Middelhagen auf Rügen will historische Dorfstruktur erhalten

Um in Middelhagen (Gemeinde Mönchgut) die schleichende Umnutzung von Wohnhäusern zu Feriendomizilen und damit eine Verknappung der Wohnnutzung zu verhindern, verabschiedete der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung zwei Beschlüsse.

Im Fokus haben die Gemeindeväter dabei den Siedlungsbereich Kleinhagen. Um dort die gewachsene historische Dorfstruktur zu erhalten, zu sichern und eine Bebauung auf der grünen Wiese oder in dritter und vierter Reihe auszuschließen, wurde der B-Plan Nr. 14 „Kleinhagen“ aufgestellt.

Veränderungssperre beschlossen

Damit im Laufe des nun angeschobenen B-Plan-Verfahrens keine baulichen Anlagen errichtet werden, die den Planzielen widersprechen, wurde zudem eine Veränderungssperre beschlossen. Ausnahmen von dieser generellen Bausperre können zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Interessen diesen nicht entgegenstehen. Die Entscheidung darüber treffe die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage.

Der Verkauf oder die Teilung eines Grundstückes werde durch die Veränderungssperre nicht behindert. Nicht betroffen davon sind baurechtlich schon genehmigte Vorhaben. Diese hätten eine Art Bestandsschutz. In diese Kategorie fallen auch Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Gebäuden.

Alle Orte der Gemeinde im Blick

Die Veränderungssperre tritt außer Kraft, wenn die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist oder nach zwei Jahren. Eine zweimalige Verlängerung um ein Jahr ist möglich. Um zügelloses Bauen zu verhindern, Grundstückseigentümern Sicherheit zu geben und Spekulationen vorzubeugen, sollen langfristig über alle Orte der Gemeinde Mönchgut entsprechende Bebauungspläne gelegt werden, informiert Mark Houben, zweiter stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde.

Das Thema Wohnraum beschäftigt die Gemeindevertreter auch in einem anderen Mönchguter Ort. In Gager ist wie vielerorts der Bedarf nach Wohnraum groß, das Angebot aber eher klein. Weil die Gemeinde Mönchgut kaum eigenen Wohnungen zur Verfügung stellen kann, soll dieser langfristig auf einem gemeindeeigenen Grundstück in Gager geschaffen werden.

Alte Kurverwaltung wird abgerissen

Die Weichen dafür haben die Gemeindevertreter jetzt gestellt. Sie haben den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 13 „Wohnbebauung Zum Höft“ auf den Weg gebracht. Zuvor hatten sich auch die Mitglieder des Bauausschusses dafür ausgesprochen. Demnach soll das knapp 3000 Quadratmeter große Gelände am Gemeindehaus in der Straße Zum Höft 15 a als reines Wohngebiet festgesetzt werden. Auf dem Gelände der jetzigen Tourist-Information sollen laut Beschlussvorlage weitere Wohnbauplätze entwickelt werden. Das bedeute nicht, dass dort Parzellen für Eigenheime entstehen, erklärt Mark Houben. Errichtet werden soll ein Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen.

Der Bebauungsplan könne dabei in einem beschleunigten Verfahren erstellt werden, wodurch es für die Gemeinde als Eigentümer auf dem Territorium einfacher und preiswerter werde. Offen sei derzeit noch, ob die Gemeinde das Wohnhaus einmal selbst bauen wird.

Die Festsetzung auf ein reines Wohngebiet hält Gemeindevertreter Christian Pisch für zu eng gefasst. Sie schließe eine Ansiedlung von kleinem Gewerbe wie beispielsweise einem Friseurgeschäft aus.

Neue Tourist-Info an der Schule geplant

Bevor auf dem Areal neuer Wohnraum geschaffen wird, soll das alte Gebäude der Kurverwaltung abgerissen werden. Ein neues Domizil für einen Informationspunkt für Urlauber und Gäste samt Wirtschaftshof der Kurverwaltung ist in der Nähe der Grundschule Mönchgut in Gager in Planung. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Schulgeländes soll ein Neubau entstehen, dessen Bauherr und Betreiber einmal die Kurverwaltung Mönchgut sein wird. In dem Haus soll auch ein Büro für den Bürgermeister eingerichtet werden.

