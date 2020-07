Pantow

Mirko Quade stammt aus Stralsund und kam 1996 nach Rügen. Er hatte eine Ausbildung als Forstwirt gemacht und fand wegen des damaligen Einstellungsstopps in MV keine Anstellung in seinem Beruf. Aus diesem Grund verlegten er und seine Frau den Lebensmittelpunkt auf die Insel.

„Ich habe die Entscheidung für Rügen nie bereut, es ging dann bergauf“, verrät der 46-Jährige. Zusammen mit den Eltern seiner Frau wurde ein Haus in Pantow gebaut, und im nahen Serams richtete Mirko Quade an der Bundesstraße eine Holzwerkstatt ein. Dort fertigt er Skulpturen, Figuren, Tische und Bänke aus verschiedenen Hölzern nach den Vorstellungen seiner Kunden an.

Anzeige

Begeisterter Kajakfahrer und Naturliebhaber

Als Besonderheit beschreibt Mirko Quade seine Rivertische, die aus Holz hergestellt und mit Harz vergossen werden. Der Vater von zwei Kindern ist begeisterter Kajakfahrer und schätzt an Rügen vor allem die Natur. „Und natürlich die guten Arbeitsbedingungen, die sich auch aus dem Tourismus ergeben“, sagt er.

Von Christa Driest