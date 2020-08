Mit fremden Auto auf Rügen auf Spritztour: Betrunkener flüchtet vor Polizei

Sassnitz

Der steckende Zündschlüssel war offensichtlich eine zu große Verlockung: Mit dem Auto eines Bekannten hat ein Betrunkener in Sassnitz auf der Insel Rügen am Montagabend eine Spritztour unternommen. Vor der Polizei versuchte der Mann zu fliehen. Beamte konnten ihn an einem Parkplatz an der A 20 aber stellen.

Vom Beifahrer- auf den Fahrersitz gewechselt und los

Gegen 19.15 Uhr informierte ein 31-Jähriger aus Sassnitz die Polizei, dass ein Bekannter seinen Pkw, einen Hyundai i30, unbefugt nutzt. Der Fahrzeugbesitzer hatte für einen kurzen Moment sein Auto verlassen. Zu diesem Zeitpunkt saß sein Bekannter auf dem Beifahrersitz und der Zündschlüssel steckte noch. Diese Gelegenheit nutzte der Bekannte, ein 32-Jähriger, aus und fuhr mit dem Pkw davon.

Signale zum Anhalten einfach ignoriert

Umgehend wurden alle in der Nähe befindlichen Funkstreifenwagen informiert. Auf der Autobahn A 20 entdeckten Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei den Pkw. Der 32-Jährige wurde zum Anhalten aufgefordert, habe aber alle Signale missachtet. Mit sehr hoher Geschwindigkeit versucht er, sich einer Kontrolle zu entziehen, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Dienstag mit. Auf dem Parkplatz Trebeltal stellte der Mann das Fahrzeug ab schließlich und versuchte, zu Fuß zu fliehen. Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn aber nach kurzer Verfolgung stellen. Bei der Festnahme leistete der 32-Jährige Widerstand.

Keine Fahrerlaubnis

Wie sich herausstellte, saß der Mann nicht nur unbefugt, sondern auch betrunken am Steuer. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,90 Promille. Weiterhin wurde bekannt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nun muss er mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt im öffentlichen Straßenverkehr, unbefugter Benutzung eines Kraftfahrzeuges, Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Der Fahrzeughalter wurde anschließend über den Verbleib seines Autos informiert. Das blieb unbeschädigt.

