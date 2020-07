Mit 76 Jahren: Binzer überquert mit dem Rad die Alpen

Binz

Gut gelaunt sitzt Manfred Zemeitat mit seiner Frau Ingrid in seinem Garten und lässt die Gedanken schweifen. Wohlwissend, dass er nur wenige Tage später mit seinem Mountainbike die Alpen überqueren wird. Der Rüganer hat sich die Route „Via Claudia Augusta“ ausgesucht. Auf 385 Kilometern wird er eine Woche lang knapp 10 000 Höhenmetern überwinden. Das Besondere bei diesem Ausflug: Der Binzer ist 76 Jahre alt.

Warum reizen die Berge? Wie bereitet er sich vor? Welche Ziele steckt er sich auf den einzelnen Etappen? Es gibt viele Fragen, warum man sich mit 76 Jahren solche Strapazen antun möchte. „Es ist ganz einfach: Das Alter spielt für solche Strecken keine Rolle, wenn man sich fit fühlt. Ich bin trainiert, weiß, worauf ich mich einlasse und gehe mit viel Freude auf die Bahn“, sagte der durchtrainierte Rentner kurz vor dem Wochenende. Am Montag begann seine Reise. Zuerst mit dem Auto nach Ingolstadt. Von dort geht es die nächsten Tage mit vielen Anstiegen bis zum Gardasee in Italien mit dem Fahrrad weiter. Aufgrund der Corona-Krise ist er bewusst alleine unterwegs.

Anzeige

„Ich muss mir nichts mehr beweisen, das heißt, ich werde vor den Anstiegen nicht die Stoppuhr drücken und unter zeitlichen Druck fahren. Ich will vor allem eins, die Natur genießen. Darum bin ich auch so gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Beim Radeln entdecke ich Dinge, die beim Autofahren womöglich untergehen würden“, sagt Manfred Zemeitat.

Weitere OZ+ Artikel

Angst vor Alpe d’Huez

Sport gehörte für den heutigen 76-Jährigen schon immer zum Alltag. Mit seiner Frau war er oft zusammen laufen. Auch dann, wenn es kaum Möglichkeiten dafür gab. Er arbeitete früher auf Frachtschiffen. „Ich habe mir, auch wenn nur wenig Platz war, Wege gesucht, um auch dort joggen gehen zu können.“ Irgendwann spielte die Hüfte nicht mehr mit. Er stieg mit Beginn des Rentenalters aufs Fahrrad um. Schnell lernte er Herbert Trilk vom Radsportverein Tour d´Allée Rügen kennen, kaufte sich ein Rennrad und schloss sich den Radsportlern der Insel an.

Seitdem fand er sich in großen Gruppen beim Spreewaldmarathon mit 200 Kilometern, bei der Vätternsee-Rundfahrt in Schweden (300) oder bei der Umrundung der dänischen Insel Bornholm wieder. Irgendwann reizten ihn die Berge. Manfred Zemeitat erinnert sich an seinen ersten großen Ausflug. „Wir wollten einen Tag bevor die Profis bei der Tour de France den Anstieg Alpe d’Huez meistern, selbst herausfinden, wie es sich am Berg anfühlt“, sagt er. Seine Reaktion: „Ich habe damals hochgeguckt und gesagt: ,Was muss ich machen, damit ich nicht hochfahren muss?’ Ich habe es trotzdem durchgezogen und war stolz auf meine Leistung.“

3600 Kilometer im Training

Mehrmals stand er seitdem vor den Anstiegen der Alpen und war jedes Mal von Neuem begeistert. Eine seiner längsten Touren ging von Rügen bis zum Stilfser Joch – der zweithöchste asphaltierte Gebirgspass der Alpen. Insgesamt legte er 1200 Kilometer an acht Tagen zurück.

Dieses Jahr wird’s mit 385 Kilometern eine Nummer kleiner. Und es wird seine letzte größere Tour sein, sagt er. Aber auch dafür muss trainiert werden. Dafür war er vergangene Woche 85 Kilometer lang auf Rügen unterwegs. „Dreimal pro Woche sitze ich auf dem Rad – Sommer wie Winter. In diesem Jahr stehen somit schon 3600 Kilometer auf dem Tacho“, sagt er.

Unterwegs gibt es Bockwurst

Die Satteltaschen seines Mountainbikes füllte er schon Tage vor seinem großen Ausflug. „Mit der Zeit habe ich dazugelernt. Das heißt, früher habe ich Dinge mitgenommen, die ich entweder nicht benutzt oder die zu viel Platz weggenommen haben. Meine wichtigsten Utensilien sind Trekkingschuhe, Latschen, Sporthemd und Windjacke. Und natürlich Wechselsachen“, sagt der Binzer.

Übernachten will er in einem Zelt auf einer Isomatte. „Ich habe einen kleinen Wasserkocher mitgenommen. Damit brühe ich mir jeden Morgen Kaffee auf. Ansonsten sind Traubenzucker und viel Flüssigkeit wichtig“, sagt er. Unterwegs gibt es zahlreiche Verpflegungsstellen, hat er im Vorfeld recherchiert. „Dann gibt es Bockwurst oder Snacks. Verhungern werde ich definitiv nicht.“

Kontakt zu seinen Radfreunden auf Rügen hält er über eine Whatsapp-Gruppe. Auch seine Frau will er an seinen Erlebnissen von unterwegs teilhaben lassen, dann aber mit einem Anruf. Ingrid Zemeitat ist schwer krank und kann sich nicht mehr alleine versorgen. Sie bekommt in dieser Zeit Unterstützung von der Familie. „Ich freue mich, dass mein Mann diese Tour wagt. Ich gönne ihm die Reise. Ich erfahre jeden Abend am Telefon, wie er sich fühlt und was er erlebt hat“, sagt sie.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto