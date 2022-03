Sassnitz

Man könnte es Ironie der Geschichte nennen: Am 22. Februar haben die Sassnitzer Stadtvertreter beschlossen, Olga Kolmakowa zur Ehrenbürgerin der Rügener Hafenstadt zu ernennen. Die Lehrerin aus der russischen Partnerstadt Kingisepp hat vor fast zehn Jahren gemeinsam mit anderen Initiatoren den Jugendaustausch zwischen der deutschen und der russischen Seite begründet. Verständnis und Versöhnung zu fördern, hatte sie sich auf die Fahnen geschrieben und gemeinsam mit den anderen Organisatoren in Deutschland und Russland vor den Folgen von Kriegen gewarnt und den Jugendlichen die Schrecken vor Augen geführt. Ausgerechnet ein Krieg könnte jetzt verhindern, dass sie für ihr Engagement wie geplant geehrt wird: Zwei Tage nach dem Beschluss der Stadtvertreter zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft an die Russin begann der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine.

Gerd Slowy vom Seniorenbeirat in Sassnitz gehört zu jenen, die den Vorschlag zur Ehrung von Olga Kolmakowa in die Stadtvertretung eingebracht haben. Er könnte sich angesichts der Entwicklung in der Ukraine die Haare raufen: „Olga hat sich genau dafür immer eingesetzt, dass so etwas nicht passiert.“ Dabei sei es im Endeffekt zweitrangig, was oder wer der Auslöser eines solchen Angriffs sei. „Es gibt keinen guten und keinen schlechten Krieg. Für die betroffenen Menschen ist er immer grausam und schrecklich.“ Das haben die Organisatoren des deutsch-russischen Jugendaustausches den Jugendlichen in beiden Ländern seit 2013 immer wieder erklärt. Die jungen Frauen und Männer haben sich mit der Geschichte ihrer Heimatstädte sowie der Historie der jeweilien Partnerstadt beschäftigt, haben unter anderem Kriegsgräber gepflegt und in verschiedenen Projekten zusammen gearbeitet.

Slowy: „Mit Ehrung ein Zeichen setzen!“

Aufgrund der sich zuspitzenden Lage zwischen Russland und der Ukraine seien bereits im Vorfeld Stimmen laut geworden, mit der Ehrung abzuwarten oder gänzlich davon abzusehen. Gerd Slowy hält davon nichts. „Die Ehrung gilt einer einzelnen Person, die sich ganz uneigennützig seit Jahren für den Frieden und die Freundschaft zwischen den Völkern einsetzt.“ Ihr diese Auszeichnung jetzt aufgrund des Handelns der politischen Spitze ihres Landes zu verweigern, wäre aus seiner Sicht ein falsches Signal. Ganz im Gegenteil: „Wir sollten damit auch ein Zeichen setzen und deutlich machen, dass nicht das gesamte russische Volk Krieg will und jene, die für den Frieden eintreten, unterstützen.“

Stadtpräsident: Ansehen nicht schädigen

Wie genau die Ehrung vor sich gehen wollte, hatten die Sassnitzer noch nicht festgelegt. Es sollte auf jeden Fall ein feierliche Akt entweder in Sassnitz oder in Kolmakowas Heimatstadt Kingisepp werden. Aber der Reiseverkehr zwischen Russland und Deutschland ist zum Erliegen gekommen, die Lufträume wurden für Fluglinien des jeweils anderen Landes gesperrt, Visa werden nicht mehr erteilt. Selbst wenn es diese Restriktionen nicht gäbe: „Wir müssen sehr genau prüfen und abwägen, ob wir dem Ansehen von Frau Kolmakowa mit einer Ehrung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglicherweise schaden“, gibt der Sassnitzer Stadtpräsident Norbert Benedict zu bedenken. Denn in der jetzigen Situation müsse man damit rechnen, dass die Auszeichnung, die der Russin auch aus seiner Sicht zweifelsohne gebühre, von manchen sehr kritisch betrachtet und kommentiert werde. „Und das hätte sie wirklich nicht verdient.“

Kolmakowa weiß noch nichts von der Ehrung

Die künftige Ehrenbürgerin selbst weiß weder von der anstehenden Auszeichnung noch von den Diskussionen. „Wir sind zwar nach wie vor in Kontakt, haben aber noch nichts verraten“, sagt Slowy. Ursprünglich war geplant, dass eine Gruppe von Sassnitzer Schülern in diesem Frühjahr nach Kingisepp fährt. „Aber diese Jugendbegegnung hatten wir wegen der zu dem Zeitpunkt wegen der Pandemie noch unklaren Einreiseregelungen ohnehin schon abgesagt“, erklärt der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht. Als Ausweichtermin hatte man den Herbst ins Auge gefasst und wollte dann nach langer Corona-Pause ein Wiedersehen organisieren. „Aber nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge wird wohl auch aus diesem Termin nichts.“ Die Jugendlichen beider Städte blieben über andere Kanäle dennoch in Kontakt, weiß Kracht.

Wie die praktische Partnerschaftsarbeit mit Kingisepp künftig ausgestaltet werde, darüber müsse man sich jetzt auch auf politischer Ebene Gedanken machen. Die Fraktionen der Stadtvertretung werden sich in einer gemeinsamen Erklärung zu dem Krieg und der weiteren Kooperation äußern. „Es geht auf keinen Fall gegen das russische Volk und unsere Freunde in Kingisepp“, stellt der Bürgermeister klar. Und auch Gerd Slowy macht deutlich: „Wir sind immer noch Freunde und werden mit unserer Arbeit zur Völkerverständigung weiter machen.“ Er hofft, „dass bald wieder die Zeit kommt, in der Frieden etwas zählt.“

Von Maik Trettin