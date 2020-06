Mit 600 PS über die Ostsee: Diese Speedboot-Fahrten werden auf Rügen angeboten

Sassnitz

Es drückt die Passagiere geradezu in die Sitze, als das Speedboot den Sassnitzer Hafen ordnungsgemäß verlässt und plötzlich aufdreht, um mit atemberaubender Geschwindigkeit in Richtung der Kreidefelsen und seinem berühmten Wahrzeichen, dem Königsstuhl, zu rasen. Mit dem Adrenalinspiegel der Bootsgäste geht es in Windeseile auf dem pfeilschnellen Wasserfahrzeug proportional zum Tempo steil nach oben.

Der Herr über die 600 Pferdestärken des zweimotorigen Speedbootes ist Constantin Freiherr von Hodenberg, dessen Steuerrad dem eines Rennwagens nicht unähnlich ist. Auf dem digitalen Tachometer des Cockpits werden 85 Kilometer pro Stunde angezeigt, und der Freiherr meint verschmitzt: „Die beiden Motoren könnten uns auch spielend auf 100 Stundenkilometer beschleunigen, aber das mache ich aus Sicherheitsgründen natürlich nicht“.

Auf die Sicherheit an Bord achtet der blaublütige Skipper ganz penibel, und bevor die Tour der besonders schnellen Art über die Ostsee beginnt, gibt es eine ausführliche Belehrung über das richtige Verhalten an Bord des Hochgeschwindigkeitsbootes.

Emissionswerte niedrig

Bis zu zwölf Personen können an diesem besonderen Outdoor-Erlebnis pro Fahrt teilnehmen, die auch für Kinder ab elf Jahren in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person zulässig ist. Also überängstlichen Menschen kann diese Hochgeschwindigkeitstour nicht empfohlen werden, weil es im Highspeed-Modus ganz schön kappelig auf den Wellen wird, wenn Skipper Constantin mit seinen Rennaggregaten die Ostsee durchpflügt.

Für besonderes Juchzen der Passagiere sorgen die sogenannten Donut-Runden, also das im Kreis Fahren, bei dem die Wellen mit einer weißen Gischt überzogen werden.

Bitte festhalten! Die Touren von Constantin Freiherr von Hodenberg starten im Sassnitzer Hafen. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Manch ein Umweltschützer wird sich fragen, ob denn diese Speedboot-Touren nicht einem ökologischen Verhalten auf See widersprechen. Diesen skeptischen Fragen nimmt der Skipper gleich den Wind aus den Segeln und meint: „Diese Bootsmotoren eines renommierten amerikanischen Weltmarktführers sind nicht nur besonders geräuscharm, sondern auch von ihren Emissionswerten unschlagbar niedrig“.

Das fast zehn Meter lange, knapp vier Meter breite unsinkbare Speedboot wurde in einer italienischen Edelbootsbauschmiede gebaut. Hodenberg hat es später zu dem machen lassen, was es jetzt ist: Ein sportlich getuntes hochseefähiges Schnellboot mit Glasfaserkorpus.

Heimathafen ist Sassnitz

Der jugendlich wirkende Freiherr bezeichnet sich mit seinen 64 Lenzen selbstbewusst als Entrepreneur, der es noch einmal gewagt hat, ein neues Unternehmen zu gründen. „Ich war nie wirklich in meinem bisherigen Leben irgendwo fest angestellt“, erzählt der Unternehmer, dessen Vorfahren dem niedersächsischen Adelsgeschlecht Hodenberg entstammen.

Als Geschäftsmann war Constantin Freiherr von Hodenberg weltweit von Japan bis in die USA tätig und hat unter anderem den Vertrieb von Medizintechnik verantwortet. Der Vater zweier Kinder hat des Öfteren an und auf der Ostsee als leidenschaftlicher Segler Urlaub gemacht, um irgendwann festzustellen, dass die Küstenregion zwischen Sassnitz und Göhren mit seinen über fünf Millionen Touristen im Jahr doch auch ein enormes Potenzial an Wassersport-Fans bietet.

In Sassnitz hat er seinen Heimathafen gefunden und dort seine Firma Acon-Wassersport GmbH ansässig gemacht. Das Konzept stand und der Antrag wurde schnell in Sassnitz eingereicht und angenommen. In Maik Badendieck, Leiter der in Sassnitz ansässigen Privatschule für Schiffssicherheit, fand Freiherr von Hodenberg einen kompetenten Partner, dessen Auszubildende das Speedboot für Trainingseinheiten auf offener See nutzen können.

Wohnsitz in Berlin aufgegeben

Als aktives Mitglied im Business Netzwerk International (BNI), das seine sogenannten Chapter auch in Greifswald und Stralsund etabliert hat, knüpft der umtriebige Geschäftsmann ebenso viele Kontakte, die ihm durch die Vielzahl der dort vertretenen Branchenexperten schon viele Vorteile gebracht haben.

Für den Entrepreneur, der seinen Wohnsitz in Berlin aufgeben hat, um auf Deutschlands größter Insel zu leben und zu arbeiten, ist das wirtschaftliche Engagement hier eine neue Herausforderung. Doch was macht der Freiherr eigentlich außerhalb der Sommersaison, wenn ihn kalte Temperaturen davon abhalten, mit seinen Gästen über die Ostsee zu rasen? Auf der faulen Haut liegt er natürlich nicht!

Mit einem erfolgreichen Unternehmen aus dem niedersächsischen Porta Westfalica ist der Unternehmer dabei, ein Vertriebsnetz für hoch innovative Entkalkungsanlagen für Leitungswasser im Nordosten aufzubauen, weil hier das Wasser als besonders hart gilt. Da von Hodenbergs Lebensmaxime heißt „Man muss nicht nur etwas wollen, sondern auch an seine Ideen fest glauben, dann funktioniert es auch“ ist es ihm zuzutrauen, dass ihm auch weitere erfolgreiche Gründungsideen einfallen werden.

Von Christian Rödel