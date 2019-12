Mit 90 Jahre alter Weggefährtin auf den Straßen unterwegs

Neu Mukran

Als der Schwiegervater eines Tages seine Garage räumte und ihm ein NSU-Motorrad – eine 201 OSL, Baujahr 1935 – zum Basteln überließ, war das wohl die Initialzündung. „Ich habe ja auch einen technischen Beruf gelernt, da fällt es mir nicht schwer, mit Dreh- und Fräsmaschine umzugehen. Außerdem kann man sich viel erlesen und das Internet bietet auch reichlich Lösungen“, sagt Tom Fahrow, der die Oldtimer-Maschine Schritt für Schritt wieder straßentauglich machte.

Doch bei dieser einen Maschine ist es längst nicht geblieben. „Ich bin auch vorher Motorrad gefahren. Die Suzuki wurde dann jedoch verkauft und ich habe es bis heute nicht bereut. Seitdem bin ich nur noch Oldtimer gefahren“, so der 45-Jährige. Insgesamt drei Motorräder der Marke NSU kamen letztendlich aus der Garage des Schwiegervaters.

90 Jahre und kein bisschen leise

Die 501 T, Baujahr 1929, ist schnell zur Lieblingsmaschine geworden. „Dieser Motortyp wurde nur von 1927 bis 1929 gebaut. Das waren Räder, die auch für lange Touren geeignet und damals erschwinglich waren. Außerdem gab es dafür schon Beiwagen für den Beifahrer“, erklärt Tom Fahrow. Die Arbeitsstunden, die er in seine Maschinen gesteckt hat, bleiben ungezählt. Sämtliche Verschleißteile wollen nach so vielen Jahrzehnten ausgetauscht werden.

Bei der Restaurierung der Motorräder wird auf Originalteile gesetzt. Sind diese nicht mehr erhältlich, müssen Nachbauten herhalten. Lediglich der Bordcomputer – für Geschwindigkeits- und Kilometerstandsanzeige – ist modern. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Ersatzteile bekommt er von einem NSU-Händler in Bad Griesbach. „Aber viele Teile sind inzwischen natürlich Nachbau“, sagt Fahrow. Dazu gehört dann auch das Schutzblech, auf dem nach historischem Vorbild auch ein vertikal angebrachtes, nachgebautes Nummernschild gehört. Besonders originell wirkt auch das Rücklicht, das samt Leitung nur angeknüpft ist und so abgenommen werden kann, um in der Dunkelheit noch an den Maschinen Reparaturen vornehmen zu können.

Das Fahren der Maschinen war in der damaligen Zeit nach Einbruch der Dunkelheit dabei noch nicht Standard. „Licht, Hupe und Tacho gab es nur als Sonderausstattung. Somit konnte nur von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang gefahren werden“, weiß Fahrow. Der heutige Bordcomputer, der Geschwindigkeit und Kilometer aufzeichnet, fällt an der Maschine des Oldtimer-Liebhabers daher sofort ins Auge.

NSU Motorenwerke Als „Mechanische Werkstätte zur Herstellung von Strickmaschinen“ wurde das spätere NSU Motorenwerk 1873 von Christian Schmidt und Heinrich Stoll in Riedlingen gegründet. Ab 1880 wurde das Unternehmen nach Neckarsulm verlegt und begann 1886 mit der Produktion von Fahrrädern. Nachdem das Werk sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Entwicklung von Motorrädern zu beschäftigen begann, wurde es in den 1950er Jahren zum größten Zweiradhersteller der Welt. Der Name NSU, der ab 1892 eingeführt wurde, steht für den Stadtnamen Neckarsulm. 1969 fusionierte die NSU AG und die zum Volkswagen-Konzern gehörende Auto Union GmbH mit Sitz in Ingolstadt zur Audi NSU Auto Union AG mit Sitz in Neckarsulm. 1985 erfolgte die Umbenennung in Audi AG. Die heutige NSU GmbH – die Traditionsgesellschaft der Audi AG – ist eine Audi-Tochter und wurde 1985 zur Pflege der Tradition des Standortes Neckarsulm gegründet.

Andere Neuheiten fügen sich da harmonisch in den Gesamteindruck. Dabei sind die kleinen ledernen Werkzeugtaschen ebenfalls Nachbauten. „Schlüssel und Schraubendreher finden darin Platz und so haben wir Fahrer alles dabei, um die Maschine notfalls auseinanderzunehmen. Denn der Oldtimer-Freundeskreis ist so firm, dass wir uns unterwegs selbst helfen können.“ Immer wieder beweist Tom Fahrow bei der Aufrüstung und Ausstattung seinen Ideenreichtum. So wurde die Halterung eines Feuerlöschers nun an die alte Wodkaflasche angepasst, die an eine Isolierkanne erinnert und nun das Reservemotoröl beinhaltet. „Denn ein Oldtimer braucht ständig Öl“, so Fahrow.

Vom Hobbyschrauber zum Erfinder

Und haben die Teile ihre Tücken, wird der Schiffsmechaniker jedoch auch mal selbst erfinderisch. Für seinen Lichtmagnetzünderantrieb der Lichtankerwelle hat er im letzten Jahr beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Gebrauchsmuster eintragen lassen. „Ursprünglich hat NSU Teile von Bosch eingebaut. Durch Alterung und zu wenig Schmierung laufen diese jedoch schnell fest, verschleißen. Eigentlich müssen sie alle 2000 Kilometer mit Öl versorgt werden“, erklärt der Rüganer. „Diesen größten Schwachpunkt an den Maschinen habe ich ausgeschlossen, was Betriebssicherheit gibt.“

Schon bald begann der Schiffsmechaniker damit, auch für andere Oldtimer-Fans alte Räder wieder herzurichten. Schätzungsweise acht Maschinen hat er bisher wieder vorzeigbar und fahrtüchtig gemacht. Da liegt es auf der Hand, dass man sich in der NSU-Szene kennt. „Auf Rügen gibt es noch zwei weitere Maschinen, eine in Stralsund, Ribnitz, Barth, Anklam. Bis Berlin sind sie eher dünn gestreut. In Thüringen, Bayern oder Baden-Würtemberg gibt es schon mehr“, weiß der Zweirad-Liebhaber.

Großglockner als Traumziel

So finden sich Gleichgesinnte schnell zum Austausch und gemeinsame Reisen zusammen. Bis nach Bayern, zum Chiemsee, in den Schwarzwald, nach Schweden, Frankreich oder Ungarn führte Fahrow seine Maschine bereits. Auch die Oldtimer-Rallye über die B 96 von Zittau nach Sassnitz steht gerne auf dem Jahresprogramm. „Im letzten Jahr waren wir zu fünft durch Schweden unterwegs, mit vier NSU und einer MZ, nur mit Zelt und Plane und haben unterwegs im Wald geschlafen“, berichtet Tom Fahrow. Wenn dann mal eine Hinterachse bricht, wissen sich die Hobby-Schrauber mit einer Eisenstange aus dem Baumarkt zu behelfen, um die Rückreise zu sichern.

Komfort vermisst der Rüganer auf diesen Reisen nicht. „Das Vorderrad und der Sitz sind gefedert, das Hinterrad nicht. Aber das ist bequem. Da steigen andere Fahrer von ihren modernen Maschinen eher gekrümmt ab“, meint Fahrow. Mit Jahresbeginn richten die Oldtimer-Freunde ihren Blick bereits wieder auf die kommende Saison und beginnen, ihre Maschinen wieder startklar zu machen. Ein Wunschziel hat auch Tom Fahrow noch auf seiner Liste. „Einmal bis zum Großglockner ist mein Traum.“

Von Wenke Büssow-Krämer