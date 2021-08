Prora

Mal eben Prora angucken? Nicht so einfach. Die Anlage des unvollendeten KdF-Bades erstreckt sich über knapp fünf Kilometer. Die ganze Dimension und Vielschichtigkeit des Denkmals erschließt sich allerdings erst, wenn man sie komplett gesehen hat. Entweder also, man nimmt sich sehr viel Zeit und geht zu Fuß. Oder aber man steigt aufs Rad, wie OZ-Redakteurin Anne Ziebarth. Reine Fahrtstrecke etwa 14 Kilometer, mit allen Stopps und Sehenswürdigkeiten sollte man mindestens einen halben Tag einplanen.

Parken zwischen Mukran und Prora. Hier startet die Tour. Quelle: Stefan Sauer

Startpunkt ist der Parkplatz „Mukran“ an der L 29. Hier kann man das Auto mit Fahrradanhänger parken. Kosten: 1 Euro pro Stunde – 5 Euro Tagesticket, da kann man nicht meckern. Los geht es Richtung Südosten, angenehmer Asphaltbelag, man rollt entspannt los. Träumen sollte man allerdings nicht, dichter Verkehr von Radfahrern, Kinderwagen und Spaziergängern ist in Prora an der Tagesordnung.

Ruinen von Block VI

Zur Linken hinter hohen Bäumen sieht man bald die Ruinen von Block VI. Betreten nicht erlaubt. Aber gucken. Während für alle anderen Blöcke zumindest klar ist, was damit passieren soll, ist das Schicksal der Ruinen von Block VI noch unbekannt. Der Weg wird uneben. Mein Begleiter aufgeweckt. „Das ist Original-Pflaster“, ruft er. Noch verstehe ich die Begeisterung nicht.

Franziska Ulm und Alexander Kirsch vor den Ruinen von Block VI. Quelle: Stefan Sauer

Block V: Jugendherberge und noch-nicht sanierte Teile

Nächster Halt: Jugendherberge. Der Block V ist teilsaniert, die Unterschiede vorher/nachher frappierend. Auf dem Weg zwischen den Ruinen von Block IV und V treffen wir auf Alexander Kirsch (33) und Franziska Ulm (30) aus Brandenburg. Beide sind mit schwer bepackten Trekkingrädern von Berlin aus auf die Insel Rügen gekommen. Den Ort Prora mussten sie erst mal googeln. „Beeindruckend“, sagen sie. Gerne würden sie sich mehr ansehen, eines der Museen zum Beispiel. „Aber wo sollen wir dann unser Gepäck lassen“, grübeln sie. „Außerdem suchen wir erst mal eine Unterkunft für die Nacht.“ Der Weg (Achtung: „Hier wurde das Originalpflaster nach Auflagen des Denkmalschutzes saniert!“) führt vorbei an einigen Imbissbuden mit stolzen Preisen (Currywurst mit Pommes: 7,50 Euro), dafür kann man sich neben der Jugendherberge aber auch als Gastradfahrer auf den Bänken niederlassen und entspannen. Wer mag: Abstecher ins Prora-Zentrum im ehemaligen Kontrolldurchlass mit kleiner Außenausstellung.

Die weiteren Teile von Block V sind noch nicht saniert und haben jüngst den Besitzer gewechselt. Der Landkreis hat ein rund 300 Meter langes Stück an den Investor Bauart verkauft, hier sollen Eigentumswohnungen entstehen. Ein 70 Meter langes Stück ist für den symbolischen Preis von einem Euro in die Hand des Landes übergegangen, hier soll das Dokumentationszentrum Prora einen neuen Standort finden.

Und nun? Geradeaus ist es doch viel schöner. Quelle: Stefan Sauer

Block IV: Von braun zu weiß

Der Weg führt geradeaus, wir ignorieren das Schild mit dem Rechtsabbiegepfeil. Wir wollen nicht in die Mukraner Straße, wir wollen was von Prora sehen! Es geht auch weiter, allerdings treffen wir auf die Reste eines sogenannten Verbinderbaus, den man umkurven muss (Gelegenheit: Toilette am Strand – mit Kurkarte). Im Nadelöhr treffen wird auf einen rheinischen Dreiertrupp, der mehr skeptisch als begeistert die Fassaden der weiß leuchtenden Häuser im Block IV betrachtet. „Wir wollen mal gucken hier“, sagt Klaus Zolper. „Wie es so aussieht jetzt.“

Klaus Zolper mit seiner Frau Marie-Luise und Karin Hütter Quelle: Stefan Sauer

„Unfassbar, was hier für Preise für eine Wohnung aufgerufen werden“, sagt der Mann aus Herne. „Ich hörte von 370 000 Euro, und da geht es erst los!“ Trotzdem. Nutzen sei besser als abreißen, befindet er. Dann zögert Zolper einen Moment. „Oder doch nicht?“ Karin Hütter, eine Freundin der Zolpers, nimmt kein Blatt vor den Mund. „Also, da wohnen wir schöner im Ruhrpott.“ Ob man auf dem Weg zum Strand komme, will Klaus zum Abschied von uns wissen. Ausgeschildert ist hier generell wenig. Viele Besucher, die „nur mal gucken wollen“, laufen etwas verloren zwischen den großen Bauten hin und her.

Konsequenter Alpencharme: das Mariandl in Prora Quelle: Stefan Sauer

Bayrisches Lebensgefühl in Prora

Wir fahren weiter gen Süden, an einer Seniorenresidenz vorbei, am Hotel Mariandl mit süddeutschem Charme und Holzschildern, die „Hüttn“ und „Häusln“ ankündigen. Architekturverwirrung stellt sich ein, so richtig einheitlich ist hier nichts mehr. Mein Begleiter schweigt, vom Originalpflaster des Weges ist bereits länger nichts mehr zu sehen. Auf der rechten Seite geht es dafür zur „Neuen Mitte Prora“, hier ist ein großer Edeka-Markt entstanden, auch die Sandskulpturenausstellung hat ein neues Domizil bekommen. Am Rand des Marktes stehen einzelne zeitgenössische Kinderspielzeuge. Hier kann man auch einen Blick ins NVA-Museum (10-17 Uhr, Proraer Chaussee 119) werfen, das sich hinter dem Supermarkt befindet. Vorsicht, Verwirrung: Hierbei handelt es sich nicht um das ehemalige NVA-Museum „Kulturkunststatt Prora“, welches früher in Block III beheimatet war.

Stranddurchgang Block 3 Quelle: Stefan Sauer

Auf dem Weg zur Kaimauer

Wir fahren einen Schlenker am Edeka vorbei – der Weg am Meer entlang ist zu sandig, schade – also links in die Proraer Allee, dann links über die „dritte Straße“ zurück. Wir treffen am Block III ein, der ist teilweise noch unsaniert. Zur Linken erkennt man hinter dem Großparkplatz noch die Reste der legendären Disco Miami, hier soll unter anderem ein Sporthotel entstehen. Derzeit befindet sich hier das Dokumentationszentrum Prora (9.30 bis 19 Uhr). Bitte einmal die Räder – irgendwo, Radständer sind Mangelware – anschließen und zu Fuß in Richtung Strand gehen.

Mareen Köster aus Wolfsburg ist mit Ihrem Mann nach Prora gekommen. Quelle: Stefan Sauer

„Wo ist denn jetzt der FKK-Strand?“, will Mareen Köster wissen. Gemeinsam mit ihrem Mann Benjamin steht sie im Durchgang zum Strand und blickt auf die vergitterten Fenster eines Gebäudeteils von Block III. Ein Nazi-Knast? Nichts da. Prora ist ein Doppeldenkmal. In der DDR-Zeit war der Ort der größte Militärstützpunkt der NVA. Bis zu 10 000 Soldaten wurden in Prora stationiert und ausgebildet. Auch Bausoldaten waren hier untergebracht, Wehrdienstverweigerer gewissermaßen. Regimegegner und -anhänger gemeinsam – eine brisante Mischung. Mareen Köster interessiert sich für Baugeschichte, auch in Wolfsburg, wo sie lebt, spielen riesige Nazibauten und ihre Nutzung eine Rolle. Für den Moment aber ist sie enttäuscht – der FKK Strand ist verlegt, befindet sich unter neuer Nummer 54/55 jetzt eher in Höhe Bundeswehrsozialwerk.

Eine digitale Übersicht über alle Strände der Binzer Bucht gibt es hier.

Teile der ehemals geplanten Hafenanlage Quelle: Stefan Sauer

Fotostopp: „Luxus für alle“

Geht man durch den Gang in Richtung Meer, stößt man auf die Originaltreppen und die bröckelnde Kaimauer („Denkmalschutz!“, der Kommentar meines Mitradlers klingt zunehmend verzweifelt), an die auch der legendäre Spruch „Her mit dem schönen Leben“ gesprüht war. Diesen findet man nur noch auf Frühstücksbrettchen, er wurde irgendwann übermalt. Dafür gibt es aber den Schriftzug „Luxus für alle“ – nicht mehr ganz so gut, aber immer noch ein Foto wert. Dann steht da noch etwas, was sich auf Touristen reimt, das ist aber nicht druckbar. Hier soll übrigens mal eine neue futuristische Seebrücke entstehen. Aber das dauert noch etwas. Also: zurück zum Fahrrad.

Sehr ordentlich. Gepflegter Rasen, Büsche in Reih und Glied. Aber eben auch nicht zum Fußballspielen gedacht. Quelle: Stefan Sauer

Blick auf Parkplätze, viele Parkplätze

Nun sind wir wiederum in saniertem Gebiet, hier steht das Dünengras in Reih und Glied, ein Putztrupp aus der Ukraine tritt in gebügelten Polohemden den Dienst an. Es ist so ordentlich! Das denkmalgeschützte Pflaster ist genauso verschwunden wie der straßenseitig angrenzende Wald, oder der große Kirschbaum vor dem Block. Stattdessen werden aktuell Parkplätze gebaut. Unmengen an Rasensteinen liegen bereit, dazwischen kein Baum, kein Strauch.

Bauarbeiten vor Block III Quelle: Stefan Sauer

Auf der Promenade leider auch keine Sitzgelegenheit, einige Gastronomen und Händler halten die Stellung, drinnen nur wenige Kunden. Wie es läuft? „Super!“ Längst wird spekuliert, dass die Besitzer den Gewerbetreibenden in Prora einen Großteil der Miete erlassen.

Tante Flora ist nur einer der Läden an der Promenade. Hier gibt es auch Eisbars, Bekleidungsgeschäfte und regionale Spezialitäten. Quelle: Stefan Sauer

Für den Nachwuchs: „Piraten vor Prora“

Über eine Privatstraße geht es vorbei an den einzelnen Häusern im Block II mit so klangvollen Namen wie „Lido“, „Avello“ oder „Alando“. Sehr clean, sehr chic, sehr luxuriös, auch das Hotel Solitaire. „Unser Wohlfühlort“, schwärmt eine Nutzerin auf der Facebookseite der Anlage. Irritierend für den Passanten allerdings die vielen Zäune, Schranken und Schilder plus freistehender Döner-Imbissbude und Biergarten. Vorbei geht es an einem Spielplatz mit dem klangvollen, aber irgendwie auch doppeldeutigen Namen „Piraten vor Prora“ weiter zum Block I. Der Block war bereits so gut wie fertiggestellt, als die Berliner Investoren Insolvenz anmelden mussten, Kinder blasen auf dem Rasen ein Schlauchboot auf, der Block ist jedenfalls bewohnt. Auf dem Weg wird es leerer. Doch ganz Schluss ist noch nicht.

Dietmar Sasse vor seiner Garage Quelle: Stefan Sauer

Es gab auch mal einen Block 0. Trotz Sprengversuches sind noch Bruchstücke am Bundeswehr-Sozialwerk vorhanden. Vor dem Gelände befinden sich Garagen, eine steht offen. Mit seinem Freund Michael Wernicke aus Sellin genießt Dietmar Sasse ein gemeinsames Feierabendbier und Gespräche über Gott und die Welt. Seit 1986 hat Sasse die Garage, er wohnt in den Plattenbauten in einer Seitenstraße. Die Entwicklung von Prora verfolgen die Männer gelassen, es sei gut, dass sich was tut.

Prora – das Doppeldenkmal Prora sollte das erste von fünf geplanten KdF-Seebädern werden, mit einer Kapazität von 20 000 Pauschalurlaubern pro Durchgang. Mit der Bereitstellung von kostengünstigen Urlaubsplätzen sollte das Seebad ein wirksames Instrument zur ideologischen Beeinflussung im Sinne der NS-Volksgemeinschaft sein. Die auf 4,5 Kilometer Länge geplante Anlage direkt am Ostseestrand ging nie in Betrieb. In der DDR wurde das Areal durch die NVA genutzt. Hier befand sich der größte Bausoldaten-Standort. Nach der Wende trennte sich der Bund von der Immobilie. Eine riesige Privatisierungswelle begann. Schrittweise wurde der denkmalgeschützte Komplex in Hotels, Ferienwohnungen und Eigentumswohnungen umgewandelt.

Hundestrand musste an den Rand

„Es gab Ideen für eine Uni. Das hätte man ruhig machen können“, sagt Michael Wernicke. „Massentourismus muss nicht sein. Aber das ist ja eigentlich überall so.“ Es brauche noch mehr Infrastruktur, vor allem in der neuen Mitte, ist hingegen Dietmar Sasse überzeugt. „Die Leute wollen unterhalten werden“, sagt er. „Man kann ja nicht nur rumliegen“. Nur dass der Hundestrand nun direkt vor der Tür liege, sei etwas ärgerlich, das sei kein schönes Entree für die Besucher, die hier mit ihren Kindern ankommen. „Den wollten die Investoren wohl nicht haben“, mutmaßen die Männer. Die Zeit vergeht schnell, wir müssen weiter.

Hier geht’s nicht weiter: Schranken am Bundeswehr-Sozialwerk versperren den Weg. Quelle: Anne Ziebarth

Stopp am Campingplatz hinter Block I

„Nein, hier geht es nicht durch“, sagt der freundliche Mann an der Schranke zum Campingplatz des Bundeswehr-Sozialwerkes. Das gefühlt wohl tausendste Mal an diesem Tag. Auch Ines Salome steht mit ihren Kindern vor der Schranke, die den direkten Weg in Richtung Binz versperrt. „Schade. Find’ ich jetzt irgendwie doof“, sagt sie. „Warum kommt man denn hier nicht weiter? Ich dachte, man kann die Anlage mit dem Rad erleben.“

Weil das nun mal das Gelände des Bundeswehr-Sozialwerkes ist. „Bis zur nächsten Ecke, dann links und dann wieder links“, erklärt der Mann an der Schranke geduldig. Also zurück. Das Hinweisschild „Binz“ ist winzig, Orientierung bietet das Schild „Biergarten zur Mücke“. Dort soll es übrigens nicht mehr Mücken geben als anderswo (Dienstag bis Sonntag ab 13 Uhr).

Kantine Prora: Hausmannskost zu fairen Preisen Quelle: Stefan Sauer

Abendessen in Binz

Dann links abbiegen in Richtung Binz. Zeit zum Reflektieren, Verarbeiten, Nachdenken. Und Essen! Hier im Ostseebad ist die Auswahl riesig, ob beim Weltenbummler, Peter Pane oder Clou, Doldenmädel oder Diavolo. Eines aber haben die Restaurants gemein: In der Hauptsaison sollte man unbedingt einen Tisch reservieren. Zurück nach Mukran kann man dann auch direkt über die L 29, dort gibt es auch noch einen Tipp für alle, denen das Essen in Binz zu trubelig ist: Die Kantine Prora direkt an der L 29 in Höhe ehemalige Disco/Großparkplatz bietet traditionelle Hausmannskost zu erschwinglichen Preisen.

