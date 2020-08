Stralsund/Binz

Als Musiker auf Tour gehen – und das in Zeiten von Corona: Das geht, wenn man sich etwas einfallen lässt und sich für die Straße nicht zu schade ist. Auf den Sänger und Gitarristen Jonny vom Dahl trifft das zu. In den letzten Wochen spielte der Weimarer Straßenkonzerte in einigen norddeutschen Städten wie Hamburg, Lübeck oder Wismar. Den Abschluss für den Norden gab es am Wochenende in Vorpommern, erst in Binz, dann in Stralsund.

Straßenmusik als Notlösung wegen abgesagter Konzerte

Während dieser Zeit lebte er aus seinem Auto und schlief im Dachzelt. Straßenmusik sei eigentlich nie sein Wunsch und zunächst nur eine Notlösung gewesen, um die Zeit der abgesagten Konzerte zu überbrücken. Außerdem sei es: „Das Schlimmste für die Kreativität, nichts zu tun zu haben und nichts zu erleben, weil man dann nichts zum Erzählen hat.“ Daneben hätte die besondere Tour aber auch noch weitere Vorteile: „Man lernt jeden Tag neue Umgebungen kennen, es ist relativ stressfrei, man kann sich meistens aussuchen, wo man spielt und man bekommt unmittelbares Feedback.“ Gerade den letzten Punkt hebt Jonny hervor: „Wenn du schlecht spielst, merkst du es sofort und wenn du gut spielst, merkst du es genauso schnell.“

Bei geringen Kosten lohnt sich Straßenmusik

Künstler Johnny Dahl baut seinen Platz am Stralsunder Hafen auf. Quelle: Arne Lehmann

Nervig seien nur die vielen verschieden Regelungen in den einzelnen Städten zur Straßenmusik. Man müsse sich in jedem Ort von Neuem damit auseinandersetzen. Finanziell würde es sich dagegen tatsächlich lohnen, solange man seine Kosten gering halte. Neben den direkten Einnahmen diene die Tour auch dazu, sein erstes Album bekannt zu machen, das einen wichtigen Schritt seiner musikalischen Karriere ausmacht.

Karriere-Schub durch „ The Voice of Germany “

Diese startete schon früh: „Mein Vater spielt drei Instrumente und wir haben immer zusammen gesungen – das wurde mir also quasi in die Wiege gelegt“, erklärt Jonny. Was zunächst vor allem privat stattfand, änderte sich mit einem großen Fernsehauftritt: „Die Teilnahme bei The Voice of Germany hat für mich ein Tor in die professionelle Welt geöffnet“, meint er. Er schaffte es, bei der Musiksendung mehrere Runden weiterzukommen. Das war aber 2016 und hätte mit seinem aktuellen Schaffen wenig zu tun. Es sei auch nicht so, als mache einen eine solche Sendung sofort zum Star. Das sei sehr selten. „Man wird auf der Spitze eines Berges abgesetzt, darf kurz mal singen, wird dann unten abgesetzt und muss alleine wieder hochkommen“, beschreibt er den Effekt des Auftritts. Dennoch habe er dadurch Kontakte knüpfen können und Angebote von Produzenten erhalten. Später landete er bei Peter Hoffmann, demjenigen, der auch schon Tokio Hotel oder Annette Louisan produzierte.

Jonny bewirbt mit Straßentour Debütalbum

Das erste eigene Album von Jonny vom Dahl erschien bereits Anfang Juli. Der Titel „Sommerstadtgeflüster“ soll eine Beschreibung für das Lebensgefühl, das ein warmer Sommerabend in einer belebten, aber entspannten Stadt versprüht, sein. Dabei gäbe es kein großes Überthema, keine großen Motive, stattdessen: „Sollen kleine Geschichten aus dem ganz normalen Leben, wie es jeder kennt, erzählt werden“, sagt der Künstler. Es geht dabei in den Liedern um Situationen wie eine Studentenparty oder den Frühling an der Küste.

Künstler nutzte Corona-Zeit zum Schreiben

Alle seine Lieder hat Jonny selbst geschrieben, das sei ihm sehr wichtig. „Ich definiere mich fast mehr über das Texterdasein als über das Musikerdasein, weil mir der Text am Song noch wichtiger ist“, erklärt er. Obwohl die Vermarktung des ersten noch gar nicht richtig angefangen hat, säße er bereits am zweiten Album. „Ich habe die Corona-Zeit genutzt, um viel zu schreiben“, sagt der Musiker. Bis dieses auch fertig ist, würde es aber noch ein Weilchen dauern.

„Corona-Künstlerhilfe soll durch Krise helfen“

Dass die Corona-Zeit vor allem für Künstler auch sehr belastend ist, hat er selbst erfahren können. Deswegen arbeitet er nun zusammen mit Timm Markgraf, einem Initiator der „Corona-Künstlerhilfe“. „Wir haben angefangen, bundesweit für Kunstschaffende zu sammeln“, erklärt Markgraf. Die Aktion wird damit begründet, dass Künstler meistens keine oder nur geringere Betriebskosten haben und so nicht die Kriterien für die Corona-Soforthilfe erfüllen. Sie müssen aber trotzdem ihre eigenen Lebenshaltungskosten weiter bedienen und geraten so in finanzielle Schwierigkeiten. Um eben diese Künstler zu unterstützen, haben die Initiatoren ein Spendenkonto eingerichtet. Sie informieren zu diesem Thema unter www.coronakuenstlerhilfe.de.

Von Arne Lehmann