren Booten zwischen Rügen und Hiddensee hindurch nach Stralsund. Oder sie ließen sich vom „Postbauern“ auf das Rügener Muttlands übersetzen, um von dort über Trent nach Altefähr zu reisen, wo eine Fähre nach Stralsund übersetzte. Die dritte Möglichkeit führte über die Schaabe in das Innere der Insel.

„Tollkühne Männer“ in ihren fliegenden Kisten starteten vom Bug

Nach dem Wiener Kongress von 1815 kam der Ort zur preußischen Provinz Pommern. Der Linienverkehr zwischen Deutschland und Schweden wurde dennoch bis 1897 betrieben, als die Königslinie in Sassnitz die Verbindung übernahm. Die Bevölkerung lebte in jener Zeit von Landwirtschaft, Fischerei, Seenotrettung und Schiffsbergung.

1916 bis 1918 war auf dem Bug eine Seeflugstation der Kaiserlichen Marine. Quelle: Museum Dranske

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurden dann die vorteilhaften Eigenschaften der durch die Lage der Halbinsel bedingten Wind- und Strömungsbedingungen für den Flugverkehr entdeckt. In Wiek und auf dem Bug wurden Seeflugstationen der Kaiserlichen Marine errichtet und von dort starteten zeitweilig bis zu 800 „tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten“.

Flieger schlossen sich dem Matrosenaufstand an

Was danach geschah, beschreibt Fritz Petrick in seinem Buch „Rügens Preußenzeit 1815 – 1945“: „Dem Kieler Matrosenaufstand vom 4. November 1918 schlossen sich Wittows Marineflieger umgehend an, sie entmachteten ihre Offiziere, bildeten einen Soldaten-Rat und besetzten alle Güter auf der Halbinsel, die sie militärisch abriegelten.“ Nachdem Rügens Landrat die Stationen gemäß dem Versailler Vertrag auflöste, wurden die militärischen Anlagen unter britischer Aufsicht demontiert. Zehn Jahre lang wurde der Bug ab 1920 als „Erholungsheim Ostseebad Bug (Rügen)“ für den Deutschen Beamtenbund genutzt. 21 000 Reichsmark hätte eine Woche Urlaub in den Inflationszeiten gekostet, weiß Berndt Borrmann.

Ab 1931 wurde ein Seefliegerhorst der deutschen Luftwaffe aufgebaut, wo als zivile Einrichtung getarnt insgeheim Militärflieger ausbildet wurden. Quelle: Museum Dranske

Bereits ab 1930 wurde erneut damit begonnen, einen Seefliegerhorst der deutschen Luftwaffe aufzubauen, wo „als zivile Einrichtung getarnt insgeheim Militärflieger ausgebildet wurden“, so Petrick. Der Bug wurde militärisches Sperrgebiet und der Fliegerhorst diente fortan zu reinen Ausbildungszwecken für Piloten, Funker, Bombenschützen und Aufklärer. Auf dem Bug entstanden vier Flugzeug- und zwei Kfz-Hallen, an der Boddenseite ein großer Flugplatz und an der Seeseite eine stählerne Krananlage mit einer Spannweite von 200 Metern und einer Tragkraft von 20 Tonnen für Wasserflugzeuge.

Nazis bauten den Ort neu und planten einen Großbahnhof

Um alle Militärangehörigen unterzubringen, rissen die Nazis das alte Fischerdorf Dranske bis auf das alte Schulhaus von 1870 ab. Bis 1939 entstand dort die aus 85 Häusern bestehende „Gartenstadt“ Dranske. War der Ort bis dahin lediglich durch die Kleinbahn mit dem Inselkern verbunden, hatten die Nazis für die bessere Erreichbarkeit sogar einen Großbahnhof geplant, der die Gemeinde mit dem Knotenpunkt Sagard verbinden sollte. Dazu sollte es jedoch nicht mehr kommen und die zuletzt auf dem Bug stationierte Seenotgruppe 81 hatte 1945 großen Anteil an der Evakuierung der deutschen Bevölkerung.

