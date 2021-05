Bergen

„Wer rastet, der rostet“, sagt Günter Rienow. Mit zehn Jahren kam der heute 83-Jährige von Rostock nach Rügen und wohnt seitdem auf der Insel. Er lebt im Putbusser Ortsteil Güstelitz. Mit 24 Jahren hatte er sich dort ein Haus gebaut, ein Jahr später geheiratet. Bis zu sechs Tage pro Woche steht er auf Märkten und verkauft unter anderem Spargel, Blumen, Gurken- und Tomatenpflanzen.

Zu DDR-Zeiten hatte er sich selbstständig gemacht und zog mit seinem Wartburg Tourist und Anhänger von Ort zu Ort. „Oft stand ich vor den Kaufhallen in Bergen Rotensee oder Sassnitz. Oder ich habe den Blumenladen in Binz beliefert“, sagt er.

Heute ist es ein großer weißer Kleintransporter, in dem seine Ware gelagert ist. Seit 58 Jahren ist er zudem Imker, hat in Güstelitz ein massives Bienenhaus stehen und aktuell ein mobiles Haus in Granskevitz aufgestellt. Seine Bienen sind in den Rapsfeldern unterwegs. „Und anschließend gibt es den Phaceliahonig“, sagt Günter Rienow.

Von Mathias Otto