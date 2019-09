Mitarbeiter distanzieren sich von Mobbing-Vorwürfen gegen Binzer Bürgermeister

Binz

Nach den Mobbing-Vorwürfen gegen den Binzer Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos) in einem anonymen Brief hat sich ein Mitarbeiter der Verwaltung öffentlich zu Wort gemeldet. „Wir distanzieren uns von Form und Inhalt dieses Briefes“, erklärte Jan Zielinski auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Der stellvertretende Bauamtsleiter spreche im Namen der Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung, die die Vorgehensweise nicht unterstützen. Der Stil des Briefes sei unangemessen und unsachlich. „Wir haben eine völlig andere Wahrnehmung und andere Erfahrungen“, so Zielinski und erntete Applaus von rund zehn anwesenden Kollegen.

Der Verfasser des „offenen Briefes“, der sich als Mitarbeiter der Verwaltung ausgibt und anonym bleibt, wirft Karsten Schneider einen katastrophalen Leitungsstil vor. Dieser sei von Kritikunfähigkeit, Mobbing und ungerechter Behandlung gekennzeichnet. Die Verwaltung werde zudem laufend durch Umstrukturierungen verändert, „und Ihren Launen, neuen Ängsten und Ihren neuen Beziehungen angepasst“, heißt es wörtlich in dem Schreiben.

Karsten Schneider, der seit 2011 im Amt ist, hatte nach dem Schmähbrief seine Gesprächsbereitschaft mit dem unbekannten Verfasser signalisiert. Drei Wochen sind seither vergangen. „Bisher hat sich niemand bei mir gemeldet“, so der Binzer Verwaltungschef am Freitag auf Nachfrage.

Neben dem besagten Brief habe es auch ein anonymes Schreiben mit verleumderischem Inhalt über sein Privatleben an seine Frau Silke gegeben. Weiterhin habe der Bürgermeister auch eine E-Mail erhalten, in der dem Gemeindeoberhaupt unter anderem eine Falschparkerei vorgeworfen wird. Bezüglich der Schreiben habe er in allen drei Fällen bei der Polizei Anzeige erstattet, so Karsten Schneider.

„Ich habe mich gefreut, dass es Mitarbeiter gibt, die anderer Meinung sind und dies öffentlich in einer Sitzung kundgetan haben“, kommentierte Schneider das Mitarbeiter-Statement.

„Es ist sehr ungerecht, Jemanden anonym zu beschuldigen. Und wenn ich etwas nicht ertragen kann, dann sind es Ungerechtigkeiten. Deshalb war es meinen Kollegen und mir wichtig, öffentlich aufzuzeigen, dass es Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung gibt, die entgegen der Vorwürfe eine gänzlich andere Wahrnehmung von Herrn Schneider haben“, begründete Jan Zielinski am Freitag erneut seine Beweggründe. Um wie viele Kollegen es sich dabei handelt, dazu wollte er sich nicht äußern.

Von Gerit Herold