Modellbahnern gelingt Mondlandung mit dem W 50

Sassnitz

Der Modellbahnclub Sassnitz e. V. begeht in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden des Vereins, Horst Thiele (76).

Können Sie sich noch an die Gründung des Modellbahnclubs Sassnitz erinnern?

Horst Thiele: Aber gewiss, ich war ja dabei. Der Verein wurde am 4. Dezember 1969 als Arbeitsgemeinschaft Modelleisenbahn an der heutigen Regionalen Schule Sassnitz gegründet. Damals zählten wir insgesamt acht Mitglieder, sowohl Schüler als auch Erwachsene. Wir hatten seinerzeit den Anspruch, dass jedes Kind in seiner Freizeit etwas Sinnvolles tun sollte, entweder sportlich oder in einer Arbeitsgemeinschaft aktiv sein.

Horst Thiele, Vorsitzender des Modellbahnclubs Sassnitz e.V. Maik Trettin

Für Ihre AG mussten Sie sicher nicht lange werben …

Nein, wirklich nicht. Damals haben uns die Kinder förmlich die Bude eingerannt, wie man so schön sagt. Hier gab es ja auch immer was zu erleben. Die Mitglieder der AG haben für den Modellbahnhersteller Piko sogar die Loks auf unseren Anlagen getestet und Testberichte verfasst. Wir hatten Wartelisten und haben ausgesiebt. Die Kandidaten mussten ihr Interesse für den Modellbau nachweisen und auch belegen, dass unter dem Engagement in der Freizeit die schulischen Leistungen nicht leiden. Da wurden regelmäßig die Zeugnisse vorgelegt.

Warum hat die AG nicht einfach mehr Mitglieder aufgenommen?

Zum einen kann man nur auf begrenztem Raum arbeiten. Zum anderen braucht man auch genügend Erwachsene, die sich um die Kinder kümmern, mit ihnen arbeiten.

Seit wann teilen Sie mit den Kindern ihre Begeisterung für die Modelleisenbahnen?

Von Anfang an. Ich habe die Arbeitsgemeinschaft ja ins Leben gerufen. (Lacht) Ich habe den Laden also schon seit 50 Jahren am Hals! Aber ganz im Ernst: Neben mir gibt es hier viele andere treue Modellbauer. Viele Erwachsene, die heute bei uns Mitglied sind, waren schon als Kinder dabei.

Wie viele Mitglieder zählt der Club denn heute?

Aktuell sind es 31 Mitglieder, darunter fünf Kinder und Jugendliche. Nicht alle Mitglieder wohnen in Sassnitz, einige sind auch in Bergen, Stralsund, Greifswald, Barth, Dresden, Berlin oder Lehrte zu Hause. Die Mitglieder mit der weiten Anreise können natürlich nicht jede Woche im Verein aktiv sein, sie unterstützen uns bei unseren größeren Veranstaltungen.

Wo ist der Club zu Hause?

Wir treffen uns jeden Mittwoch in unseren Vereinsräumen in der Regionalen Schule Sassnitz in der Geschwister-Scholl-Straße. Auf dem Dachboden der Schule haben wir in den vergangenen 50 Jahren Räume ausgebaut und arbeiten dort an unseren Modellbahnanlagen.

Warum treffen Sie sich in einem Verein? Arbeiten Modelleisenbahner nicht lieber für sich im „stillen Kämmerlein“?

Sowohl als auch. Zum Beispiel nimmt man einen Gebäudebausatz mit nach Hause, um ihn da in Ruhe zusammenzubauen. Oder jemand putzt die Schienen unserer Gartenbahn geduldig bei sich zu Hause. Aber die Anlagen dann zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen, macht in der Gemeinschaft viel Spaß.

Die Sassnitzer Modellbauer sind seit Jahren sehr erfolgreich. Wonach beurteilen Sie eine gute Arbeit?

Da gibt es mehrere Kriterien. Wir achten immer sehr auf Details. Das lernen auch die Kinder und Jugendlichen bei uns. Es genügt nicht, einfach „schön“ auszusehen. Es soll naturgetreu und detailreich sein. Es ist einfach, eine Grünfläche zu gestalten, wenn man den „Rasen“ aufklebt. Zu einer solchen Wiese gehört bei uns aber auch ein Maulwurfshaufen. Und sicher kann man leicht ein paar Miniaturkühe auf eine Weide stellen. Aber da muss dann auch ein Kuhfladen liegen.

Ihre Erfahrungen tauschen Sie auch mit anderen Vereinen aus und sind Mitglied im SMV. Was verbirgt sich hinter der Abkürzung?

Die Kooperation mit anderen Modelleisenbahnern war für uns von Anfang an wichtig. Dafür braucht man eine Dachorganisation. Bereits kurz nach Gründung unserer Arbeitsgemeinschaft traten wir 1970 dem Deutschen Modelleisenbahnverband der DDR bei. Nach dessen Auflösung im Februar 1991 gründete sich die Sächsische Modelleisenbahnervereinigung (SMV) als Nachfolgeorganisation. Und seit mittlerweile 17 Jahren fühlen wir uns dort sehr gut aufgehoben. Auch als Nichtsachsen.

Zumindest teilen sie deren sprichwörtliche Reisefreude.

Genau. Vom 3. bis zum 6. Oktober sind einige unserer Mitglieder als Aussteller auf der Leipziger Messe bei der Modell-Hobby-Spiel zu finden, unter anderem mit einem Diorama, das eine Mondlandung mit einem W 50 zeigt. Außerdem unterstützen wir die Rügensche Bäderbahn am 5. Oktober beim Bahnhofsfest in Göhren. Am 7. Dezember führen wir wieder unsere Weihnachtsmann-Sonderfahrt mit dem Rasenden Roland durch. Wir sind schon gespannt, mit welchem Verkehrsmittel der Bärtige Alte in diesem Jahr den Zug erreichen wird. Unser Jahreshöhepunkt wird unsere Modellbahnausstellung am 28. und 29. Dezember in Sassnitz sein.

Was können die Besucher auf der Ausstellung alles sehen?

In 50 Jahren Vereinsarbeit ist einiges entstanden, was wir den Besuchern gerne zeigen möchten. Unsere eigenen Modellbahnanlagen in fast allen gängigen Spurweiten kommen zum Einsatz. Es gibt neue Anlagen zu sehen. Viele davon waren vor wenigen Wochen noch im Rohbau. Auch auf unseren alten Anlagen werden unsere Stammbesucher viel Neues finden. Zum Beispiel haben wir die Innenstadt auf der 50 Quadratmeter großen H0-Anlage völlig neu gestaltet. Befreundete Vereine, unter anderem aus Greifswald, Thale und Parow, werden Anlagen nach Sassnitz bringen und auch die Schnäppchenjäger werden bestimmt etwas finden.

Wie stemmen Sie diese Vereinsarbeit? Haben Sie Unterstützer?

Da sind natürlich zuerst die engagierten Vereinsmitglieder zu nennen. Ohne die ginge gar nichts. Aber genauso wichtig ist die Unterstützung von Unternehmen und Behörden. Besonders die Sassnitzer Stadtverwaltung, die Rügensche Bäderbahn und die Sparkasse Vorpommern-Rügen möchte ich hier als stets verlässliche Partner hervorheben.

Von Maik Trettin