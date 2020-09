Rothenkirchen

Nach sechs Jahren ist Schluss: Das Projekt „Schatz an der Küste“ geht seinem Ende zu. Die Projektmitglieder versammelten sich noch einmal am Polder Drammendorf, um die letzten Arbeiten zu präsentieren. Sie weihten eine Bank am Deich ein sowie drei Fahrradrouten, sechs Infotafeln und einen Schatzküsten-Cachepfad. Das gesamte Projekt, das knapp zehn Millionen Euro gekostet hat, wurde gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums.

Am Anfang waren es Dutzende Mappen, gefüllt mit Visionen, Konzepten und Plänen, sagt Claudia Reese vom Projektteam. Als im Sommer 2014 die neun Verbundpartner, darunter die Ostseestiftung und der Naturschutzbund, mit ihrem Projekt starteten, hatten sie 21 Maßnahmen zum Erhalt und der Förderung der biologischen Vielfalt an der Ostseeküste zwischen der Rostocker Heide und Westrügen geplant. „Nun sind die sechs Jahre vorbei und wir können stolz verkünden: Alle 21 Maßnahmen wurden umgesetzt“, sagt Jana Krone vom Team.

Mit dem Rad auf Entdeckungsreise

Damit gehört auch Rügen zum „Hotspot der biologischen Vielfalt“. Insgesamt gibt es davon 30 in Deutschland. „Hotspots der biologischen Vielfalt“ sind Regionen in Deutschland mit einer besonders hohen Dichte und Vielfalt charakteristischer Arten, Populationen und Lebensräume. Die Hotspot-Regionen finden sich in ganz Deutschland – von der Ostsee bis zu den Alpen und nehmen zusammen etwa elf Prozent der Fläche Deutschlands ein.

Die Naturschutzfachleute haben an der Ostseeküste etwa die barrierefreie Kranich-Beobachtungsstation „Kranorama“ am Günzer See unweit der Insel Rügen errichtet. Eines der anspruchsvollsten Aufgaben: Zwei Poldern ihr natürliches Wasserregime wiedergeben, damit Salzgrasland entsteht. „Nun haben wir mit den letzten Vorhaben unser gesamtes Projekt vervollständigt. Entlang der Fahrradrouten durch Westrügen können naturinteressierte Küstenabschnitte mit geschützten Bereichen, Küstenüberflutungsmooren, renaturierten Poldern, ungestörten Anlandungsbereichen, sowie Kliffs und Flachwasserzonen entdecken“, zählt Claudia Reese auf.

Tour 1 führt von Altefähr nach Samtens (27,5 Kilometer), Tour 2 geht von Rambin über Ummanz nach Gingst (55 Kilometer) und Tour 3 verbindet Gingst und Trent (37 Kilometer). Am Wegesrand informieren Tafeln unter anderem am Polder Drammendorf, in Tankow auf Ummanz oder im Hafen Libnitz über die Naturbesonderheiten des jeweiligen Ortes.

Polder wurde ausgepumpt

„Sehr anspruchsvoll war die Renaturierung des Polders Drammendorf, die erst in diesem Jahr zum Abschluss kam. Alleine die Vorlaufzeit betrug mehr als fünf Jahre“, sagt Claudia Reese. Fast 60 Jahre Entwässerung haben dazu geführt, dass ein beträchtlicher Teil des ehemaligen Salzgraslandes heute unter dem Meeresspiegel liegt und nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden kann. Deshalb wurde der Polder Drammendorf 1,5 Meter tiefer ausgepumpt als der angrenzende Meeresspiegel.

Im Rahmen der Renaturierung der rund 94 Hektar großen Polderfläche zwischen Drammendorf, Rothenkirchen und der Neuendorfer Kate wurden unter anderem bestehende Gräbenentwässerungssysteme umgestaltet. Dazu wurden Rohrdurchlässe und Staue zurückgebaut und Uferverwallungen beseitigt. Des Weiteren wurden bestehende Senken über Grabenmulden an das Entwässerungssystem angeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Deichdurchstich im November 2019 wurde der westliche Außendeich auf rund 650 Meter Länge geländegleich zurückgebaut und eine breite Grabenmulde als Verbindung zwischen Niederung und Bodden geschaffen.

Moderne Schnitzeljagd

Ziel dieser Maßnahmen ist es zum einen, dass Menschen wieder näher an die Natur herangebracht werden sollen. „Ziel ist es, die Artenvielfalt in diesem Gebiet zu zeigen, die es so nur selten zu sehen gibt. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Leute, die dieses Gebiet betreten, sollen sehen, was die Natur zu zeigen hat“, so Claudia Reese.

In diesem Zusammenhang ist das Cacheheft „Naturschätzen auf der Spur“ herausgekommen. Neugierige Entdecker können sich damit auf eine moderne Schnitzeljagd begeben. Auf zehn Abenteuer-Touren können beispielsweise die Flugplätze der Vögel, eine Kinderstube im Röhricht oder Brotfische erkundet werden. Neun geheimnisvolle Dosen sind an den Zielen versteckt. Die Flyer zum Projekt, in denen die Fahrradrouten abgebildet sind, liegen auf Rügen in den Touristinformationen aus.

Von Mathias Otto