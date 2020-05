Mit Maske im „Rasenden Roland“: Schutz, wo kaum einer zu schützen ist

Stralsund

Schnaufend steht der „Rasende Roland“ am Bahnhof von Putbus auf der Insel Rügen. Manja Hoffmann blickt ein letztes Mal über den menschenleeren Bahnsteig, dann steigt sie ein und die Rügener Schmalspurbahn dampft gemächlich los in Richtung Binz. Drinnen trifft die Zugführerin auf ein ganz ähnliches Szenario. Sie schlängelt sich durch menschenleere Waggons. Dabei soll Hoffmann eigentlich Fahrscheine kontrollieren. Doch an Bord sind keine Passagiere. Eine Leerfahrt. Mal wieder.

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben die Rügensche Bäderbahn besonders stark getroffen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet sie derzeit 90 Prozent weniger Fahrgäste. Bei der Deutschen Bahn brachen die Passagierzahlen in der Lockdown-Phase nur um rund 15 Prozent ein – im Fern- und im Nahverkehr.

Anzeige

Nur noch wenige Bahnreisende in Vorpommern unterwegs

Von „fast leeren Zügen“ spricht auch Dietmute Graf, Pressesprecherin von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH ( ODEG), die erst seit wenigen Monaten mit ihren Zügen Sassnitz, Stralsund, Rostock und Züssow verbindet. „Wir haben noch keine Vergleichszahlen“, sagt sie. Aber: „Das Weihnachtsgeschäft war gut, zu Beginn der Lockdownphase waren die Züge fast leer, jetzt sind sie wieder halbvoll“, so Graf.

Weitere OZ+ Artikel

„Wir fahren viel leere Luft“, sagt auch UBB-Geschäftsführer Jörgen Boße, denn auch auf der Insel Usedom fehlt es an Urlaubern – und der Grenzverkehr nach Polen ist komplett zum Erliegen gekommen. Doch Boße ist zuversichtlich. „Es geht wieder aufwärts. Mit den Schülern sind die ersten Fahrgäste zurück.“ Auch ODEG und DB Regio fahren Betrieb zwischen Ribnitz, Stralsund und Berlin wieder hoch. Davon ist die Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn (PRESS), die den Rasenden Roland betreibt, weit entfernt. Die touristische Schmalspurbahn fährt derzeit weiterhin nach dem Winterfahrplan.

Leere Waggons, Zugführerin trägt trotzdem Schutz

Zurück im „Rasenden Roland“. Manja Hoffmann ist alle Waggons abgelaufen. Niemand war da, der sein Ticket hätte vorzeigen können. Dennoch trägt sie einen Mund-Nasen-Schutz. Das tragen einer „Mund-Nasen-Abdeckung“ (Alltagsmaske, Tuch oder auch Schal) gilt seit Dienstag als Sicherheitsmaßnahme im Personennahverkehr in MV. Zuerst betraf es nur Busse Straßenbahnen und Taxis, nun gilt es auch für Regionalzüge und Fährverkehre von und nach Hiddensee.

Der „Rasende Roland“ fährt an einem Rapsfeld vorbei. Quelle: Rainer Zoske

„Zum wechselseitigen Schutz der Fahrgäste und der Beschäftigten“, erklärt Renate Gundlach, Pressesprecherin vom Ministerium für Infrastruktur in MV. „Wie überall, wo sich Menschen begegnen, ist sonst Distanzhalten das Gebot der Stunde“, sagt sie. Auch sie bestätigt aus Sicht der vom Land beauftragten Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) den starken Rückgang bei den Fahrgästen. Neben dem Wegfall der touristischen Reisen zählt sie dafür weitere Gründe auf – wie die „verstärkte Inanspruchnahme von Homeoffice der Beschäftigten“ und eben den „Wegfall des Schülerverkehrs“.

Einzige Gäste steigen in Binz zu

Für Zugführerin Hoffmann ist das Tragen einer Maske – auch wenn sie alleine im Zug ist – nicht komisch. Sie und ihre Kollegen wollen vorbildlich sein. Belastend sei lediglich die eingeschränkte Luftzufuhr. Draußen bleiben mussten Passagiere auf Rügen bisher nicht. „Wir schließen niemanden von der Beförderung aus“, sagt Thomas Schneider, stellvertretender kaufmännischer Leiter der PRESS in Putbus.

Eileen Fischer und Tim Müther am Rasenden Roland in Binz Quelle: Horst Schreiber

Bisher verhielten sich alle Reisenden vorbildlich. Alle waren mit eigenen Masken ausgestattet, erzählt auch Hoffmann. Wie Eileen Fischer und Tim Müther, die in Binz dazusteigen. Sie sind die einzigen Gäste und haben medizinische Einwegmasken aufgesetzt. „Die Entscheidung, dass man eine Maske tragen muss, nimmt man so hin. Ich finde, sie ist richtig“, sagt Fischer. „Sie stört nicht. Ich kenne es vom Job“, hakt Müther ein, der im medizinischen Bereich tätig ist. Mit seiner Freundin, die aus Hamburg angereist ist, nutzt der Rüganer die Bahn für einen Ausflug.

Leerfahrten sogar an Ostern

An der Wand über Müther prangern, wie an allen Waggonausgängen, ein Plakat der VMV mit Masken-Empfehlung und ein Hinweisschild zur Einhaltung des Abstandes. Die Anweisungen wirken in der Kleinbahn jedoch grotesk, da die Waggons verwaist sind. „Vor zehn, 15 Jahren hatten wir im Winter immer mal wieder Null-Züge“, erinnert sich Manja Hoffmann.

In der Corona-Krise kommt es aufgrund ausbleibender Touristen nun auch zur touristischen Hochzeit zu Leerfahrten. Dabei sollte mit dem alljährlichen Osteransturm der Sommerfahrplan mit drei statt derzeit nur zwei Zügen eingeführt werden. „Der komplette Osterbetrieb ist weggefallen“, bestätigt Thomas Schneider. Die PRESS plant vorsichtig, die dritte Lok Mitte Mai auf die Schienen zwischen Putbus und Göhren zu schicken.

Bahnreisende sollten an Mund-Nasen-Bedeckung denken

Weitere Schutzmaßnahmen hat die PRESS umgehend nach Ausbruch der Pandemie in Deutschland beschlossen. Einweghandschuhe und Desinfektionsmitteln für die Mitarbeiter wurden bereitgestellt, die Ticketschalter an den Bahnhöfen mit Glasscheiben abgetrennt und die Zugführer kontrollieren die Tickets nur noch mit Auge statt abzustempeln.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

So oder ähnlich läuft es derzeit überall im Bahnverkehr ab. Bei der ODEG wurde zeitweise sogar komplett auf das Kontrollieren der Tickets verzichtet. „Nur wenn Fahrgäste Hilfe benötigen, wird geholfen“, sagt ODEG-Sprecherin Graf. Demnächst soll das Kontrollieren jedoch wieder eingeführt werden. Dann wird auch auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verwiesen. Bahnreisenden sollten dringend einen eigenen dabeihaben. Denn kurzfristig käuflich erwerben, geht in der Regel nicht. „Wir sind froh, wenn wir unser eigenes Personal ausrüsten können“, erklärt Graf. UBB-Geschäftsführer Boße formuliert es ähnlich. „Derzeit haben wir noch keine für den Verkauf“, sagt er – und hofft auf die Vernunft der Bürger.

Zugführerin Hoffmann hofft auf Gäste

Die Maßnahmen seien wichtig, behauptet Manja Hoffmann, denn: „Wenn die Urlauber wiederkommen sollen, müssen sich die Entscheider was einfallen lassen.“ Mit Mund-Nasen-Schutz fühle sich die Zugführerin selbst bei wenig Aufkommen sicherer. „Aber mit Gästen wäre es schon schöner“, seufzt Hoffmann.

Lesen Sie auch:

Von Horst Schreiber und Kay Steinke