Mit der roten Couch auf Wanderschaft: Stadtteilzentrum Rotensee zieht um

Bergen

Der Umzug ist erfolgt, die Eröffnung muss wegen der Corona-Krise aber noch warten: Am Dienstag transportierten die Sozialpädagoginnen Maren Hirsch und Heiderose Retter das Mobiliar aus dem ehemaligen Nachbarschaftszentrum Rotensee in das neue Domizil im ehemaligen Seniorenbegegnungszentrum der Volkssolidarität, das ebenfalls in der Störtebeker Straße liegt. Unterstützung erhielt das Duo dabei von einigen tatkräftigen Flüchtlingen. Grund für den Umzug ist die neue Trägerschaft für ein Stadtteilzentrum in Rotensee.

Die Stadt Bergen hatte zuvor die Verträge mit dem bisherigen Träger des Nachbarschaftszentrums, der Arbeiterwohlfahrt, nach anderthalb Jahrzehnten gekündigt und neu ausgeschrieben. Das Rennen machte der Internationale Bund (IB), dessen Konzept für ein Stadtteilbegegnungszentrum die Stadt überzeugt hatte. Da bis Ende Juni keine Veranstaltungen stattfinden sollen, muss jedoch auch die für den 13. Mai vorgesehene Eröffnung ausfallen.

„Wir hatten dafür schon weiße Wände vorbereitet, auf die Besucher ihre Wünsche hätten notieren sollen“, sagt Maren Hirsch. „Wir wollen jedenfalls den roten Faden der bisherigen Arbeit beibehalten.“ Dafür stünde symbolisch das rote Sofa, das sie am Dienstag vier Hausnummern weiter beförderten. Ein kreativer, offener und herzlicher Treffpunkt solle es werden, der Brennpunktarbeit leiste und neue Netzwerke knüpfe.

An ihrer Seite weiß die neue Leiterin des Stadtteilbegegnungszentrums mit Heiderose Retter (62) eine erfahrene Sozialpädagogin, die bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2012 zwei Jahrzehnte lang in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von Rotensee arbeitete. „Das Wissen und die Kontakte, die ich in jener Zeit erlangte, möchte ich in die neue Tätigkeit einbringen“, sagt sie. Weil Heiderose Retter gern mit Menschen zu tun hat und weiter aktiv sein möchte, widmet sie sich künftig der neuen Aufgabe in Teilzeit. Den Kontakt zum Internationalen Bund knüpfte sie an ihrem Wohnort Poseritz, wo der Träger die Kindertageseinrichtung „Max & Moritz“ inklusive eines 2000 Quadratmeter großen Spielplatzes betreibt.

Insgesamt betreibt der IB in Vorpommern ein Dutzend Kindertageseinrichtungen von der Krippe bis zum Hort, Projekte zum Mutter-Kind-Wohnen und Ambulante Hilfen, zählt Regionalleiter Martin Pollmann auf. Der in Stralsund ansässige Küchenbetrieb habe vor der Corona-Krise täglich 5000 Essen gekocht. Unter den Kunden waren die Jugendherberge in Prora sowie Schulen in Binz und Bergen. Zudem werden inselweit 150 Portionen Essen auf Rädern ausgeliefert. In Binz betreibt der IB sowohl die Kita „Lütt Matten“ als auch ein Kinder- und Jugendfreizeitzentrum im Neubaugebiet an der Dollahner Straße.

„Der Betrieb eines Begegnungszentrums passt gut in unser Portfolio“, meint Pollmann. Zumal der IB ein Stadtteilzentrum auch in der Landeshauptstadt betreibe. „Das Ausschreibungsverfahren war fachlich so detailliert, dass wir guter Dinge waren, eine faire Chance für unser Konzept zu erhalten.“ Die Gründe für die Ausschreibung habe er erst im Nachgang erfahren.

„Der Bergener Stadtteil Rotensee ist mit 3785 Einwohnern und einem Durchschnittsalter von 44,4 Jahren ein junger, aber bevölkerungsstarker Stadtteil“, heißt es im Konzept des IB. Der Altersdurchschnitt steige allerdings weiter an und junge Frauen würden den Stadtteil zunehmend verlassen. „Für diese Bevölkerungsgruppen in Rotensee sind besondere Konzepte und Hilfen notwendig, um bei der Bewältigung des Alltags zu unterstützen.“

Das neue Stadtteil- und Begegnungszentrum soll den Einwohnern von Rotensee daher künftig Raum für gemeinsame Aktionen, Bildung, Begegnung und Freizeit bieten. Zu den Angeboten sollen Tauschbörsen, Spielenachmittage für Familien, Feste und ein „Offener Treff“ zählen. Auch Stadtteilforen, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, Ideenwettbewerbe und Bürgerworkshops oder -stammtische seien denkbar.

Konzept und Qualität überzeugten

Das Konzept habe sie wegen seiner Vielseitigkeit überzeugt, unterstreicht Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Um seine Arbeit einzuschätzen, würde der IB zudem auf ein externes Qualitätsmanagement zurückgreifen, das regelmäßig prüfe, ob die Aktivitäten noch gut und zeitgemäß sind. Auch die Vorstellungen der Kooperation mit anderen Trägern in den Bergener Stadtteilen gefielen der Verwaltungschefin. „Ich freue mich, dass der neue Träger die Arbeit bereits aufgenommen hat. Ich bedauere aber, dass es wegen Corona nun keine Feier geben kann“, so Ratzke.

Internationaler Bund Der Internationale Bund (IB) ist ein konfessions- und parteiunabhängiger Anbieter der Jugend-, Sozial- und Bildungs- und Migrationsarbeit. Die fast 14 000 Mitarbeiter unterstützen jährlich etwa 350 000 Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu führen. Der IB Vorpommern beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter.

Von Uwe Driest