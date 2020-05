Das Kinderfest in Garz auf Rügen muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Um den Familien trotzdem eine Freude zu bereiten, hat Erika Mundt elf Gleichgesinnte zusammengetrommelt, die in den vergangenen zwei Wochen bunte Holzfiguren gebastelt haben. Sie werden am 25. Mai auf der Bühne am Schützenhaus aufgestellt.