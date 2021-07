Die Anzahl der Tickets für die „Picknickkonzerte“ unter anderem mit Gestört aber geil, Keimzeit, Lotte und Lea an der Seebrücke von Sellin konnte jetzt von 1000 auf 2000 pro Konzert verdoppelt werden. Hier alle Infos zum Kartenverkauf.

