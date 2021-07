Millionenprojekt auf Rügen beendet: Zweigstelle des Amtsgerichts in Bergen erstrahlt in neuem Glanz

Bergen

Knapp vier Jahre Arbeit und einige Millionen Euro stecken in den Arbeiten des Altbaus der Zweigstelle des Amtsgerichts Stralsund in Bergen. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) und Finanzstaatssekretär Heiko Miraß (SPD) übergaben jetzt den sanierten Bau an die Bediensteten der Justiz.

6,5 Millionen Euro wurden in den vergangenen vier Jahren ins Amtsgericht Bergen gesteckt. Quelle: Mathias Otto

Auf der landeseigenen Liegenschaft in Bergen in der Schulstraße 1 wurde seit März 2017 das vorhandene Gebäudeensemble saniert und umgebaut. Mit dem Bauprojekt soll der Raumbedarf für die Unterbringung der Zweigstelle des Amtsgerichtes Stralsund in Bergen gedeckt werden. Das Dachgeschoss des sogenannten „Alten Gebäudes“ wurde ausgebaut und das seit 25 Jahren leer stehende Hafthaus für die Nutzung hergerichtet.

Aufzug und Plattformlift

Ein Höhepunkt dieser Arbeiten ist für Sascha Ott, Direktor des Amtsgerichts Stralsund, die barrierefreie Erschließung. Ein neuer Außenaufzug verbindet nun das Erd- und das 1. Obergeschoss. Ein neuer Plattformlift im 1. Obergeschoss dient der Überwindung der Treppenstufen vom Außenaufzug zum Sitzungssaal 3 für Rollstuhlfahrer.

Aufgaben eines Amtsgerichts Das Amtsgericht ist in Deutschland neben dem Landgericht die Eingangsinstanz der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Amtsgerichte werden in Zivil- und Strafsachen tätig. Sie sind mit Einzelrichtern besetzt. Das Amtsgericht ist etwa zuständig, wenn eine Freiheitsstrafe nicht über vier Jahre zu erwarten und nicht mit einer Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung zu rechnen ist.

„Wir haben diese riesige Treppe am Eingang. Mit der jetzigen Änderung können Menschen mit Beeinträchtigungen von hinten an das Gebäude herankommen, mit dem Fahrstuhl hochfahren und gelangen dann direkt in den Sitzungssaal“, sagt er. Für Blinde, Gehörlose und Menschen mit anderen sensorischen Einschränkungen wurde zudem ein taktiles Informationssystem errichtet.

Dank für Geduld

Er ist seit zwei Jahren für diese Außenstelle zuständig und musste während der Arbeiten so manche Träne trocknen und so manchen Streit schlichten, wie er sagte. Schwierig wurde es meistens dann, wenn die Baugeräte auf Hochtouren liefen und nebenan Familiensachen verhandelt und Kinder angehört wurden.

Sascha Ott, Direktor des Stralsunder Amtsgerichts, nahm symbolisch den Schlüssel entgegen. Quelle: Mathias Otto

Deshalb ging sein Dank in seiner Rede an die Verantwortlichen vom Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt (SBL) in Greifswald, die auch mal die Arbeiten ruhen ließen, wenn komplexe Themen im Amtsgericht behandelt wurden. Einen weiteren Dank richtete er an die Mitarbeiter, „für ihre Geduld und Bereitschaft, den Raum auch mal spontan zu wechseln oder samt PC umzuziehen“.

6,5 Millionen Euro verbaut

Getreu dem Motto „Gut Ding will Weile haben“, erklärte Heiko Miraß die lange Bauzeit, die aufgrund der Tätigkeiten im Gebäude bei laufendem Betrieb und oft nur in den Nachmittagsstunden stattfanden. Aber: „Der Bau muss sich nicht verstecken. Es war keine kleine Renovierung, um die es hier ging. Immerhin 6,5 Millionen Euro sind hier in den letzten Jahren verbaut worden“, sagt er.

Justizministerin Katy Hoffmeister hob gleichzeitig die Bedeutung dieser Arbeiten hervor. Sie sprach von einem Symbol. „Das bedeutet eine langfristige Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit für richterliche Tätigkeiten am Standort Bergen auf der Insel Rügen. Das ist das Signal, das wir hiermit setzen wollten“, sagt sie.

Von Mathias Otto