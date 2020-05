Mehr als 15 000  Bürger in Vorpommern-Rügen in der Pflege

Stralsund

Der demografische Wandel sorgt dafür, dass immer mehr Einwohner im Landkreis Vorpommern-Rügen auf ambulante oder stationäre Pflege angewiesen sind. 3,41 Millionen Menschen in ganz Deutschland waren zum Jahreswechsel 2017/2018 als pflegebedürftig eingestuft. Zu diesen gehörten in Vorpommern-Rügen 15 699 Menschen. Das waren 1569 oder gut elf Prozent Pflegebedürftige mehr als zwei Jahre zuvor.

Ambulante Pflege ist gestiegen

Dabei sank die Zahl der vollstationär in Pflegeheimen Versorgten um sechs Personen auf 2655. Ambulante Dienste wurden in 4660 Fällen ergänzend zur häuslichen Pflege oder ausschließlich in Anspruch genommen – das waren 736 Fälle mehr als Ende 2015 als diese Zahlen zuletzt erhoben wurden. Damit wurden im Landkreis rund 70 Prozent der Pflegebedürftigen zuhause betreut, teilt der Zeitungsdienst Südwest mit. Das sind im Bundesvergleich etwas weniger als im bundesweiten Schnitt, den die Statistiker mit 75,7 Prozent angeben.

2616 Frauen und Männer in Pflege- und Seniorenheimen

Endstation Pflegeheim? Im Zuge der Corona-Pandemie sind die Seniorenresidenzen aller Angebotsklassen verstärkt in den öffentlichen Fokus geraten. Tatsächlich verbringt die überwiegende Mehrzahl der Älteren den Lebensabend aber eher zuhause oder bei Angehörigen. Im Kreis Vorpommern-Rügen waren es zuletzt 13 044, also rund 83 Prozent der Pflegebedürftigen. In Pflege- und Seniorenheimen wohnten demgegenüber dauerhaft 2616 Frauen und Männer.

Alle zwei Jahre nehmen die Statistischen Landesämter den Pflegebereich unter die Lupe. Auskunftspflichtig sind die Träger der Pflegedienste und Pflegeheime und die Pflegekassen und privaten Versicherungsunternehmen für die Daten über die Pflegegeldleistungen. Lesen Sie auch: Nach Schimmelbefall: Stadtarchiv Stralsund für Öffentlichkeit wieder zugänglich

