Bergen

Im Zentrum der Inselhauptstadt entstehen neue Wohnhäuser. 17 Millionen Euro investiert die Wohnungsgenossenschaft „Rugard“ Bergen in das neue Projekt. Barrierearm, Balkone und viele Extras: So sollen die 81 Wohnungen ausgestattet werden. Am Mittwoch wurde für diesen Bau der Grundstein gelegt.

Der Kran stand am Vormittag für einige Minuten still, die Arbeiter legten ihre Werkzeuge aus der Hand. Für den feierlichen Akt gesellten sie sich zu den geladenen Gästen. Auch die Mädchen und Jungen des benachbarten Kindergartens „ Friedrich Fröbel“. Sie haben das bisherige Baugeschehen über ihren Kita-Zaun beobachtet und Bilder gemalt. „Das Geschehen auf der Baustelle ist spannend. Aber wie es aus Sicht der Kinderaugen wahrgenommen wird, ist noch spannender“, sagt Carsten Richter vom Vorstand.

OZ, Zeichnungen und Bilder landen in der Zeitkapsel

Einige Exemplare schmücken die bislang triste Baustelleneinfahrt. Weite Werke der Kinder verstaute er in eine Zeitkapsel. Ebenso die Mittwochsausgabe der OSTSEE-ZEITUNG, Bauzeichnungen sowie die aktuelle Mitgliederinformation, Satzung und eine Gedenkmünze der Genossenschaft. Helge Saathoff, Vorsitzender des Aufsichtsrates, widmete seinen symbolischen Hammerschlag der stabilen Entwicklung der Genossenschaft. Der Hammerschlag von Rainer Starke, der die Bürgermeisterin vertrat, war gerichtet auf ein gutes Gelingen des Bauwerks. „Der dritte Hammerschlag ist verbunden mit dem Wunsch auf zufriedene künftige Mieter“, sagte Carsten Richter.

„Unser Ziel ist es, den Wohnungsbestand nachhaltig und nachfragegerecht zu verbessern. Deshalb fiel die Entscheidung darauf, in einer zentrumsnahen Lage Wohnungen zu bauen“, so das Vorstandsmitglied. Insgesamt sind fünf Häuser zwischen Billroth- und Gartenstraße geplant, die sich als Ensemble um eine grüne Mitte – den Billrothgarten – staffeln soll. Haus 1 werde optimiert für altersgerechtes Wohnen. Vorrangig sollen hier kleine Zwei- und Dreiraumwohnungen entstehen.

Arbeiten im Frühjahr 2021 beendet

Carsten Richter zählt auf, über welche modernen Standards künftige Mieter verfügen können. Zum einen werde es Aufzüge geben, die von der Tiefgarage direkt in die Wohnung führen. In der Wohnung werde es bodengleiche Duschen, einen Balkon auf der Südseite sowie Bodenheizung geben. Hinzu kommt ein separater Schuhschrank mit Lüftung. Im Erdgeschoss wird neben einem Fahrradraum auch ein für alle Bewohner verfügbarer Gemeinschaftsraum angeordnet.

Die Häuser 2, 3, 4 und 5 sind vom gestalterischen Grundthema gleich, in der Anzahl der Wohnungen und Geschossen gebe es jedoch unterschiedliche Varianten. Alle Häuser verfügen über einen direkten Zugang zur Tiefgarage. Die Erschließung für die 70 Stellplätze soll über eine geschwungene Zufahrt von der Billrothstraße im Osten aus erfolgen. In den Kellergeschossen beziehungsweise im Souterrain von Haus 2 befinden sich später die Mieterkeller sowie die Trocken- und Technikräume für die jeweiligen Häuser. Für E-Bike soll es zusätzlich Lademöglichkeiten geben. Laut Präsentation der Wohnungsgenossenschaft soll bei allen Wohneinheiten eine gute Durchmischung von Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen erreicht werden. Bei den Drei- und Vierraumwohnungen ist in den Planungen ein zusätzliches Gäste-WC enthalten.

„Eine Baustelle ist immer mit Beeinträchtigungen verbunden. Deshalb bitte ich um Ihr Verständnis in den kommenden Monaten“, teilte Carsten Richter den anwesenden Anwohnern mit. „Und ich hoffe auf eine gute Nachbarschaft nach Beendigung der Arbeiten.“ Diese sollen im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

Mathias Otto