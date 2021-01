Dranske

Der Norden der Insel könnte schon bald zu einer festen Anlaufstelle für Sportler aus aller Welt werden. Das zumindest wünscht sich Detlef John, erfolgreicher Profisportler im Ringen und sogar mehrfacher Ü35-Weltmeister. Er plant eine Sportsacademy in Dranske und Ferienhäuser am nahegelegen Bakenberg. „Ich habe viele schöne Sommer meiner Jugend in Dranske verbracht, meine Mutter ist sogar hiergeblieben und hat ein Hotel“, erzählt er. „Ich würde auch gern herziehen, vorausgesetzt, die Pläne mit der Academy lassen sich umsetzen.“

Detlef John betreibt derzeit das Medisports-Sportzentrum in Hockenheim. Quelle: Medisports

Idee für Dranske : Sportsacademy , Restaurant und Biergarten

Im Ort Dranske soll die Sportsacademy entstehen, ein Zentrum sowohl für Leistungssportler, als auch sportbegeisterte Einheimische und Aktivurlauber. John plant hierfür einen Neubau in dem umfangreiche Trainingsmöglichkeiten, ein Wellnessbereich und auch ein angeschlossenes Restaurant mit Showküche und Kochschule Platz finden sollen. Auch ein öffentlich zugänglicher Park, ein Kinderspielplatz und sogar ein Picknick-Bereich und ein Biergarten schweben John vor. „Dafür brauche ich allerdings ein großes Grundstück. Da bin ich mit der Gemeinde im Gespräch.“

Auf laufende Gespräche und den nichtöffentlichen Charakter der jüngsten Hauptausschusssitzung der Gemeinde verweist Bürgermeister Lothar Kuhn (Pro Dranske). „Diese Planungen und nötigen Anforderungen an den Investor werden in der Gemeinde diskutiert, das ist korrekt“, sagt er. „Weitere Details möchte ich noch nicht nennen, die nächste Gemeindevertretersitzung ist am 25. Februar geplant.“

Ferienhäuser am Bakenberg geplant

Während die Sportsacademy gemeinhin als interessant und attraktiv gewertet werde, scheinen nach anderen OZ-Informationen die damit verbundenen Ferienhäuser und der zeitliche Ablauf des Bauvorhabens der Haken zu sein. Die 15 bis 20 Ferienhäuser sollen auf einem anderen Grundstück am Bakenberg entstehen, welches sich im Besitz Johns befindet. „Es gab Bedenken in der Gemeinde“, berichtet auch John, der das Projekt bereits im vergangenen Jahr der Gemeinde vorstellte. „Die Befürchtung ist wohl, dass ich nur die Ferienhäuser bauen will, aber anschließend auf die Sportsacademy verzichte.“ Das sei keinesfalls seine Absicht, beteuert John gegenüber der OZ.

Auf dem Grundstück im Hintergrund könnten die Ferienhäuser entstehen. Quelle: Anne Ziebarth

Erst die Sportsacademy – dann die Häuser?

In der Tat sind auf dem Gemeindegebiet Dranske in den vergangenen Jahren Hunderte an Ferienhäusern entstanden oder im Bau, nicht nur auf dem Gelände der Rugana, auch auf dem Areal rund um das geplante Golf-Village sind viele Ferienhäuser entstanden. Der geplante Golfplatz ist allerdings noch nicht realisiert worden.

Die Gemeinde wünsche sich nun, dass er erst die Sportsacademy baue und dann die Ferienhäuser, erzählt John. „Aber das sind ja finanziell aufeinander abgestimmte Projekte“, sagt er. „Ich bin ja kein Großinvestor, der dort eine Ferienhaussiedlung aus dem Boden stampfen will.“ Kurzum: In der Gemeinde besteht noch eine Menge Rede- und Abstimmungsbedarf.

Jens Weissflog findet die Idee super

Der Standort Dranske sei für sein Vorhaben ideal, findet John. „Das Reizklima ist ideal für Sportler. Ich habe ja lange Jahre auch Höhentraining gemacht und anschließend ist ein Aufenthalt für Sportler an der Ostsee ideal. Damals sind wir immer nach Zinnowitz gefahren. Aber warum sollte das nicht Dranske sein?“.

Bei seiner Sportlerkollegen hat John, der aktuell ein Sportzentrum in Hockenheim betreibt, auch mal nachgefragt, was die denn von seiner Idee halten. „Skispringer Jens Weissflog oder der Ringer Roland Gehrke haben mir schon gesagt, dass sie voll hinter der Idee stehen.“ Auch der Deutsche Ringerbund habe Interesse an einer Unterbringung der Athleten für Training oder Regeneration signalisiert.

Von Anne Ziebarth