Miss Germany: Kristina Kujehl war Miss Rostock, nun tritt sie in Vorpommern an

Altefähr

Sie war 2014 bereits Miss Rostock: Kristina Kujehl. Dieses Jahr tritt die 29-Jährige in Vorpommern an. Denn mit Sohn Felix (2) lebt sie mittlerweile in Altefähr. „Ich will sehen, ob sich der Wettbewerb wirklich verändert hat“, sagt Kujehl, die bei der Sparkasse Vorpommern arbeitet. Dort betreut sie unter anderem die Social-Media-Seiten.

„Damals ging es um Optik“, erinnert sich Kujehl. „Die Kandidatinnen durften nicht verheiratet sein oder Kinder haben“, erklärt sie. Für die Schönheitswahl mussten die Missen in Bikini vor der Jury auftreten. „Eine Frau, die ein Land repräsentieren soll, braucht mehr als gutes Aussehen“, sagt Kujehl. „Sie braucht Persönlichkeit.“

Modisch und schön: Kristina Kujehl aus Altefähr. Quelle: privat

Ihr Eindruck nach der Live-Experience in Hamburg: „Ich glaube an den Wandel“, sagt sie. Eine Frau sei sogar mit Säugling da gewesen. „Eine Mutti ist eine starke Frau. Sie muss Alltag und Kind wuppen.“ Genau wie Kujehl. Vor der Arbeit geht sie zum Sport, danach steht der Haushalt an. Nebenbei kümmert sie sich um die Ferienwohnungen ihrer Familie.

Dieses Bild mit ihrem kleinen Felix (2) liebt Kristina Kujehl. Quelle: privat

Anderen Menschen bereitet sie gern unerwartet eine Freude. Natürlich auch dem Ehemann. „Er wollte unbedingt eine Plus-Mitgliedschaft für die Playstation“, sagt sie. „Die habe ich spontan gekauft. Er hielt es für ein Geburtstagsgeschenk. Aber er bekam es einfach so, aus Liebe.“

Zur Galerie Seit dem 25. November kann online für die schönste Frau aus Mecklenburg-Vorpommern abgestimmt werden. 13 Schönheiten kämpfen um die Krone, die Mitte Dezember verliehen werden soll.

Sonst beschreibt sich die gebürtige Rostockerin als offener und herzlicher Mensch. „Ich bin ein Menschenmagnet“, sagt Kujehl. „Höre zu und gebe gern.“ Oft treffen sich ihre Freunde bei ihr in Altefähr. „Zusammen genießen wir den Ausblick auf die Hansestadt“, sagt sie. „Neben Stralsund mag ich Baabe, Sellin oder Binz.“ Bis heute hat sie sich ihre großen Leidenschaft bewahrt. Denn die 29-Jährige singt und tanzt für ihr Leben gern. Tanzunterricht hatte sie bei Dance-Ikone Detlef Soost.

So funktionieren die neuen Misswahlen Die neue Miss Germany wird anders sein als ihre Vorgängerinnen. Denn die Veranstalter der Schönheitswahl haben den Wettbewerb grundlegend überarbeitet. Es geht nicht mehr nur um Schönheit, sondern auch um die Persönlichkeit der Damen. Alles beginnt mit einem Community-Voting. Pro Bundesland treten rund 16 Damen gegeneinander an, fünf starten in diesem Jahr für Vorpommern. Seit Montag kann jeder eine Woche täglich seiner Favoritin aus MV eine Stimme geben. Durch das Online-Voting schaffen es acht Kandidatinnen pro Bundesland in die nächste Runde. Zusammen mit zwei Weiteren, die durch ihre Persönlichkeit in den Live Experiences durch ihr Auftreten überzeugen konnten. Sie zählen zu den Top 10. Nach der Auswertung der Votings wird immer mittwochs die Top 10 für jedes Bundesland bekanntgegeben. Die Top 10 stellen sich dann einer Expertenjury. Mitte Dezember ist es dann offiziell, wer es ins große Miss-Germany-Finale 2020 am 15. Februar in der Europa-Park-Arena in Rust schafft. Abstimmen können Sie unter missgermany.de/voting-2020

Mehr lesen:

Vivien Tasch: „Mein Job ist meine Berufung“

Grimmener Zahn-Fee startet bei Miss Germany

Zum Instagram-Profil von Kristina geht es hier.

Von Kay Steinke