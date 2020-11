Mönchgut

Die Gemeinde Mönchgut steht kurz davor, staatlich anerkanntes „ Ostseebad Mönchgut“ zu werden. Die Kommune, zu der vor zwei Jahren die Erholungsorte Middelhagen und Gager sowie das Ostseebad Thiessow fusionierten, verspricht sich davon, die Zusammengehörigkeit der Orte im Gemeindegebiet zu stärken und einen gewissen Qualitätsindikator an die potenziellen Gäste zu vermitteln.

Der Tourismus- und Gewerbeverein Mönchgut kritisiert hingegen, dass der Titel „ Ostseebad“ die Identität des Landstriches Mönchgut verfälsche und beim Gast falsche Vorstellungen wecke. Zudem seien die Bürger in den Prozess nicht ausreichend eingebunden. Gemeinde und Kurverwaltung weisen dies wiederum als „unhaltbar und destruktiv“ zurück. Der ländliche Charakter und das, was Mönchgut ausmache, würden mit dem Titel nicht verloren gehen, sondern gerade verstärkt in den Fokus gerückt. Touristische Leistungsträger, Einwohner und Gewerbetreibende seien zu Workshops eingeladen worden, um am Prozess zu partizipieren. Eine Umfrage im März hätte ergeben, dass nur 15 Prozent der Befragten nichts von einem „ Ostseebad Mönchgut“ hielten.

Anzeige

Bisher kaum mit dem Thema beschäftigt

Margot Mandelkow Quelle: Gerit Herold

OZ-Nachfragen bei Einwohnern und Unternehmern ergaben, dass sie sich bisher offenbar noch nicht oder kaum mit dem Thema beschäftigten. Mittlerweile wird es in den Orten lebhaft diskutiert. In dieser Debatte meldet sich Margot Mandelkow, seit Mai 2019 erste und einzige Ehrenbürgerin der Gemeinde Mönchgut, zu Wort. Sie findet, dass, die Großgemeinde Mönchgut mit mehreren Ortsteilen offensichtlich nicht über die typischen Merkmale eines Ostseebades verfüge. Wenn ein Gast Mönchgut nicht kenne und im Katalog Urlaub im „ Ostseebad Mönchgut“ buche, werde er glauben, Flaniermeilen, Geschäftsstraßen, allabendlich unterhaltsame Veranstaltungen und Konzerte genießen zu können.

„Er geht sicher auch davon aus, dass er sich in einem komfortablen Hotel mit Blick auf die Ostsee im Wellness-Bereich verwöhnen lassen kann, dass er eine Promenade und einen wunderschönen Sandstrand vorfindet, dass er durch eine spezielle Stadtführung das besondere Flair kennenlernt, dass er überall Restaurants zum Einkehren vorfindet“, weiß die 86-Jährige aus Gesprächen mit Gästen.

Wenig Service und Infrastruktur

Wenn der Gast anreise, finde er aber kaum Service und auch wenig Infrastruktur in den Ortsteilen. „Er versucht verzweifelt, ein irgendwo Fahrrad zu mieten, denn mit dem Auto die einzelnen Aussichtspunkte zu erfahren, ist wegen der hier fast immer bestehenden chaotischen Verkehrssituation kaum möglich“, meint die Mönchguterin aus Klein Zicker. Er finde aber auch in allen Ortsteilen sichtbare Relikte einer ganz speziellen und besonderen Historie, die Aufschluss über die hier lebenden Menschen geben können. „Und wenn er denen, die hier fest verwurzelt sind, näherkommt, wird er spüren, dass Gemeinschaftssinn und Tradition feste Bestandteile ihres Lebens sind.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Wenn der Gast sich darauf einstellt, wird er beglückt bei seiner Abreise feststellen, dass dieser Urlaub in der Weite dieser so abwechslungsreichen Natur ihn immer wieder voller Sehnsucht hierher zurückkehren lässt“, so Mandelkow. Wenn er aber aufgrund der Titulierung „ Ostseebad“ auf ein „Verwöhnerlebnis“ in der Gesellschaft eingestellt war, werde er enttäuscht nie wieder das „ Ostseebad Mönchgut“ aufsuchen.

„Wer könnte außer der Gemeinde und Kurverwaltung, den doch vorhandenen Hotels und Restaurants, denen, die mehrere Ferienhäuser besitzen mit dem Titel „ Ostseebad“ werben wollen? Besser wäre es wohl, mit dem zu werben, was wir hier in allen Ortsteilen vorfinden: mit unserer einmalig schönen Landschaft, mit der - wenn nicht zu viele Menschen hier sind –Ruhe und der Möglichkeit, wirklich entspannen zu können, mit unserer besonderen Tradition und den Sehenswürdigkeiten dazu!“, so Mandelkow.

Ostseebad Thiessow bildet Ausnahme

Quelle: Anne Ziebarth

Ähnlich sieht es auch der frühere Pastor von Middelhagen und Umweltminister von MV, Frieder Jelen. Er bedaure die viel zu schnell gefasste Entscheidung der Gemeindevertretung, die ohne einen wirklichen Leitbildprozess für ganz Mönchgut, zu dem auch Baabe und Göhren gehören, getroffen worden ist. „Was die zur neuen Gemeinde Mönchgut zugehörigen Ortschaften betreffe, so mag allein das Ostseebad Thiessow eine Ausnahme bilden, das jedoch nach dem für unsere Ostseebäder gültigen ’Gesetz über Anerkennung als Kur- und Erholungsort’ auch bei weitem noch nicht den dort niedergelegten Kriterien entsprechen dürfte“.

Weiterer Zubau von Hotels befürchtet

Das Prädikat „ Ostseebad“ werde das Alleinstellungsmerkmal der noch dörflich geprägten Ortschaften von Klein und Groß Zicker, Lobbe, Middelhagen Mariendorf und Alt Reddevitz übertünchen und verfälschen, meint der 77-Jährige aus Middelhagen. „Den besonderen Charakter erhält unser aus Sicht der Seebäder genanntes ’Hinterland’ von den ehemaligen Inselkernen, Hügeln aus Geschiebemergel, den Bodden, beweideten oder bewaldeten Verlandungszonen und dazwischen liegenden ehemaligen Fischer- und Büdnerdörfern.“

Lesen Sie auch

Auch er kenne viele Besucher und Gäste, die allein den dörflichen Reizen, kleineren Pensionen und Ferienhäusern in ruhiger Umgebung den Vorzug vor den stark besuchten und lauten Seebädern geben würden. „Unsere Dörfer waren bislang auch stolz auf ihre unterscheidbare Tradition und Entwicklung und sollten es bleiben“, so Jelen.

Die Ostseebäder hätten aus touristischer Sicht ihrerseits eine seit 150 Jahren gewachsene Alleinstellung durch ihre Strandnähe, Bäderarchitektur, größeren Hotels, Gesundheitseinrichtungen, Kurmittelhäuser und leider auch immer stärkere bauliche Verdichtung und Ausmerzung von Uferwaldung, Bäumen und Grün. „Ein weiterer Zubau von Hotels wird sich als kontraproduktiv erweisen, kompliziert die Verkehrssituation, wird Druck auf die Vergrößerung der Dörfer ausüben und immer mehr Landschaft vernutzen“, warnt er.

Von Gerit Herold