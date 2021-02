Bergen

Angesichts weiterhin geschlossener Restaurants, Cafés und Hotels in Vorpommern-Rügen macht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf die wachsende Notlage der Beschäftigten aufmerksam – und fordert für sie die Einführung eines Mindest-Kurzarbeitergeldes von 1200 Euro im Monat.

Die NGG geht davon aus, dass die Kurzarbeit aktuell erneut die Ausmaße des Lockdowns vom vergangenen Frühjahr angenommen hat. Damals meldeten 773 gastgewerbliche Betriebe in Vorpommern-Rügen Kurzarbeit an – das sind 67 Prozent aller Betriebe der Branche im Landkreis.

56 Prozent der Beschäftigten im Gastgewerbe in Kurzarbeit

Die Zahl der Köchinnen, Kellner und Hotelfachleute in Kurzarbeit stieg deutschlandweit im April 2020 auf 5545. Dies geht aus einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit hervor. Nach Angaben des Ifo-Instituts waren im Januar 2021 bundesweit 56 Prozent aller Beschäftigten des Gastgewerbes in Kurzarbeit. Zum Vergleich: In der Gesamtwirtschaft lag die Quote bei lediglich 7,8 Prozent.

Gewerkschaft: Lage spitzt sich dramatisch zu

„Im Unterschied zu anderen Branchen dauert der derzeitige Lockdown für die Gastronomie und Hotellerie immerhin schon seit Anfang November. Die Beschäftigten wissen nicht mehr, wie sie noch ihre Miete bezahlen sollen. Ihre letzten Reserven sind längst aufgebraucht. Und es könnten noch Monate vergehen, bis Hotels und Gaststätten wieder öffnen“, sagt Jörg Dahms, Geschäftsführer der NGG-Region Mecklenburg-Vorpommern.

„Wegen ohnehin niedriger Löhne und fehlender Trinkgelder spitzt sich die Lage der Beschäftigten auch in Vorpommern-Rügen dramatisch zu. Ohne schnelle und unbürokratische Hilfe drohen den Menschen existentielle Probleme“, betont Dahms.

Offenen Brief an Bundeskanzlerin gerichtet

Zusammen mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat die NGG deshalb Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Koalitionsspitzen in einem offenen Brief aufgefordert, ein branchenübergreifendes Mindest-Kurzarbeitergeld in Höhe von 1200 Euro pro Monat einzuführen. Am 11. Februar debattiert auch der Bundestag über das Thema. Außerdem haben ver.di und die NGG eine Online-Petition zum Mindest-Kurzarbeitergeld gestartet.

Kellner verdienen kaum mehr als Mindestlohn

„Wenn die Politik Unternehmen mit enormen Steuermitteln unterstützt, um eine Pleitewelle zu verhindern, dann muss auch genug Geld für die da sein, die jetzt jeden Cent zweimal umdrehen müssen“, sagt Jörg Dahms. Gerade in kleineren Pensionen und Gaststätten in der Region verdienten viele Beschäftigte kaum mehr als den gesetzlichen Mindestlohn.

Eine ledige Kellnerin ohne Kinder und mit zu zahlender Kirchensteuer, die in Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, kommt laut NGG im ersten Bezugsmonat auf nur 728 Euro Kurzarbeitergeld. Selbst nach der Erhöhung auf 80 Prozent des Einkommens, wie sie nach sieben Monaten Kurzarbeit greift, bleiben nur 971 Euro im Monat, so die Gewerkschaft. Weitere Informationen zur Online Petition der NGG: im Internet unter www.ngg.net/mindest-kug

Von OZ