Laut einem Gutachten wäre damit zu rechnen, dass angestammte Möbelmärkte in der Region aufgeben müssten, sollte „XXXLutz“ sich wie geplant in Stralsund ansiedeln. Der neue Möbelmarkt wäre deutlich größer als der Ikea in Rostock. Auch für die Stralsunder Altstadt hätte das Folgen.