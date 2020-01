Stralsund

Die Zahl der Arbeitslosen zwischen dem Kap Arkona und der Trebel ist im Dezember 2019 noch einmal angestiegen. 9915 Männer und Frauen sind nach Angaben der Arbeitsagentur Stralsund aktuell ohne Job. Das sind 1208 Personen (13,9 Prozent) mehr als noch im November. Die Arbeitslosenquote sei binnen Monatsfrist um 1,1 Prozentpunkte gestiegen und liege nun bei 8,8 Prozent.

Übliche saisonale Entwicklung

Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosenzahlen vom November zum Dezember ist nach Einschätzung von Dr. Jürgen Radloff Teil der üblichen saisonalen Entwicklung. „Der größte Anstieg stammt aus dem Bereich der Tourismusberufe. Hierzu zählt neben dem Hotel- und Gastronomiegewerbe auch der Handel. Im Dezember profitiert unsere stark touristisch geprägte Region zwar immer noch von den Urlaubern, die zum Jahreswechsel kommen. Das Niveau der Sommermonate erreichen die Besucherzahlen aber nicht. Demzufolge wird zum Jahresende auch weniger Personal benötigt“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund.

Wenige Entlassungen auf dem Bau

Neben dem Tourismusbereich waren Arbeitslosmeldungen auch aus der Verkehr- und Logistikbranche zu registrieren sowie aus dem produzierenden Gewerbe. Auch aus dem Baubereich wurden Entlassungen gemeldet, allerdings derzeit noch sehr verhalten. Die milde Witterung trage scheinbar dazu bei, dass viele Baustellen auch weiter in Betrieb bleiben.

Starker Anstieg in Urlaubsregionen

Der Einfluss der Tourismusbranche auf die Arbeitsmarktentwicklung im Landkreis Vorpommern-Rügen wird auch bei einem Blick auf die einzelnen Geschäftsstellen des Agenturbezirkes deutlich. So war die stärkste Zunahme der Arbeitslosenzahlen in den beiden Urlaubsregionen Rügen sowie der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zu beobachten. Auf der Insel Rügen stieg die Beschäftigungslosigkeit um 725 Personen (29,2 Prozent) auf 3210. Die Arbeitslosenquote liege bei 9,6 Prozent. Das sind 2,2 Prozentpunkte mehr als noch im November. Ähnlich verlief die Entwicklung in der Geschäftsstelle Ribnitz-Damgarten, zu der die Urlaubsregion Fischland-Darß-Zingst zählt. Hier sind derzeit 1979 Männer und Frauen ohne Job. Das sind 235 Personen (13,5 Prozent) mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg innerhalb eines Monats von 6,8 auf jetzt 7,8 Prozent.

Grimmen auf Platz 2 in der Region

Verhaltener verlief die Entwicklung indes in den weniger stark touristisch geprägten Regionen. In Grimmen stieg die Beschäftigungslosigkeit um 66 Personen. Etwas mehr als 1000 Männer und Frauen sind im Bereich der Geschäftsstelle arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 8 Prozent. Das ist aktuell der zweitniedrigste Wert im Agenturbezirk – nach Ribnitz-Damgarten. In Stralsund sind 2900 Arbeitslose gemeldet, 123 Personen mehr als im November. Die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet stieg von 9,8 Prozent im Vormonat auf jetzt 10,3 Prozent.

Von Chris Herold