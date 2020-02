Zirkow

Marlen Schulz ist leidenschaftliche Dressurreiterin und lebt seit drei Jahren in Zirkow auf Rügen. Geboren in Lübbecke in Westfalen verschlug es sie als Kind nach Usedom, wohin die Eltern den Lebensmittelpunkt verlegten. Dort saß sie bereits als Fünfjährige auf Pferden. Zum Studium ging es in die Niederlande und nach dem Abschluss als Bachelor of Arts nach Berlin. Dort wurde sie, die ihre Liebe zur Reiterei nie vernachlässigte, von der Apassionata-Produktion engagiert und ging mit der Pferde-Show auf Tour. Es folgte das zweite Studium im Fachbereich Eventmarketing. Die Reiterei blieb ihre große Liebe und sie schloss sich der Compagnie des Pferdetheaters an, mit der sie im Jahr 2017 auf die Insel kam. „An Rügen gefällt mir die Stille und die Natur – es gibt noch viele versteckte Ecken abseits der Touristenströme. Mein Anlass, hierherzukommen, war die Entdeckung der Anlage in Zirkow, in der nun unser Pferdetheater beheimat ist,“ merkt sie an.

Von Christa Driest