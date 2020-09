Gustow

Gerhard Noack und seine Frau kamen 1990 zum ersten Mal nach Rügen und waren begeistert. „Die Ostsee war für uns genau das Richtige – wir planten, irgendwann dort zu leben.“ Der gebürtige Westfale hatte nach der Schule eine Ausbildung zum Dipl.-Kaufmann gemacht und anschließend ein Lehramtsstudium absolviert. Er arbeitete bis 2010 in der Erwachsenenbildung, bevor er mit seiner Ehefrau ans Meer übersiedelte. Das Paar lebte erst in Stralsund dann in Gustow auf Rügen. 2015 begann Gerhard Noack, freiberuflich für den Insel e.V. zu arbeiten – einen Verein, der Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Unterstützungsbedarf bereitstellt. Er wurde Geschäftsführer des Vereins und nach zwei Jahren wieder Freiberufler, um auch andere Projekte realisieren zu können. Der 60-Jährige liest gern und erkundet auf Ausflügen die Insel. „Wir fühlen uns wohl hier und bereuen es zu keiner Sekunde, hergezogen zu sein – Rügen ist die Sahnehaube an der Küste“, sagt er.

Von Christa Driest