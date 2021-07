Mehr Geld für Schwimmcamps auf Rügen: Nachfrage ist riesig

Ostseebad Binz

Gute Nachrichten für Rügens Kinder, Erleichterung für die Eltern. Auch in Zukunft werden vom Land Mittel bereitgestellt, um mehr Insulanern das Schwimmen beizubringen. Wie Sozial- und Sportministerin Stefanie Drese bei einer Fördermittelübergabe in Prora mitteilte, wolle sie sich dafür stark machen, dass das landesweite „MV kann schwimmen“-Programm fortgesetzt werde.

Aktuell konnte sich die Deutsche Lebensretttungsgesellschaft (DLRG) über Zuwendungen in Höhe von 25.000 Euro freuen, insgesamt zahlt das Land am Standort in Prora informierte sich die ganz in Rettungsschwimmer-rot gekleidete Ministerin über den aktuellen Schwimmkurs, in dem aus Grundschülern „sichere Schwimmer“ werden sollen. „1000 Schwimmkurskinder werden wir in diesem Jahr haben“, sagt Renaldo Hocher, Geschäftsführer des Landesverbandes der DLRG. „Wir sind bereit, das auch in Zukunft zu machen.“

Schwimmunterricht kommt in der Schule zu kurz

Denn in der Schule kommt der Schwimmunterricht oft zu kurz. In der Grundschule ist der Schwimmunterricht zwar im Lehrplan vorgesehen, „dort wo es möglich ist“ wohlgemerkt, in den vergangenen Jahren war das durch die Corona-Pandemie fand aber so gut wie kein Schwimmkurs statt. „Eigentlich war das in der DDR mit dem Schwimmlager in den Ferien gut gemacht, dann konnten Lehrer und Eltern beruhigt sein“, meint Claudia Groß, stellv. Ortgruppenleiterin Binz/Prora. „Ich finde ja auch, die Kinder könnten bereits früher Schwimmen lernen. Im Vorschulalter zum Beispiel.“

So geht Schwimmen lernen heute: Mit Pool-Nudel und Gurt. Quelle: Stefan Sauer

Ausgerechnet auf der Ostseeinsel Rügen sieht es nach Angaben von Gerd Marthiens, dem Landespräsident der DLRG, aber ungünstig aus mit dem Schul-Schwimmunterricht aus in nächster Zeit. „Die Halle im Sporthotel Samtens ist derzeit nicht nutzbar“, sagt er „Dort kommt der Hallenboden hoch“, sagt er. „Für Prüfungen sind diese privaten Hallen aber auch zu klein, da müssen wir ohnehin nach Stralsund.“ Zum ersten Grundlagenlernen kann Claudia Groß, die Schulsachbearbeiterin in Binz ist, aber das Ifa-Bad nutzen. „Wichtig ist aber auch, dass wir dran bleiben. Oft ist nach dem Seepferdchen Schluss.“

Überschätzung häufigste Ursache für Badeunfälle

Aber es gibt ja noch das Meer. Am Fuße des Rettungsturmes in Prora 11 wuseln derzeit 50 Kinder hin und her, zwei ehrenamtliche Betreuer und vier Ausbilder schauen, ob die Wassergänge a 15 Minuten nicht gnadenlos überzogen werden und versuchen dabei auch viel Wissen über das durchaus gefährliche Element Wasser zu vermitteln. Stefanie Drese findet es beeindruckend, dass die Kinder gleich im Freiwasser lernen, aber „dann lernen sie es gleich richtig“.

Auch Toben und Spielen gehört beim Schwimmcamp dazu Quelle: Stefan Sauer

Mehrere Badetote in diesem Jahr

„Ich habe in der Rostocker Schwimmhalle das Schwimmen gelernt“, berichtet sie. „Wenn mir im Meer das Wasser zu tief erscheint und ich mich unsicher fühle, drehe ich lieber um.“ Dafür gibt es ein dickes Lob von DLRG Pressesprecher Thorsten Erdmann. „Das machen sie genau richtig. Eine der häufigsten Ursachen für tödliche Badeunfälle ist Überschätzung“, sagt er. „Gerade wenn sich die Menschen Ziele zum Rausschwimmen vornehmen, wie beispielsweise eine Boje oder den Buskam.“ Hier war erst vor wenigen Wochen ein 43-jähriger Mann ums Leben gekommen, als er versuchte, den Findling zu umschwimmen. Erst am Mittwoch war eine 80-Jährige vor Hiddensee ertrunken. Sie verstarb trotz Reanimation im Krankenhaus.

Schwimmcamps „MV kann schwimmen“ Die vom Land geförderten Schwimmkurse „MV kann schwimmen“ der Organisationen ASB, DLRG, DRK und den Schwimmverbänden richten sich an einheimische Grundschulkinder. Es werden noch weitere Kurse in den Sommerferien und Herbstferien angeboten. Interessenten wenden sich für die in der Regel kostenfreien Kurse bitte direkt an die einzelnen Organisationen.

Nicht alle Rettungstürme besetzt

Hoch über den Kindern auf dem neugebauten Rettungsturm wacht derweil der 20-jährige Niklas Hoppe aus Görlitz. Der junge Wachführer in Prora sieht genau so aus wie man sich einen Rettungsschwimmer vorstellt. Athletisch, freundlich, souverän. Überraschend für viele Gäste dann aber die Erkenntnis, dass er nicht „angestellt“ ist, sondern hier seine Urlaubszeit opfert, um ehrenamtlich auf die Sicherheit anderer Menschen aufzupassen.

Mehr solche Rettungsschwimmer, die über eine Art „Börse“ an die einzelnen Standorte vermittelt werden, könnte die DLRG dringend gebrauchen. „Wir können derzeit nicht mehr alle Türme besetzen“, sagt Thorsten Erdmann. Von den sieben in Prora sind es gerade einmal vier.

Zu wenig Rettungsschwimmer: Mehr Wertschätzung, bitte!

„Die Corona-Zeit hat uns mächtiges Loch gerissen“, meint er. „Wir konnten keinen Nachwuchs ausbilden, viele Rettungsschwimmer sind in den Impfzentren als Helfer.“ Die Entfernung zwischen den besetzten Rettungstürmen sei aber immer noch zumutbar, sagt er. „Nun müssen wir zusehen, dass das Ehrenamt wieder mehr Wertschätzung erlebt.“ Finanziell sieht das noch reht übersichtlich aus. Nach Bundesverordnung bekommen die Rettungsschwimmer eine Tagespauschale von maximal 24 Euro – für die ein Teil dann aber auch in die Verpflegung in der Jugendherberge eingerechnet werden muss.

Von Anne Ziebarth