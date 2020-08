Stedar

Mandy Wild kam im Alter von vier Jahren nach Rügen. Die gebürtige Berlinerin wuchs nach dem Wechsel der Familie auf die Insel in Bergen auf und zog 1994 mit den Eltern nach Stedar auf das Grundstück der Mutter, wo heute auch der Partner der 38-Jährigen lebt. Mandy Wild machte eine Ausbildung als Fachangestellte für Medien und Informationsdienste und arbeitete drei Jahre lang in der Verwaltung. Seit zwölf Jahren ist sie als Sachbearbeiterin an der VHS Bergen tätig und kümmert sich um Geldein- und ausgänge. In der Freizeit liebt sie es, gemeinsam mit dem Partner, dem siebenjährigen Sohn Lenny und der Hündin Jette draußen zu sein. „Wir sind richtige Naturfreaks“, verrät sie. Die kleine Familie ist meistens zu Fuß unterwegs und sammelt Strandgut und Naturmaterialien, um daraus Windspiele oder Teelichthalter zu basteln. Ihrer Insel fühlt Mandy Wild sich verbunden. „Es ist traumhaft schön hier und es gibt noch unberührte Ecken“, sagt sie.

Von Christa Driest