Sassnitz

Viel Fantasie oder akkurat maßstabsgetreue Wiedergabe steckt in den unterschiedlichsten Anlagen, die Modellbaufreunde am letzten Wochenende des Jahres in der Regionalen Schule Sassnitz präsentieren. Die Gastgeber, die hier unter dem Dach ihr Domizil haben, können sich da zumindest den Aufbau sparen. „Diese Anlagen hier sind zum Transport auch gar nicht geeignet. Wenn wir damit umziehen müssten, kann man sie nur auseinanderreißen, das ist alles fest installiert“, erklärt Thomas Wätzold vom Modellbahnclub Sassnitz. „Für Ausstellungen haben wir extra Anlagen.“

Solche mobile Anlage präsentierte auch die Modellbau AG der Marinetechnikschule Parow. Mit viel Akribie hat Thomas Priestaff einst den Bahnhof Grossaspen nachgebaut. „Als ich dort noch gewohnt habe, habe ich nicht nur Fotos gemacht. Bei Spaziergängen mit den Kindern habe ich außerdem genau notiert, wo welche Laterne steht oder wo welche Schwelle liegt und bin die Strecke oft abgeschritten“, sagt Priestaff, der als Ausbilder bei der Marinetechnikschule tätig ist. Der Lohn seiner Mühen: „Die Kinderaugen sind das Schönste, das überzeugt. Außerdem kann man nebenbei so viel Seemannsgarn erzählen.“

Original in Miniatur

Damit wirklich alles maßstabsgetreu wird, musste er dann auch mal argwöhnische Blicke der Nachbarn in Kauf nehmen. „Auch das Haus habe ich ja selbst gebaut und dafür mit dem Zollstock bei den Nachbarn auch die Fenster vermessen“, verrät der Modellbauer mit einem Augenzwinkern. So viel Feinarbeit weiß man jedoch zu schätzen. Zum 100-jährigen Jubiläum der Bahnstrecke war seine 17 Meter lange Anlage gern gesehen, da sie nun schon eine kleine Zeitreise ermöglicht. „Die Schuppen, die hier auf der Anlage noch stehen, sind inzwischen abgerissen“, sagt Thomas Priestaff.

Doch selbst Bäume, Grasbüschel, die Magneten auf den Gleisen und Kühe sind an ihren Originalstandorten zu finden. „Teilweise konnte dann auch die Kuh mit Namen benannt werden. Denn die habe ich selbst bemalt“, so der Kapitänleutnant. Die Anlage Grossaspen im Maßstab 1:87 in der Spurweite H0 bringt er in Rollcontainern dann auch auf internationale Ausstellungen.

Der Modellbahnclub Sassnitz, der seinen Sitz unter dem Dach der Sassnitzer Schule hat, öffnet einmal im Jahr seine Türen. Viele befreundete Clubs folgen der Einladung. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Kleine Anlagen auf großer Tour

Ganze Sporthallen füllt dann der Freundeskreis Europäischer Modellbahner. „Dann lassen sich die einzelnen Anlagen, die innerhalb des Clubs eine Nummer haben, auch miteinander verbinden. Ein Fahrdienstleiter hat dann die Übersicht über die Züge. Das ist wie ein Rollenspiel. So bleibt nicht jeder für sich, sondern man kann gemeinsam spielen“, so Priestaff über die Veranstaltungen, die in Amerika ihren Ursprung haben und nun vom FREMO – Freundeskreis Europäischer Modellbahner – und seinen 2000 Mitgliedern hier verbreitet werden.

Aber auch aus Greifswald, Barth, Zwickau und aus Schweden waren Modellbahnfreunde in Sassnitz präsent. Der heimische Club vereint derzeit um die 30 Mitglieder, die aus allen Berufssparten stammen. „Dabei konnten wir in den letzten Jahren auch wieder mehr Kinder und Jugendliche gewinnen, die mit uns aktiv sind“ sagt Thomas Wätzold. „Und es gibt sogar ein Mitglied, der durch seine Mitgliedschaft Eisenbahner geworden ist.“

Hobby vermittelt Heimatgeschichte

Auf den Anlagen unter dem Schuldach werden viele einzelne Elemente der Insel auf kleinem Raum zusammengetragen und sinnvoll miteinander verbunden. „Alles was für die Insel typisch ist, wird eingebaut. Fähre, Kreidewerk samt Seilbahn – vieles improvisiert. So kann man den Kindern aber auch gleich Heimatgeschichte näherbringen“, meint der Rügener, der auch längst seinen Sohn Sören mit seiner Leidenschaft infiziert hat.

Auch wenn die Mitglieder selbst auf mehreren Veranstaltungen im Laufe des Jahres unterwegs sind, bleibt die eigene Ausstellung das Highlight. „Es ist wie bei den Künstlern: Der Auftritt ist das Entscheidende, nicht die Proben. Und wir wollen uns hier ja von der besten Seite zeigen“, so Wätzold. Auf der Insel aktiv ist der Club aber auch, wenn er jährlich die Oster- und Weihnachtsfahrt mit der Rügenschen Kleinbahn organisiert.

Von Wenke Büssow-Krämer