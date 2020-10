Mit Experten auf Pilzsuche in der Baaber Heide

Baabe

Eine der wichtigsten Botschaften vermittelte Pilzkenner Winfried Hocke gleich zu Beginn: „Rohe Pilze isst man nicht! Auch wenn es Fernsehköche vormachen.“ Der erfahrene Pilzsammler aus Putbus gehört der Fachgruppe Mykologie in Greifswald an. Er leitete die geführte Pilzwanderung durch die Baaber Heide am Sonnabend an, zu der das Biosphärenreservat Südost-Rügen und der Verein Insula Rugia Interessierte eingeladen hatten. Diese bildete gleichzeitig den Abschluss der 6. „Woche der Nachhaltigkeit“ auf Rügen.

30 Pilzfreunde nahmen teil

Rund 30 Insulaner und Urlauber waren am Treffpunkt an der Kleinbahnstation in Philippshagen zwischen Baabe und Göhren mit leeren Körben, Eimern und Taschen erschienen. Viele von ihnen, um eine Lehrstunde in Pilzkunde zu bekommen.

So auch Beate Eckert. „Ich habe gar keine Ahnung und bin zum ersten Mal dabei“, verriet die Moritzdorferin. Ihr Ansporn: „Ich möchte heute Abend ein Pilzrisotto machen. Ich hänge mich am besten an den mit dem größten Korb. Der wird bestimmt wissen, wo viele Pilze sind “, lachte sie.

Auch eine Urlauberfamilie hatte sich den Pilzsuchern angeschlossen. „Bei uns gibt es auch viele Pilze. Wir hatten schon immer mal überlegt, welche zu sammeln, aber wir hatten bisher noch keinen Plan“, begründeten Mutter, Vater und Sohn. Die Familie aus Buchholz in der Nordheide lobte die vielen thematischen Veranstaltungen zur Woche der Nachhaltigkeit und war vom Schäferfest in Groß Zicker begeistert.

Friedjof gehörte zu jüngsten Sammlern

Zu den eifrigsten und jüngsten Sammlern gehörte auch der zweieinhalbjährige Friedjof aus Blieschow, der mit seiner Mama und seinem kleinen Brüderchen die Heide nach Pilzen durchstöberte. Der Lütte bewies dabei Adleraugen und konnte so manchen Pilz entdecken, der am Abend in der Pfanne landen sollte. Nach knapp drei Stunden bei Sonne und Regenschauer hatten alle Teilnehmer mehr oder weniger gefüllte Sammelbehältnisse.

Gefährliche Doppelgänger

Essbar, ungenießbar oder giftig? Das war dann die entscheidende Frage, die die Sammler erwartungsvoll an Rosemarie Fock richteten, nachdem sie ihre Ausbeute vor der Pilzberaterin aus Putbus ausgebreitet hatten. Die versierte Expertin sortierte etliche Exemplare in den „Giftschrank“ aus. So manch ein guter Fund entpuppte sich als gefährlicher Doppelgänger. So der Nadelholzhäubling, der mit dem essbaren Stockschwämmchen leicht zu verwechseln, aber hoch giftig wie der Knollenblätterpilz ist.

„Man darf nicht farbenblind sein“, benannte Rosemarie Fock eine wichtige Pilzsammler-Eigenschaft. Auch den giftigen Kartoffelbovist, den unerfahrene Pilzsammler mit Trüffeln verwechseln könnten, fischte sie aus einem Körbchen. Viele hatten den Bruchreizker aufgelesen, der zwar leicht giftig ist, den man aber in kleinen Mengen getrocknet wegen seines Maggi- beziehungsweise Liebstöckel-Geruchs als Gewürzpilz verwenden kann.

Urlauber fand Prachtexemplar

Ein richtiger Glückspilz war Heinz Parchmann. Der Urlauber aus Schleswig-Holstein hatte zwar relativ wenige Pilze, aber seine Tüte war trotzdem voll. Er hatte sich anscheinend nur auf die großen Pilze konzentriert und somit auch das viel bewunderte Prachtexemplar des Tages in der Heide gepflückt. „Alle Achtung!“, meinte auch Rosemarie Fock, als der Pilzsammel-Anfänger einen mächtigen Steinpilz auf den Tisch legte. Auch große Maronen und Birkenpilze gehörten zu seiner üppigen Ernte.

Seit 1975 Pilzberaterin

Auch richtige Raritäten hatte Rosemarie Fock zu begutachten. „Den habe ich ja schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen und in der Pilzberatung gehabt“, sagte sie erstaunt, als sie einen essbaren Hohlfuß-Röhrling in den Händen hielt. Sie ist schon seit 1975 Pilzberaterin und hat festgestellt: „Nach der Wende ist das Pilzwissen verloren gegangen.“

45 verschiedene Arten werden bei den Pilzwanderungen meist entdeckt, weiß die ehrenamtliche Pilzberaterin. Auf Rügen würde man an vielen Ecken gut fündig, in Prora und Lietzow zum Beispiel. Sie selbst sammelt aber meist nur noch in Putbus. „Weil ich nicht mehr ganz so gut zu Fuß bin“, meinte die 73-Jährige augenzwinkernd.

Vorsicht mit Pilz-App

Um Pilze bestimmen zu können, sei es wichtig, dass sie nicht abgeschnitten, sondern mit Stielgrund aus dem Boden genommen werden, erklärt Winfried Hocke. Von einer Pilz-App hält er gar nichts und rät zur Vorsicht. „Die ist so gut, wie der, der sie gemacht hat“, winkt er ab. Auch Pilzbücher allein reichen für eine zuverlässige Bestimmung nicht aus. Wer sich nicht sicher ist, sollte unbedingt eine Pilzberatungsstelle aufsuchen. Rosemarie Fock berät montags bis freitags in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr in Putbus Circus 6A, Telefon 03 83 01/6 02 22.

Von Gerit Herold