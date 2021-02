Mit Neustart: Touristiker auf Rügen rechnen mit Gästeansturm

Rügen

Das Winterwunderland Rügen können Urlauber und Touristen derzeit nicht erleben. Doch die Sehnsucht, die Insel endlich wieder besuchen zu können, scheint riesengroß. Das spüren die Gastgeber deutlich. Sie hoffen auf einen baldigen Neustart der Branche.

Betrieb in ein paar Tagen hochgefahren

„Wir können relativ schnell, innerhalb von vier bis fünf Tagen wieder alles hochfahren, die Mitarbeiter und der Inhaber scharren schon mit den Hufen“, sagt Peter Schwarz, Hotelchef im Cliff Hotel Rügen. Dort werden derzeit noch die 27 Ferienwohnungen im Gebäude über der Schwimmhalle bis Ostern komplett erneuert. In der Selliner Luxusherberge mit 246 Zimmern nehmen die Buchungsanfragen gerade stark zu. Die potenziellen Gäste hätten dabei gerade die Sommermonate im Blick. Trotzdem seien die Vorausbuchungen immer noch schwächer als im Vorjahr.

„Wenn die Gäste Planungssicherheit haben, werden die Telefone sicherlich nicht stillstehen“, glaubt der Hotelchef. Gebucht würden vor allen Dingen Arrangements, die bis kurz vor Anreise auch wieder storniert werden können. „Das bieten wir natürlich auch gern an, um den Gästen Sicherheit zu geben“, so Schwarz. Im Coronafall könne sowieso alles kostenfrei storniert oder in Gutscheine umgewandelt werden.

Ferienwohnungen besonders gefragt

Zu den Osterfeiertagen seien die Buchungen noch verhalten, informiert eine Mitarbeiterin der Ostseeappartements Rügen. Ab Mai sei die Buchungsdichte deutlich größer. Die Ostseeappartements vermitteln rund 380 Ferienwohnungen, Appartements, Ferienhäuser und Luxusunterkünfte auf der ganzen Insel.

Man gehe davon aus, dass mit dem Startschuss im Tourismus die große Buchungswelle anrollt. Dann seien besonders Ferienwohnungen und -häuser gefragt, weil die Gäste dort unter sich sein können. Bei coronabedingten Stornierungen werden Umbuchungen und Gutscheine angeboten.

Flexibilität bei Buchungen sehr wichtig

„Die Buchungsvolumen verhält sich etwas niedriger als in den Vorjahren, jedoch ist zu erkennen, dass die Menschen gern wieder reisen möchten. Wir blicken sehr hoffnungsvoll in die kommende Saison“, erklärt Viola Kaser, Marketingdirektorin der Vela Hotels AG, zu der das Loev-Hotel in Binz gehört. „Können Buchungen durch Reiseeinschränkungen nicht wahrgenommen werden, bieten wir eine Umbuchung oder kostenfreie Stornierung an. Flexibilität ist hier sehr wichtig.“

Die Zeit des Lockdowns hat das Haus mit seinen 77 Zimmern genutzt, um sich rauszuputzen. Das Loev werde derzeit umfassend renoviert. Sobald man wisse, ab wann die Hotellerie wieder Gäste begrüßen darf, würden die Mitarbeiter Stück für Stück aus der Kurzarbeit geholt. „Der derzeitige Lockdown ist sehr lang und fordert uns allen viel ab. Eines ist sicher: Das Thema Mitarbeiterführung und Zusammenhalt wird zukünftig eine neue Position einnehmen. Hier wird es neue, positive Entwicklungen geben“, meint Kaser.

Konditor-Azubi bereitet sich auf Prüfung vor

Auch im Hotel Hanseatic Rügen & Villen wartet man sehnlichst auf den Startschuss. Dort sind die Mitarbeiter seit November in Kurzarbeit. Konditor-Azubi Max Westphal bereitet sich gerade in der Hotelküche auf seine Abschlussprüfung im Sommer vor, einige Kollegen helfen bei den im November begonnen Umbaumaßnahmen. Bis Anfang März werden 53 der insgesamt 130 Zimmer des Göhrener Hotels komplett erneuert sein, ebenso Restaurantbereich, Lobby, Lounge und Fitnessraum.

Die Buchungen für das Frühjahr seien noch verhalten. Man spüre eine deutliche Verunsicherung, auch bei den Reiseveranstaltern, aufgrund der sehr kurzfristig stattfindenden Entscheidungen der Regierung bezüglich einer Öffnung von Hotelerie und Gastronomie. Das Haus bietet eine Buchungsmöglichkeit an, bei der die Gäste bis zu 24 Stunden vor Anreise kostenfrei stornieren können. Das biete ihnen eine hohe Planungssicherheit.

Wenig Hoffnungen auf Ostergeschäft

In der Kurverwaltung der Gemeinde Mönchgut, in der Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, erledige man jetzt die Saisonvorbereitung wie in den Vorjahren auch. Die Veranstaltungspartner werden gebucht, Musikveranstaltungen sowie die Durchführung des WC-Konzeptes und die neuen Rettungstürme geplant, informiert Tourismusmanagerin Franziska Gustävel.

Allerdings würden die Hoffnungen langsam sinken, dass es zu Ostern wieder losgeht. Viele Vermieter hätten die Osterbuchungen bereits storniert. Aber: „Genau wie 2020 gehe ich mit dem Restart des Tourismus stark davon aus, dass die Buchungslage enorm hoch sein wird“, so Gustävel. Im Gemeindegebiet habe man letztes Jahr davon profitiert, dass es hauptsächlich Individualunterkünfte gibt. „Wir müssen uns auf einen erneuten Besucheransturm gefasst machen, die Menschen haben Sehnsucht nach Urlaub, das merken wir verstärkt auch in den sozialen Medien.“

Telefon auf Campingplatz steht nicht still

Auf dem Campingplatz der Gemeinde in Thiessow stehe das Telefon nicht mehr still. „Die Campingbranche beziehungsweise der Individualtourismus wird wieder boomen, darauf stellen wir uns ein“, so die Tourismuschefin. Die Personalplanung sei eine Herausforderung für alle, wenn man nicht wisse, wann es wieder losgeht und woher das Personal kommen soll.

FFP2-Masken für die Mitarbeiter bestellt

Auch im Hotel Bernstein am Selliner Hochufer, das Thomas und San­dra Dorissen führen, bereitet man sich auf den Neustart vor. Ende des ersten Lockdowns hatte dort jede Abteilung bereits einen Hygiene- und Schutzplan konsequent umgesetzt. „Diese Schutzmaßnahmen werden wir jetzt überarbeiten, damit wir bei Wiedereröffnung die Kollegen noch einmal unterweisen können“, so Sandra Dorissen. Für die Mitarbeiter wurden FFP2-Masken bestellt. „Der Schutz unserer Gäste und unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig.“

Die Hotelleitung halte mit den Kollegen über eine Whatsapp-Gruppe Kontakt und sei bei Problemen auch persönlich für sie da. Es wäre dennoch schön, dem Team bald wieder eine Öffnungsperspektive liefern können, so Dorissen. „Die Buchungsanfragen für das Frühjahr und den Sommer sind da, bereits jetzt sind einige Tage komplett ausgebucht.“

Von Gerit Herold