Rügener Tiktok-Wunder macht mobil gegen Mobbing

Bergen

Mit 20 Jahren ist Juliette-Eilin Machemehl die jüngste Kandidatin aus Vorpommern. Trotzdem ist die Bergenerin medial recht erfahren. So mischte sie bereits 2016 in der Vorrunde von Germany’s next Topmodel mit. Stolz ist die gebürtige Sächsin jedoch besonders auf die eigene Social Media Community. So hat sie auf der Fotoplattform Instagram als „Juma“ bereits 23 000 Abonnenten und auf dem Videoportal Tiktok 152 700 Follower. Zum Vergleich: „Juma“ hat im Internet rund doppelt so viele Fans – wie es Einwohner auf Rügen gibt. „Ich war von Anfang an dabei“, sagt die 20-Jährige, die derzeit eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert.

Die Reichweite nutzt sie für den guten Zweck. „Ich wurde seit der 1. Klasse in der Schule gemobbt. Jetzt wehre ich mich dagegen und versuche, anderen Mobbingopfern zu mehr Sicherheit und Selbstliebe zu verhelfen. Jeder ist etwas Besonders.“ Neben Trends, Comedy und Bastelvideos produziert sie kleine bewegende Clips. So nutzt sie auch Kooperationen, um anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Eines ihrer Tiktok-Videos zeigt, wie sie einem Obdachlosen eine Mahlzeit organisiert.

„So bin ich“, sagt Machemehl. „Offen, ehrlich und hilfsbereit.“ Und selbstständig. Mit 16 Jahren zog sie aus dem Elternhaus in Altenkirchen aus, absolvierte zuerst eine Ausbildung zur Apothekerin. Da sie Casting-Formate liebt, meldete sie sich spontan bei den Misswahlen an. Ist sie gerade nicht auf Arbeit oder beim Dreh, findet man sie am Strand von Altefähr oder Binz.

So funktionieren die neuen Misswahlen Die neue Miss Germany wird anders sein als ihre Vorgängerinnen. Denn die Veranstalter der Schönheitswahl haben den Wettbewerb grundlegend überarbeitet. Es geht nicht mehr nur um Schönheit, sondern auch um die Persönlichkeit der Damen. Alles beginnt mit einem Community-Voting. Pro Bundesland treten rund 16 Damen gegeneinander an, fünf starten in diesem Jahr für Vorpommern. Seit Montag kann jeder eine Woche täglich seiner Favoritin aus MV eine Stimme geben. Durch das Online-Voting schaffen es acht Kandidatinnen pro Bundesland in die nächste Runde. Zusammen mit zwei Weiteren, die durch ihre Persönlichkeit in den Live Experiences durch ihr Auftreten überzeugen konnten. Sie zählen zu den Top 10. Nach der Auswertung der Votings wird immer mittwochs die Top 10 für jedes Bundesland bekanntgegeben. Die Top 10 stellen sich dann einer Expertenjury. Mitte Dezember ist es dann offiziell, wer es ins große Miss-Germany-Finale 2020 am 15. Februar in der Europa-Park-Arena in Rust schafft. Abstimmen können Sie unter missgermany.de/voting-2020

Von Kay Steinke