Mit dem Rad durch Mukran auf Rügen „Lustig ist das nicht mehr“

Insel Rügen

Die Sonne scheint und die Ostsee vor Sassnitz glitzert. Wie wäre es mit einer kleinen Fahrradtour inklusive „Schiffe gucken“? Klingt einfach und erholsam, ist aber an vielen Stellen der Insel mehr Abenteuer als angenehm. Heute eine der härtesten Herausforderungen: Die Strecke zwischen Prora und Sassnitz-Mukran.

„Versorger“ deutet auf Bau des Fährhafens hin

Los geht es am Parkplatz Ostseeblick an der L29. Zwischen Campern, Hunden, Kindern, Kegeln und vielen Radfahrern starten wir. Halt! Kurzer Blick über die Schulter zur Einfahrt des Parkplatzes. Dort haben mein Mitradler und ich eine Baracke entdeckt, die auf eines der Reiseziele hinweist. Der ehemalige „Versorger“, der für die Bauarbeiten am Fährhafen Mukran errichtet wurde und die Männer mit Lebensmitteln versorgte.

Das Gelände ist heute abgesperrt, das Gras wächst durch die Ritzen. Fährt man über den Parkplatz kann man noch einen Blick auf die Kitesurfer ergattern, die hier über die Wellen tanzen und rollt über einen sehr angenehmen Weg Richtung Mukran.

Ende des Radwegs – Schluss mit lustig

Wie so oft auf der Insel wird man mit dem Streckenverlauf aber auch hier alleingelassen, immerhin macht hier noch ein Schild „Ende“ auf das immer rauer werdende Fahrvergnügen aufmerksam. Vorbei geht es am Gasthof Hülsenkrug, schräg gegenüber eine leere Fläche. „Hier stand mal das Piratenschiff“, sagt mein Begleiter und präsentiert mir prompt eine Aufnahme einer historische Postkarte. „Ein Restaurant, was einer Kogge nahempfunden wurde. Ist in den 1980ern abgebrannt.“ Künstlich sieht es aus, aber durchaus hübsch.

Das „Piratenschiff“ war ein beliebtes Restaurant Quelle: Stefan Sauer

Heute kann man hier zwar Industriehafen erahnen, überall weisen aber Absperrungen und Zäune daraufhin, dass Besucher hier nicht willkommen sind. Zur rechten liegt die Bäckerei und Konditorei Peters, inklusive Werksverkauf und großem Café. Empfehlung: Etwas Picknickbedarf kaufen und Einpacken!

Wann wird es besser für Radler? Für die Problematik der Radler-Wegeführung auf der L29 über die Brücken in Mukran wurde nach Angaben des Landesamt für Straßenbau und Verkehr ein Planungsauftrag zum Radwege-Lückenschluss erteilt. Es werden verschiedene Varianten untersucht: Der Radweg könnte über die Brücken führen, indem an gleicher Stelle zwei breitere Straßenbrücken neu gebaut werden. Der Radweg könnte auch neben den Brücken verlaufen, wenn gesonderte Radwegebrücken errichtet werden. Eine dritte Möglichkeit ist, den Radweg über eine alternative Route über das Hafengelände zu führen. Letztere Variante ist jedoch aufgrund der Sicherheitsvorschriften äußerst unwahrscheinlich.

„Auf Rügen wird zu wenig an die Radfahrer gedacht“

Auf einer Art Sandweg neben der Straße treffen wir wenig später Catharina und Leonard Hauge aus Berlin.

Catharina und Leonard Hauge aus Berlin Quelle: Stefan Sauer

„Es gibt auch schöne Radwege auf der Insel, bei Lancken zum Beispiel“, sagt Leonard mit einem tapferen Lächeln. „Aber das hier ist richtig schlecht.“ Die beiden 24-Jährigen sind auf dem Weg von Sassnitz nach Binz. „Ich glaube hier auf Rügen wird generell eher weniger an Radfahrer gedacht, bei der Planung“, so Catharina. „Am Parkplatz Hagen gab es keine Parkmöglichkeit für Fahrräder. Sein Gepäck kann man auch nirgendwo lassen. Und die Stelle eben, naja. Das geht gar nicht.“

Was ist schlimmer: Seitenwind oder Autofahrer?

Mit ihrem Kommentar zielt sie auf die Brücken über das Hafengelände und die dort verlaufenden Schienen. Hier sind die Radfahrer irgendwie schlicht vergessen worden und müssen sich nun zwischen zwei Leitplanken mit den Fußgängern drängeln. „Bei dem Seitenwind hätte uns das fast gegen den Zaun gedrückt“, meint Stefanie Hannemann, die mit der gesamten Familie aus dem Frankenland zum Fahrradfahren gekommen ist. „Lustig ist das nicht mehr, wenn man stürzt.“ In der Tat ist da Befahren der Brücke bei starkem Seitenwind nichts für schwache Nerven, wer aber auf die Fahrbahn ausweicht, zieht sich den Entrüstungs-Sturm der Autofahrer zu.

Tannhof bietet Frischfisch

Vor dem Balanceakt ist es Zeit für eine kleine Stärkung. Zur linken kommt bald der „Tannhof“ eine urige Fischgaststätte mit Außenbereich. Hinter dem Tresen ist eine kleine Truppe für das Wohl und Wehe der Gäste verantwortlich.

Heike Pocher und Robby Kunopka vom Tannhof Quelle: Stefan Sauer

Die Tischdecke klebt etwas, das Essen (Fischsuppe 5 Euro, Backfischspieße 9,50 Euro) ist aber frisch und lecker, auch der Räucherofen am Haus ist in Betrieb. Genau das richtige, zumal sich die neuen Betreiber als sehr sympathisch herausstellen.„Wir haben das Geschäft neu übernommen und seit Herrentag geöffnet“, erzählt Robby Kunopka. „Läuft super, wir können nicht klagen.“

Der 36-Jährige kennt sich aus in der Gastro und Kneipenszene. „Bei Peter Weitkamp habe ich auch mal gearbeitet“, erzählt er. „Ein Foto von seinem Hund Rambo habe ich hier noch auf dem Handy.“ Der ehemalige Besitzer der Disco M3 in Prora -auch Miami Peter genannt- zählte auch eine Fischgaststätte zu seinem Eigentum, im Jahr 2016 war Weitkamp überraschend gestorben.

Radler zeigen Solidarität

Unsere Tour führt weiter über die besagten Brücken. Auf der anderen Seite warten bereits Radler, die uns durchlassen. Immerhin das Zusammengehörigkeitsgefühl ist etwas gutes.

Viel Platz ist nicht auf den Brücken in Mukran Quelle: Stefan Sauer

Die nächste Möglichkeit nutzen wir um nach rechts abzubiegen, hier sieht es aus, als ob man hier „Schiffe gucken“ könnte. Naja. Nicht so richtig. es gibt rechts die Möglichkeit mit den Rädern bis zum Kurzzeit-Parkplatz auf dem Terminalgelände zu fahren.

Besucherplattform – war einmal

Zum Kauf einer Fahrkarte kann man das Fahrradterminal betreten, Treppe hoch und dann hat man doch einen guten Blick auf das Verladen und Entladen und den Containerbewegungen im Hafen. „Es gab mal eine Besucherplattform“, sagt ein Mitarbeiter ausweichend. „Aber die ist nicht mehr da bzw. nicht zugänglich.“

Container auf dem Weg von Mukran in die Welt . Quelle: Stefan Sauer

Neuer „Sachsenblick“ in Mukran?

Susanne und Herbert Schrade aus Sachsen bedauern das. Sie haben ihr Auto etwas oberhalb auf einem halblegalen Parkplatz gepackt und ein Brötchen ausgepackt. „Wir wollten mal einen Blick auf die neuen Fähren werfen.“, beschreibt Susanne Schrade. „Unser Cousin wohnte in Schweden. Wir haben die An- und Abfahrt oft von hier beobachtet.“ Das ältere Paar erinnert sich auch noch an Eisenbahnfähren, die hier in Mukran anlandeten. „Die neuen sehen ja aus wie Raumschiffe oder U-Boote“, lacht Susanne Schrade angesichts eines roten Fährschiffes, was just anlegt.

Bisschen Schiffsbeobachtung geht doch. Hier die Fähre nach Ystad Quelle: Stefan Sauer

Von Dubnitz über Mukran zum Kliff

Wir fahren zurück in Richtung L29. Einen schönen Ausblick hat er noch in petto, sagt mein Mitradler. Nagut. Dann also nochmal den Berg hoch, am Findling Jastor vorbei an der L29 nach rechts abbiegen und aufpassen: Nach dem Ort Dubnitz geht es wiederum rechts ab in den Ort Mukran. Der Weg wird etwas sandig, das soll der Ort gewesen sein, wo sich die legendären Demonstrationen gegen die Ansiedlung der Meyer Werft abgespielt haben.

Verirrte Litauer auf der Suche nach einem Logbuch

Überraschungen bietet diese Ecke auch heute noch. Uns kommen zwei junge Männer entgegen, die sich offensichtlich quer durch Wald und Wiese geschlagen haben. „Wir kommen aus Sassnitz und wollten nach Mukran“, sagen Eduardas (34) und Valentin (25) aus Litauen, „Wir wollten ein neues Logbuch holen und dachten zu Fuß wäre eine gute Option.“

Eduardas (34) und Valentin (25) aus Litauen – Verloren auf dem Weg nach Mukran. Quelle: Stefan Sauer

Die beiden arbeiten auf einem der Versorgungsschiffe der Offshoreanlagen und haben sich tüchtig verlaufen. „Auf einmal war der Weg gesperrt. Dann sind wir irgendwie Querfeldein.“

Picknickplatz mit Treppe zum Strand

Am Ende des Weges wartet eine demonstrativ mit „Privat“-Schildern gespickte Laubenanlage mit Biohof zur linken, zur rechten geht ein Wanderweg entlang. Räder anschließen (zunächst geht es noch, später wird es nicht mehr feierlich mit dem Sand) und ein Stückchen zu Fuß gehen.

Ausblick vom Kliff auf den Strand bei Mukran Quelle: Stefan Sauer

Hier mit wunderbarem Panorama ist ein optimaler Ort für ein Picknick. Wer mag, kann auch eine Treppe zum etwas steinigen Strand herunter laufen und in die Fluren springen. Eine der wildesten Badestellen der Insel. Und garantiert nicht überfüllt.

Von Anne Ziebarth