Mit dem Rad über die Insel Rügen fahren – und dafür tolle Preise gewinnen

Diese Aktion ist einmalig: Schon seit 1998 rufen Nabu und AOK Urlauber und Gäste dazu auf, die Schönheit der Insel Rügen auf dem Fahrradsattel zu erkunden und zu genießen. Bewegung, Gesundheit und Natur sind auch beim „25. Radwandern auf Rügen“ die Motivation, das Auto stehen zu lassen und in die Pedalen zu treten. Ziele sind dabei vor allem Wege und Anlaufpunkte zur Rast, die abseits der großen Touristenströme liegen.

„In diesem Jahr haben wir dafür 22 Partnerunternehmen gewinnen können“, informierte Marlies Preller vom Nabu. Man habe dabei bewusst Westrügen mit einbezogen, weil dieser Teil der Insel touristisch noch nicht so entwickelt sei wie beispielsweise die Bäderküste. Auch auf Wittow habe man einige Partner gefunden. Zudar hingegen sei leider noch ein weißer Fleck.

Anlaufpunkte quer über die Insel verteilt

Die 22 Anlaufstellen sind quer über die Insel verteilt – von der Naturinsel Gustow über den Heu-Ferienhof Altkamp, den „Kormoran“ in Lauterbach, den Strandimbiss „Franz“ (1. Parkplatz in Richtung Thiessow), Fahrradverleih & Anglerbedarf in Göhren, „Steinmüller“ in Lohme, die Fischräucherei am Kuhler Hafen, das „Blumencafé Rügen“ in Wiek bis hin zum Gasthaus „Fähr-Eck“ in Trent und dem Landgasthof „andernorts“ in Rappin.

Die einzelnen Stationen sollen nicht zu weit voneinander entfernt und nicht zu nah beieinander liegen. Mit einem Teilnahmeheft können sich die Pedalritter auf ihren Touren zu einer oder mehreren Stationen aufmachen und sich jeweils einen Stempel abholen – und am Ende tolle Preise gewinnen. Natürlich freuen sich die Wirtsleute auch über eine Einkehr – sie ist aber keine Bedingung.

Amtsmitarbeiter wollen Radtour starten

Die Resonanz sei bei den Teilnehmern immer sehr gut. Für manche von ihnen habe die Aktion sogar den Impuls gegeben, dass sie sich erstmals im Urlaub Räder ausgeliehen haben, weiß Marlies Preller von den Kommentaren bei den Einsendungen. Aber auch immer mehr Einheimische würden mitmachen. Von Anfang an Mitorganisator und Förderer des Projektes ist die AOK. „Darauf sind wir sehr stolz. Das Thema passt sehr gut zu uns als Gesundheitskasse. Es ist schön und einmalig, dass die Aktion auf der Insel stattfindet“, erklärte Viola Grubert. Ihre Kollegin Celin Johannsen informierte, dass auch die Mitarbeiter des Amtes West-Rügen zu einer gemeinsamen Radtour starten wollen.

Immer mehr Gäste reisen mit Rad an

Eine Radler-Station auf der Insel ist wieder das „Solthus“ am Baaber Bollwerk, wo die diesjährige Aktion am Mittwoch eröffnet wurde. Chef des 4-Sterne-Hotels ist Finn Nielsen, der auch mit dem Hotel und Restaurant „Am Rugard“ in Bergen das Projekt seit Jahren begleitet und in seinen Häusern großen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit legt. Dass die Insel viel mehr als Badeurlaub und Strände zu bieten hat, wünscht er sich noch mehr beim Inselmarketing. Stichwort: Wander- und Fahrradinsel. Auch die entsprechende Infrastruktur hinke anderen Regionen wie Schleswig-Holstein hinterher.

Gleichzeitig nehme die Zahl der Urlauber zu, die mit Fahrrad und vor allem E-Bikes anreisen. Auch der Bedarf an Leihrädern sei enorm gestiegen und könne nicht immer gedeckt werden, so Nielsen. Hinzu kommen gefährliche Lücken im Radwegenetz gerade für Familien auf der Insel wie zwischen Karow und Prora sowie Serams und Zirkow, die dringend geschlossen werden müssen.

7000 Teilnehmerhefte werden verteilt

7000 Teilnahmeheftchen mit Hinweisen auf kulinarische Besonderheiten und Zeichnungen von Kindern der Grundschule Glowe werden derzeit verteilt und sind in Tourismusinformationen, beim Nabu, der AOK und bei allen teilnehmenden Tourismuspartnern erhältlich. Schon ab sechs erreichten Orten kann das Radwandern belohnt werden. Das gilt unabhängig davon, wann diese Ziele innerhalb des Aktionszeitraums mit dem Rad angesteuert wurden.

„Wer sein Teilnahmeheft mit mindestens sechs Stempeln einsendet, hat die Chance auf einen dreistündigen Segeltörn“, so Marlies Preller. Daneben gibt es einen Wochenendaufenthalt in der Vorsaison in einer Pension, fünf Schlemmerschecks, ein Spargelessen, einen Fahrradverleih-Gutschein, einen Bio-Produktekorb und viele andere Preise zu gewinnen. Bis Ende November sollten die Karten eingeschickt werden. Im Dezember findet dann die Auslosung der Gewinner statt. In der Regel machen bei der Aktion 50 bis 100 Teilnehmer mit. „Die Gewinnchancen sind also extrem hoch“, weiß Marlies Preller.

Von Gerit Herold