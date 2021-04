Stralsund/Kramerhof

Die schlechte Infrastruktur für Corona-Schnelltests in MV verschärft die Sorgen vieler Händler. Bereits ab Dienstag nach Ostern ist in Vorpommern-Rügen laut Landratsamt Shoppen nur noch mit Termin und negativem Schnelltest möglich.

Doch kaum ein Kunde wird Anfang der Woche wohl die reale Chance bekommen, einen der vielen Läden zu betreten. Denn die Kapazitäten der Stralsunder Apotheken und Schnelltestzentren sind erschöpft, wie Dr. Christiane Schiller von der Brunnen-Apotheke bestätigt. „Die Nachfrage übersteigt die vorhandenen Kapazitäten“, sagt sie. „Dass es solche Ausmaße annimmt, war vorher nicht absehbar.“

Seit Anfang der Woche stehe das Telefon in ihrer Apotheke im Strelapark nicht mehr still. Seit dem 17. März bietet ihr Team Covid-19-Schnelltests an. Mittlerweile hätten sich ihre geschulten Mitarbeiter eingespielt, täglich wären jetzt bis zu 40 Abstriche möglich.

Tausende Tests benötigt – an einem Tag

„Wir müssen einen Mehrwert schaffen. Der Selbsttest könnte wie eine Eintrittskarte sein, um das gesamte Angebot des Strelaparks zu nutzen“, Harald Rottes, Citti-Unternehmensgruppe. Quelle: Wolfgang Maxwitat

Doch wie viele bräuchte man ab Dienstag für den Strelapark? Theoretisch Tausende. Täglich. „An einem Tag befinden sich zwischen 10 000 und 15 000 Kunden im Center. Jedem würden wir gern einen Schnelltest anbieten“, sagt Harald Rottes, Prokurist der Citti-Unternehmensgruppe Kiel, zu der der Strelapark gehört.

Möglich werden könnte dies über ein eigenes Testzentrum auf dem Parkplatz vor dem Center. „Wir arbeiten an einer Lösung, gucken, ob ein Anbieter das schaffen kann oder ob man dafür mehrere braucht“, sagt Rottes.

Die Testpflicht würde nicht alle Läden treffen. Ausgenommen ist unter anderem, wer überwiegend Lebensmittel anbietet. Und laut Landratsamt weiterhin: Wochenmärkte, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Blumenläden, Großhandel, Gartenbaucenter sowie Buchhandlungen.

Heißt gemünzt auf den Strelapark: Für Aldi, Famila, Blume 2000 oder Hugendubel braucht man keinen Test. Diesen wird jedoch für Intersport, Colloseum, Christ, Douglas oder Media Markt benötigt.

Strelapark könnte Modellprojekt für Öffnungen werden

Die Schnelltest-Strategie führt also zu einer absurden Situation: Wer ein Handy im Elektronik-Fachmarkt kaufen möchte, braucht einen Test. Wer jedoch das gleiche Gerät bei Famila oder Aldi findet, braucht beim Kauf keinen Test.

„Die Händler sorgen sich, dass unsere Kunden wieder ins Internet abwandern“, sagt Rottes. Mit dem Schnelltestzentrum und einem speziellen Konzept wollen sie jedoch gegensteuern. „Der Test wird zu einer Eintrittskarte“, sagt Rottes.

Kommentar zum Strelapark in Stralsund: Schnelltest-Strategie ist schon jetzt gescheitert

„Wir haben nur eine Chance, wenn wir einen Mehrwert schaffen“, ergänzt Torsten Grundke, Vize-Chef der IHK und Inhaber des Media Marktes. Die Idee: „Wir machen den Strelapark zu einem Modellprojekt. Wer getestet ist, soll das volle Angebot nutzen können. Shoppen, Friseur und Gastronomie.“ Auch das Eiscafé Manolis oder das Famila-Restaurant würden dann ihren Betrieb im Center wieder hochfahren. Der Imbiss „Dimi the Greek“ und die Bäckerei Junge könnten Kunden wieder einen Platz zum Verweilen anbieten. „Wir müssen den Leuten ein Erlebnis bieten. Sonst funktioniert die Strategie nicht“, sagt Grundke.

Von Händlern aus Hamburg und Berlin wisse er bereits, wozu die Teststrategie führen kann. „Die Kunden meiden die Läden. Der Betrieb ist nicht mehr wirtschaftlich“, sagt Grundke. Auch für den Strelapark sieht seine Prognose düster aus: „Viele werden am Anfang noch aufmachen. Wenn die Kunden ausbleiben, müssen sie jedoch wieder unverschuldet schließen. Dabei ist der stationäre Einzelhandel laut Robert Koch-Institut eben nicht Treiber der Ansteckung.“

Hoffnungen setzt er in die Perspektive als Modellprojekt. „Der Strelapark ist wie eine Insel. Er wäre dafür perfekt.“ Sicher ist dies jedoch nicht. Um eine Chance zu haben, muss erst das Testzentrum her – und dafür gibt es bisher noch keinen klaren Starttermin.

IHK-Vize fordert Perspektiven für ausgebremste Branchen

„Wenn die Bürger sich testen lassen und negativ sind, muss es weitere Vorteile geben – wie zum Beispiel ein Besuch im Restaurant“, Maximilian Schwarz (CDU). Quelle: Claas Abraham

Grundke fordert die Politiker jedoch auf, klare Kante zu zeigen. „Sie wissen, dass die Treiber der Pandemie in den privaten Haushalten und in den Großraumbüros zu finden sind. Statt hier Maßnahmen zu finden, werden Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungsbranche in Sippenhaft genommen. Trotz funktionierender Hygienemaßnahmen.“

Unterstützung bekommt Grundke von der CDU. „Die Akzeptanz bei den Bürgern für die Maßnahmen der Politik schwindet immer mehr“, sagt der Stralsunder Maximilian Schwarz, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Landkreises Vorpommern-Rügen. Auch er macht sich für den Strelapark als Modellprojekt stark. „Wenn die Bürger sich testen lassen und negativ sind, muss es weitere Vorteile für sie geben, wie zum Beispiel ein Besuch im Restaurant.“

Schwarz geht jedoch noch weiter. „Nach dem Test sollte es auch möglich sein, im Fitnessstudio Sport zu treiben – oder ins Kino und Theater zu gehen. Selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften und mit Abstand“, so Schwarz.

Auch Lebensmittelhändler bangen um Kunden

Auch Händler, bei denen die Kunden keinen Schnelltest bräuchten, würden vom Modellprojekt profitieren. „Bei uns im Geschäft muss nicht getestet werden. Wir zählen zu Lebensmitteln“, sagt Robert Witthaus, Inhaber von „Der Tee zum Keks“. Dennoch fürchtet er, dass mit der Teststrategie viel weniger Kunden in seinen Laden kommen werden. „Die Pandemie muss eingedämmt werden. Dennoch können die Tests abschreckend wirken. Aber die Wirtschaft muss erhalten bleiben. Wir haben alle zu kämpfen. Ringsum.“

Und was sagen Kunden? „Wir würden trotzdem zum Einkaufen in den Strelapark gehen“, sagt Sven Kuschnierz aus Stralsund. „Einkaufen müssen wir ja. Die Schnelltests finde ich aber unnötig. Die sind oft auch gar nicht richtig.“

