Negast

Ihr Hilferuf macht in Email-Verteilern im Raum Samtens und Gingst auf der Insel Rügen derzeit die Runde. Kita-Eltern und sogar der Pastor möchten Familie Liebe unterstützen. „Wir befinden uns in einer sehr dramatischen Situation, in der nun jede Stunde zählt“, schrieb Marlen Liebe (38) darin. Die lebt gemeinsam mit Mann und Familie in einem Mietshaus in Negast bei Samtens. Marlen Liebe und ihr Ehemann Volker (44) sind Sonderpädagogen und Therapeuten. Sie leben und arbeiten als „sonderpädagogische Lebensgemeinschaft“, auch Erziehungsstelle oder Kleinstheim genannt und betreuen neben drei eigenen Kindern auch drei behinderte Pflegekinder.

„Daher trifft uns das Schicksal besonders hart“, so Marlen Liebe. Durch die fristgerechte Kündigung wegen Eigenbedarfs zu Ende Januar kommenden Jahres „bricht für uns eine Welt zusammen“. Denn nun droht eine Kette von dramatischen Folgen. „Finden wir keine annähernd passende Immobilie, erlischt unsere Betriebserlaubnis. Das bedeutet, dass die drei behinderten Pflegekinder in ein Heim oder in eine Notunterkunft kommen. Mein Mann und ich würden sofort arbeitslos und wir verlieren damit nicht nur unser Dach über dem Kopf, sondern unser bisheriges Leben wird quasi ausgelöscht.“

In Großfamilie Berufung gefunden

Marlen Liebe ist Kindheitspädagogin, ihr Ehemann Volker Erzieher mit den Schwerpunkten Musik, Theater, Natur und Technik. Beide arbeiteten in Sachsen als Inklusionspädagogen, bevor sie 2017 nach Rügen kamen. Hier waren zunächst Pläne für einen privaten Waldkindergarten für zwölf Krippen- und Kindergartenkinder an der fehlenden Förderung durch das Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Rügen gescheitert. Ein Jahr später gelang dann mit Hilfe vom Landesjugendamt sowie der Kölner Stiftung „Leuchtfeuer“ die Errichtung des Kleinstkinderheims in dem geräumigen Reetdach-Haus mit kindgerechten Möbeln und ebensolchen Spielsachen. „Die Qualität einer Gesellschaft misst sich daran, wie sie mit ihren schwächsten Gliedern umgeht“, lautet das Motto der Stiftung.

In dem Haushalt leben heute neben den drei leiblichen Kindern im Alter von 15, zwölf und zehn Jahren auch die drei körperlich oder geistig behinderten Pflegekinder im Alter von fünf, vier und einem Jahr. Die Kleinste habe noch in diesem Monat eine geplante Operation. Der vierjährige ebenfalls geistig behinderte Junge wurde schwer misshandelt und das fünfjährige Mädchen ist körperlich gehandicapt. „Mein Mann und ich lieben dieses Lebens-und Arbeitsmodell und haben darin unsere Berufung gefunden“, betont Marlen Liebe.

Miete für ein großes Haus wäre gesichert

„Wir haben uns deshalb erst einmal relativ hilflos gefühlt“, sagt Volker Liebe. Deshalb hätten sie ihren Hilfeaufruf gestartet. „Wir brauchen dringend ein Dach über dem Kopf!“, heißt es darin. „Inzwischen erfahren wir zwar viel Anteilnahme, aber ein Wohnangebot war leider noch nicht darunter.“ Auf Rügen würden die meisten Häuser an Touristen vermietet und selbst, wenn sie in der Lage wären, ein Haus zu kaufen, wäre das schwierig. „Wir hoffen darauf, dass es vielleicht jemanden gibt, der sein Haus verkaufen möchte und es stattdessen an uns vermietet, wenn er von unserem Schicksal hört“, sagt Marlen Liebe. „Wir suchen ein Mietobjekt, wo wir mit acht Personen einziehen können.“ Weil es für Pflegestellen Vorgaben vom Jugendamt gibt, müsste das Haus zweihundert Quadratmeter groß sein und über mindestens acht Zimmer und zwei Bäder verfügen. Auch sollte das Haus nach Möglichkeit bereits ausgebaut sein. „Ich könnte das zwar handwerklich meistern, aber wir stehen ja 24 Stunden am Tag für die Kinder in der Verantwortung. Da bleibt dafür keine Zeit dafür“, erklärt Volker Liebe.

Der Standort eines solchen Hauses sollte möglichst im Bereich zwischen Bergen und Gingst liegen. Zwei der leiblichen Kinder besuchen die Schule in Gingst, eines die von Samtens und auch die Therapeuten und Ärzte, welche die Kinder kennen, befinden sich im Raum Bergen. „Dafür können wir gemeinsam mit unserem Träger eine komplett gesicherte Finanzierung bieten“, so Marlen Liebe. Vielleicht fände sich also ein Hausbesitzer, der die schwächsten der Gesellschaft unterstützen möchte.

Von Uwe Driest